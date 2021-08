No hay un "tatuaje voluntario de un sencillo código donde aparecen datos básicos"

La cuenta de Twitter de un "Consultor de Estrategia y Comunicación. Colaborador en Canal Extremadura, Mediaset y Telemadrid" ha lanzado un bulo sin sustento alguno que asegura que "Hoy ha comenzado en Córdoba el tatuaje voluntario de un sencillo código donde aparecen datos básicos: Nombre, DNI, número de la Seguridad Social y (de manera voluntaria) si quieres registrar las vacunas y fecha".

Fue publicado en ese Twitter el 29 de julio y también apuntaba que "se trata de un avance que podría tener como segundo nivel la exigencia de mostrarlo para poder acceder a determinados lugares o servicios. Dependerá de la evolución de la pandemia y las nuevas cepas".

En otro tuit se asegura que "Este pequeño gesto puede salvar las vidas de los que tienes alrededor. Frente a todos los insolidarios que no quieren vacunarse, y que tampoco quieren que se sepa, tiene que imponerse el sentido común". Y la verdad es que hablar de "sentido común" cuando se está propagando un bulo no es hacer gala de sentido común, sino todo lo contrario. Lo suyo sería no publicar patrañas, pero en esos tuits es todo falso.

Confirman el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía que en la capital cordobesa no está previsto que se hagan ese tipo de tatuajes, ni siquiera de manera voluntaria. Tampoco en algún otro lugar de Andalucía o del resto de España. Quien lo ha publicado ha conseguido que esta idea recorra Internet, pero simplemente se lo ha sacado de la manga y lo ha lanzado sin complejo alguno. Hacerlo le ha dado notoriedad en la Red, aunque se ha hecho popular por mentiroso, con un bulo, y no sé si eso compensa. Lo cierto es que no dice de dónde sale la información o por qué la conoce él, simplemente lo cuenta.

Ese tipo de 'tatuajes temporales' con códigos QR lo que vienen siendo es calcomanías. Están a la venta en las tiendas y, aunque normalmente no conducen a nada, si los copias de una determinada empresa, lógicamente te llevarán hasta ella. Es más, las foto que ilustran el bulo posiblemente las haya obtenido su propagador en alguno de los establecimientos online que los tienen a la venta o bien en algún banco de imágenes. Pero no busques que te pongan uno con tus datos de manera voluntaria en Córdoba, porque no existe tal posibilidad.

Los tatuajes que hay a la venta son calcomanías meramente decorativas. Al margen de ellas, tatuarse de verdad códigos QR en la piel está de moda desde que surgieron, como pasó antes con los códigos de barras. Son multitud los que eligen el diseño de alguno de esos códigos para lucirlos en su cuerpo de por vida. De hecho, en las redes sociales podemos encontrar incluso a quienes ofrecen tatuajes gratuitos si el dibujo es de un QR, como propuso en 2013 el Facebook de Fescigu, el Festival de Cine Solidario de Guadalajara.

"Buscamos voluntarios que deseen hacerse un tatuaje. Se trata de participar como modelo para el estudio de tatuajes Checa, que participará en el evento Arte QR Vivo que tendrá lugar dentro del Laboratorio QR Art y del FESCIGU. Si llevas tiempo pensando en hacerte un tatuaje, esta puede ser tu oportunidad para tenerlo gratis. El diseño del tatuaje deberá ser consensuado con el Laboratorio QR Art, ya que debe contener un código QR que enlace a la definición en Wikipedia de una palabra como PAZ, LIBERTAD, SOLIDARIDAD, JUSTICIA, IGUALDAD, etc. Es decir, el diseño de tu tatuaje contendrá un mensaje encriptado, que podrá ser escaneado llevando a la definición de una de estas palabras. Si tienes dudas, contacta con nosotros: info@qrartlab.com".

También son legión los que han decidido tatuarse algo en relación con la pandemia de la Covid-19, no necesariamente un código QR. Aunque suelen ser dibujos o alguna frase y sus portadores no quedan monitorizados de por vida.

Este bulo del "tatuaje voluntario" es de los de 'porque lo digo yo'. No se basa en ningún argumento y parece únicamente puro empeño de quien lo ha inventado en que, por alguna razón, nos lo creamos.