Un caso falso de coronavirus en Noia

La Voz de Galicia se hacía eco el pasado viernes, 31 de enero, del primer caso confirmado de coronavirus en España, que de momento es el único y está a unos dos mil kilómetros de tierras gallegas. El afectado es un ciudadano alemán en la isla canaria de La Gomera. Allí permanece aislado en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, según confirmó ese viernes por la noche el Centro Nacional de Microbiología (CNM).

El hombre del caso confirmado y otras cuatro personas llegaron a La Gomera desde Alemania, donde habían tenido contacto con un portador del coronavirus, según comunicó el Gobierno de Alemania. Se ha confirmado ese caso, mientras que a los otros cuatro con riesgo de incubar el virus también se les ha aislado hasta que se complete el periodo que marca el protocolo, al menos 14 días.

Así lo contaba más o menos La Voz de Galicia bajo el título «Un alemán en La Gomera, primer caso confirmado de coronavirus en España». Pero alguien de por allí, quizá de Noia, aprovechó la noticia para darle un componente local. Le bastó con hacer una captura con el móvil de la noticia original, modificarla a demanda y lanzarla al mundo.

Porque lo que se comparte es solo una imagen, no hay una URL que lleve a la noticia, puesto que no existe.

«Un vecino de Noia, primer infectado en Galicia» es el título de la nueva noticia, falsa, que aprovecha las circunstancias para afirmar que el afectado de Canarias «formaba parte de un grupo que estuvo en contacto en Alemania con pacientes infectados antes de viajar a la isla».

«En estos momentos se activa el protocolo para el corona virus en el CHUS», dice después la fake news. El CHUS es el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, pero seguro que La Voz de Galicia no escribiría en su noticia «en estos momentos», ni en papel ni en su web, a no ser que fuera un directo y no es el caso.

Por si acaso, el Servizo Galego de Saúde también ha ratificado que no hay ningún caso de coronavirus en Galicia, al menos de momento, ni le consta tampoco que haya un gallego afectado fuera de la región.