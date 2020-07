¿Cuántos timos tienes en tu email?

Desde que surgió, hace ya más de dos décadas, el correo electrónico comenzó también a traernos los primeros bulos de Internet, dirigidos por entonces casi siempre a anónimos receptores con la intención de obtener datos de ellos y hacer caja. Las cartas nigerianas, las rusas buenorras que prometen amor eterno, las suplantaciones a grandes entidades con la excusa de regalarte algo... Todo eso existía y en los orígenes del email, pero las comunicaciones por ese ahora ya arcaico soporte no han perdido un ápice de intensidad. Al contrario, se ha incrementado notablemente y perfeccionado a pesar de que hace tiempo que existe, y antes no, una alternativa que parece más atractiva, rápida y efectiva para timar a diestro y siniestro: las redes sociales, soporte habitual de bulos y noticias falsas también desde la llegada de cada una de ellas.

El viejo correo electrónico sigue siendo destino de montones de intentos de timo, y con el confinamiento y la imposibilidad de salir han aumentado los intentos de fraude. Según los filtros que se tengan, la mayoría de estos correos maliciosos van a parar al spam, aunque otros se cuelan en el correo como si tal cosa. El caso es que el volumen de recepción es alto y sirva como ejemplo mi propio email particular para tenerlo claro.

En la última semana, solo en los últimos siete días, acumulo más de una docena de correos chungos, empezando por dos muy parecidos y con el mismo propósito.

1 - Asunto: "Aviso - Factura 3039840-04 abierta - confirmar recibo CB3022398749874-0930936:19 PM". Remitente: "IS-Factura" <sl308093rd2421@terra.com.br>. Texto que incluye: "Factura abierta FF: 3039840-04. Revisa tu factura. Por favor, confirma el recibo. Att".

Este correo avisa de una "factura", lo cual suele preocupar, y no especifica más salvo un largo número de recibo. No se sabe quién lo envía, pero piensa: ¿factura de qué? Eso y comprobar el remitente suele ser suficiente para mandar el email a la basura sin mirar adjuntos que puedan inutilizar tu dispositivo o engatusarte para que des tu datos personales, incluido un número de cuenta.

Para saber quién lo envía, si es que no figura en el email, basta con darle a "responder", pero no respondas. Es decir, al pinchar "responder" ya sale una dirección de correo, que en este caso incluye un dominio de Brasil. ¿Tienes algo con Brasil?, ¿alguna factura pendiente allí? Pues eso, a la basura.

2 - Asunto: "Aviso - Factura 3039840-04 abierta - confirmar recibo CB3022398749874-093093". Remitente: GU-Factura" <n201983r2244@terra.com.br. Texto que incluye; Próxima factura FF: 3039840-04. Revisa tu factura. Por favor, confirma el recibo. Att".

Muy parecido al anterior y sin duda obra del mismo autor. Contiene un html, pero da igual. Es un timo. El sentido común también viene muy bien en estos casos. No lo mires y a la basura.

3 - Asunto: "Apple iPhone 11 Pro Max". Remitente: "Iphone 11 Pro". Texto que incluye: Ninguno.

Este otro correo llama la atención con un objeto deseado, un "iPhone", uno de esos smartphones que nunca te van a regalar por email. Saberlo es imprescindible para que no le des más vueltas y lo mandes a la basura.

4 - Asunto: "¡Fuiste seleccionado para recibir un premio!". Remitente: "El Corte Inglés". Texto que incluye: Ninguno, adjunto sí.

Este otro email se supone que te lo envía "El Corte Inglés" para darte un premio porque sí. Y leer "premio", aunque no se sepa qué es, ya atrae a millones de personas. En esta ocasión, si se le da a "responder", se comprueba que el email no es de El Corte Inglés, que jamás utilizaría una dirección como esa y tampoco se prodiga mucho en dar "premios", y menos a anónimos: "info@there.aboxt.net". Ahí no pone "El Corte Inglés" porque el correo no es de ellos.

5 - Asunto: "Lamentos informarle que hemos bloqueado su tarjeta de crédito para su propia protección". Remitente: "Caixabank". Texto que incluye: "Estimado cliente, Lamentos informarle que hemos bloqueado su tarjeta de crédito para su propia protección. Este procedimineto de seguridad entró en vigencia porque aun no ha confirmado su tarjeta de crédito. Haga clic en el siguiente enlace para desbloquear su tarjeta: Haga clic aquí. Gracias a no responder a este mensaje , usted no tendra que responder. Atentamente. Director general : Francisco Botas".

Una suplantación en toda regla, o varias. A CaixaBank y al banquero Francisco Botas, al que conocemos más por Abanca. Este email trata de ser serio y preocuparte, pero le delata que escriba dos veces "Lamentos" en lugar de 'lamentamos' o "procedimineto" en vez de "procedimiento". Este es de los correos cuyo objetivo es acceder a tu cuenta del banco, argumento suficiente para mandarlo a la basura.

6 - Asunto: "Ganar una tarjeta de regalo". Remitente: "Amazon". Texto que incluye: Ninguno.

Este email no te lo manda Amazon, que tiene formas muy efectivas de contactar contigo si fuera necesario. La dirección de este correo que dice ser de Amazon corresponde en realidad a una dirección de la India que no te aportará nada bueno:"reply@load.minan.in".

7 - Asunto: "¡Has sido seleccionado para conseguir una recompensa exclusiva!". Remitente: "Mercadona". Texto que se incluye: Ninguno.

Pasamos del "premio" a la "recompensa", pero este envío no es "Mercadona", como se menciona. Mercadona jamás usaría esta dirección, que es la del verdadero remitente: "reply@bank.belism.uno".

8 - Asunto: "Obtenga un televisor SAMSUNG de su elección". Remitente: "Samsung TV". Texto que incluye: Ninguno.

Otra suplantación, esta vez con un "televisor" como reclamo. No te lo manda Samsung, sino "reply@develop.belism.uno". Otro "belism.uno", como el anterior email falso atribuido a Mercadona. Esta gente toca varios palos, en realidad señuelos de diferentes sectores, con un mismo objetivo: obtener datos.

9 - Asunto: "La mejor opcion para un prestamo, la encuentras siempre en Wini". Remitente: "Wini". Texto que incluye: Ninguno.

"Opcion" y "prestamo" sin tildes delatan a una dirección de correo electrónico de la India: reply@load.minan.in" la misma del email que se hace pasar por Amazon.

10 - Asunto: "¡Fuiste seleccionado para recibir un premio!". Remitente: "Lidl". Texto que incluye: Ninguno.

Parecido al de Mercadona. Lo curioso es que el remitente real de este email que presuntamente es de "Lidl" es "newsletter@samsung.nl", un correo de Holanda que, además, incluye "samsung" y no Lidl. Llega un momento que se ve que los timadores se lían con sus propios fraudes.

11 - Asunto: "¡Únete y hazte rico con Bitcoin Pro!". Remitente: "Bitcoin". Texto que incluye: "Ninguno".

No podían faltar los bitcoins. Para timar a costa de ellos se ha utilizado ya a rostros populares de todo el planeta que jamás han invertido en la criptomoneda. El remitente de este email es en realidad esta dirección que ya nos es familiar: "reply@bank.belism.uno". A la basura.

12 - Asunto: "Hola!". Remitente: "Veronica Pérez". Texto que incluye: "Holа, soy Veronicа. ¿Por qué no me contestаs? Dejé mis fotos aquí.

Tampoco podía faltar una presunta mujer que trate de engatusar por email porque te quiere. Nunca un hombre. Solían ser rusas o de los países del Este que escribían en inglés de traductor y tenían nombres como Elena, Irina o Svetlana. Pero puede que la tendencia este cambiando, ya que ahora es "Verónica Pérez", con tilde en su apellido pero no en su nombre, quien me escribe a mí...

Empieza mal el asunto, eso sí, porque "Veronica" ya de primera me reprocha que no la conteste, y eso que me ha enviado sus fotos... Además, es que de antemano no le veo futuro a la relación aunque "Veronica" sea esta vez española. Porque esta mujer también esta lejos. Si le damos a "responder" sale esto: "admin@test-node-js.ru". Y eso es de Rusia.

También pueden llegarte este tipo de emails en otros idiomas, como es mi caso. Ejemplo:

Asunto: "Wichtig: Wir haben ungewöhnliche Aktivitäten in Ihrem Konto entdeckt / Your Apple ID account has been temporarily blocked. HR6AVFDD". Remitente: "Apple Canada". Texto que incluye: "Fall-ID-Nummer : APPLE-NZVXS9JNLS. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie es sind. Sehr geehrter Kunde. Ihr Anmeldeversuch scheint ein wenig anders als üblich. Dies kann daran liegen, dass Sie sich von einem anderen Gerät oder einem anderen Standort anmelden. Hier sind die Details des Anmeldeversuchs".

Dicen que son "Apple Canada" pero realmente son "noreaplyservivczacacomnumbers64125-523671@vczaca.com". Estos 'canadienses' le dicen a alguien de Alemania que le han bloqueado su cuenta IP. En todo caso, nada que ver conmigo. A la basura.