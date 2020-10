El bulo de que "no habrá autopsias hasta el 20 de junio de 2021"

Un mensaje que dice que "¡hasta el 20 de junio de 2021 no habrá autopsias!" recorre las redes sociales acompañado de una imagen del Boletín Oficial del Estado (BOE) que se supone que lo corrobora. Y ni una cosa ni otra, aunque quienes lo comparten muestran su indignación ante semejante medida. Varios ejemplos:

"Desde marzo y hasta el 20 de junio de 2021 están prohibidas las autopsias, me podéis explicar porque el gobierno prohibe las autopsias???? Porque hay fecha concreta ??".

"Increible, que coño estamos pensando. Hasta el 20 de junio del 2021 no se hace autopsias, por qué razón esta burrada ???????...".

"Procurad no morir prematuramente o en circunstancias extrañas. Hasta el 20 de junio de 2021 no habrá autopsias...".

Desde que irrumpiera con fuerza el coronavirus en España, allá por el mes de marzo -aunque el primer caso se registró el último día de enero-; se han difundido diferentes bulos acerca de las autopsias. Es cierto que inicialmente se desaconsejó hacerlas para evitar contagios, dado el enorme volumen de afectados que llegaban a los hospitales y el desconocimiento absoluto sobre el virus.

En pleno caos hospitalario, aquello creó discrepancias hace ya ocho meses, pero nunca se han prohibido en España las autopsias a los fallecidos. Ni antes, ni ahora, ni hasta junio de 2021.

El artículo 16 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, el que se cita y expone en este bulo, establece que "hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, los informes médico-forenses podrán realizarse basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, que podrá ser requerida a centros sanitarios o a las personas afectadas para que sea remitida por medios telemáticos, siempre que ello fuere posible".

Eso que publicaba el BOE en septiembre se refiere a intentar recurrir a informes previos en lugar de a nuevos para no exponer a las personas y reducir las consultas. Habla de autopsias a pacientes, vivos; no a cadáveres, y se pide a los médicos que, en casos de "lesiones leves", no se hagan nuevas autopsias a no ser que sea imprescindible. La medida que cita el BOE está enfocada a prevenir contagios por Covid-19.

Y es que hay dos tipos de autopsias a fallecidos: las que se llevan a cabo para esclarecer muertes presuntamente delictivas y las que se realizan por interés científico. Ahora, tampoco es que no vaya a haber autopsias a difuntos hasta el 20 de junio de 2021. Se hacen en los casos habitualmente contemplados y se seguirán haciendo, como confirma la Sociedad Española de Patología Forense (SEPAF).

Hay quienes defienden que no se realizan autopsias y después ya hay diferentes justificaciones: no se hacen porque la enfermedad no existe y quedaría probado, no se hacen porque se demostraría que el confinamiento es absurdo o no se hacen porque las autopsias realizadas hasta el momento demuestran que el virus no tiene cura ni la tendrá y va a estar ya siempre entre nosotros.

Éstas son las tres principales teorías tremendistas. Lo cierto es que se siguen haciendo autopsias a los fallecidos en los casos requeridos y siempre que lo dicta un juez. Las que son imprescindibles para pacientes vivos, también. La medida del BOE que causa estupor a muchos no erradica las autopsias, ni a los muertos ni a los vivos. Va dirigida a agilizar consultas y diagnósticos y a prevenir, pero no prohíbe nada.