Sillas de ruedas que no se regalan en las redes sociales

"Buenos días. Si saben de niños que necesiten silla de ruedas PCI, con paralisis cerebral infantil o espina bifida; comunicarse con BLANCA SEGURA al telefono 3194850483. El apoyo es del CLUB ROTARIO. Las sillas no tienen ningun costo y hay muchas disponibles. Favor Difundir".

"Buen día, si saben de niños que necesiten sillas de ruedas PCI, para niños con parálisis cerebral infantil, o espina bífida favor de comunicarse al teléfono 096091133 con Carlos Tamarez. Las sillas se otorgan completamente de forma gratuita existen sillas disponibles por favor reenvíen el mensaje a dónde creen que puedan ocuparse estas sillas Muchas gracias. El apoyo es de club rotarios aun hay muchas sillas pero poca gente, favor de difundir".

En Facebook moran docenas de estos compartidos, especialmente el que cita a "Carlos Tamarez", y podemos encontrarlos con fecha de este año, del anterior y así hasta enero de 2018, que es cuando este asunto vio la luz por primera vez aunque siga entre ahí. Ha llegado a España pero lo cierto es que sigue habiendo distintos compartidos y todos proceden de Latinoamérica y son de hace tiempo. Lo que suele cambiar es el nombre de la presunta persona con la que se debe contactar.

El Rotary Club de Montevideo, Uruguay, que se cita como "apoyo" se desentendió entonces de este tema e incluso desmintió su veracidad a través de varios comunicados, alertando de que "no tienen nada que ver" con esa supuesta campaña que se comenta de las sillas de ruedas.

El letrerito ha recorrido las redes de México, Colombia, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y ahora España, como mínimo. Se aprecia en los diferentes prefijos telefónicos que figuran en estos textos, que son todos falsos aunque hayan arrasado en múltiples cadenas sin que en ningún caso Facebook nos advierta de la falsedad de los contenidos, como hace otras veces.

Algunas de las personas que se nombra son reales, pero no guardan relación con donaciones de sillas de ruedas, y también en algún caso esos afectados se han molestado en desmentir a nivel particular en sus redes sociales que tengan algún tipo de participación en esta cuestión. Simplemente han sido víctimas de una suplantación que en su día provocó que el teléfono sonara constantemente debido a que numerosas personas se interesaron por las sillas.

No es la primera vez ni será la última que aparece en las redes sociales un mensaje falso que se vale de una buena causa. En este tipo de engaños son un clásico los niños enfermos que necesitan algún "gesto de humanidad" por tu parte, como que le des a "me gusta" y así la criatura recibirá "1 euro" o la cantidad que sea por cada "like", algo que es falso en todos los casos.