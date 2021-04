El timo tamil disfrazado de Movistar

El correo electrónico sirve de soporte habitual a todo tipo de timos, ahora y desde sus orígenes. Los intentos de fraude por email han ido evolucionando, como hemos comentado otras veces, y los ciberdelincuentes no suelen tener ningún complejo para suplantar a grandes entidades en su objetivo de conseguir datos y dinero contante y sonante. Estos fraudes pueden llegar a tu correo desde cualquier lugar del mundo, por mucho que se expresen en español -o lo intenten- y expongan cuestiones cotidianas.

Es el caso de un nuevo bulo delictivo que mora en los emails de nuestro país, que lleva por asunto "No se ha realizado el reembolso". Supuestamente lo envía "Mi Movistar" y usa el logo de la operadora de telefonía como aval para hablar de una factura "doblemente pagada" y para avisar de que han "dеduсіdо dе ѕu сuеntа -de la tuya- un іmpоrtе dе 210.50 EUR".

"¡Hola! Hеmоѕ dеtесtаdо quе unа dе tuѕ fасturаѕ hа ѕіdо dоblеmеntе pаgаdа. El оrіgеn dе unа mаlа еѕtіmасіón еn nuеѕtrо ѕіѕtеmа dе débіtо аutоmátісо, hеmоѕ dеduсіdо dе ѕu сuеntа un іmpоrtе dе 210.50 EUR. En еѕtе саѕо, dеbе соnfіrmаr ѕu ѕоlісіtud dе rееmbоlѕо. Los reembolsos se realizan solo a tarjetas de crédito/débito. El dinero será reembolsado a su tarjeta en 1-2 días. ATENCIÓN: Este buzón no es atendido. Por favor, no respondas a este mensaje. Gracias por confiar en MOVISTAR. Equipo de Atención Al Cliente. © Telefónica Móviles España, S.A.U. Madrid, 2.010. Todos los derechos reservados".

"Gracias por confiar en MOVISTAR", dicen. La estafa se desmonta sola si quien la recibe no tiene nada con la operadora de Telefónica, aunque 'casualmente' Movistar es la que más clientes suma en España, 14,2 millones; seguida por Vodafone (11,3), Orange (11) y MásMóvil (7,1), que por ello también son carne de un bulo de estos.

Detrás de ese "Mi Movistar" que contacta contigo, que tan pronto te habla de tú como de usted, hay una dirección de email que parece italiana pero es de la India, y de Movistar tiene cero: "support@rajasthanjudicialacademy.itpeople4u.com". Tratarán de llevarte a una página falsa que luce la M de Movistar y pide tu "Confirmación de identidad" porque busca datos previo registro.

Y es que este engaño que habla en nombre de la española Movistar tiene muchos kilómetros de solera. De hecho, deriva en una web que se expresa en lengua tamil, una de que se hablan en la India, además de en Sri Lanka y Singapur.

¿Qué dirán 'los de Movistar' en esta página? Pues resulta que hay traductores de tamil en Internet y parece que esta gente, no Movistar, oferta "Brujería Vishnumaya":

"Lectura mental y facial", "previsiones y horóscopo", "soluciones a problemas de fuerzas malignas, energías negativas y encantamientos". Son "problemas" que equiparan a los "familiares", "divorcio", "deudas" y "vudú", para los que igualmente tienen remedios. La web también ofrecen darte "más glamour", desvelar si tu pareja "te ama o no" e indicarte "el camino del éxito". El suyo pasa por timarte, así que ojo.

La verdad es que todo esto detrás de una presunta comunicación de Movistar, no deja de ser sorprendente por mucho que la práctica sea habitual. Si pese a ello, la duda sobre su veracidad aún te asalta, siempre puedes contactar con la compañía por sus canales oficiales. Pero si ésta quisiera contactar con alguno de sus clientes, no lo haría con un email alarmante lleno de cosas que no cuadran.

Es como el timo de la Seguridad Social, que vimos hace un mes, o el de la "multa pendiente", que se comparte por email desde hace semanas de forma masiva y que suplanta burdamente a la "DGT". Es mucho más cutre que el de "paga tu multa", que desmentimos el pasado agosto, y éste lo envía "notificacion7612@multajds20.uddhkdlp.es", que seguro que no es la Dirección General de Tráfico.

"SALUDOS CORDIALES", comienza este falso email sin tildes que, más que la "DGT", parece que te lo envía José María García.