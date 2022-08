El bochornoso vídeo sobre el "contrato de consentimiento" en el que una presentadora recrea un bulo de hace cuatro años

Se puede hacer el ridículo públicamente, pero cuando se te presupone profesional de la información y te llenas de razón para recrear un burdo bulo que tiene al menos cuatro años y ha campado a sus anchas por Forocoches, ya es mucho hacer el ridículo y habla por 7NN, la conservadora cadena de televisión por TDT de Marcial Cuquerella y compañía, que comenzó sus emisiones el 12 de octubre de 2021 con la retransmisión del Día de las Fuerzas Armadas.

Todo esto viene ahora con la percha de que se está tramitando la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la norma del popular "solo sí es sí", y la desinformación campa por las redes sociales. Cada cual opina sin saber, especialmente en los foros de siempre, pero lo realmente lamentable es que una cadena de televisión recree el asunto y se inspire en un bulo que lleva en Forocoches al menos cuatro años. Lo de contrastar se ve que no va con ellos si lo que encuentran les gusta, y esto les ha gustado sobremanera.

El vídeo es alucinante. Lo lanzó 7NN el 27 de mayo, cuando se aprobó esta ley en el Congreso, aunque todavía no ha sido ratificada y debe recibir la aprobación del Senado. No se pueden decir más sandeces. La presentadora suelta en ristra una aún más gorda cada vez con un tonillo despectivo y soberbio, pero únicamente lo hace por ignorancia. Sandeces como que "si un chico conoce a una chica, va a tener que llevar un contrato de consentimiento si no quiere líos" o que en ese presunto contrato "ella firma que él puede besarla y terminar el acto sexual sin que tenga problemas".

También aportan un supuesto modelo de contrato que solo pueden haberse sacado de Forocoches, donde habita, o de algún sitio similar, y que protagonizan una "Dña" que autoriza a un "D" a penetrarla "con su miembro viril". El 'documento' lo rubrican "Firma Penetrada" y "Firma Penetrador", y todo este despropósito se lo han creído en un canal de televisión, han montado un circo de tres pistas con el asunto y, sobre todo, se han cubierto de gloria.

Es más, el propio Ministerio de Igualdad ya desmintió este bulo popular en Forocoches desde 2018. Lo hizo el 6 de marzo de 2020, a las puertas del confinamiento, citando a @maldita_es. Más de dos años después, 7NN lo ha hecho suyo y lo ha desarrollado en su espacio El Editorial de 7NN, engañando a su audiencia y haciendo el ridículo hasta el infinito y más allá. Ya han eliminado el vídeo de su web, pero se puede seguir viendo por otros medios.

Lo cierto es que el proyecto de ley no habla en ningún momento de un "contrato de consentimiento" ni de cualquier otra índole "para mantener relaciones sexuales". Lo más 'parecido', y se parece poco, es que se pretende castigar "conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona".

Sabiendo todo esto, si se le echa un vistazo al vídeo de 7NN, cuesta creer que se lo pueda haber regalado a su parroquia un medio de comunicación, pero así es. Se han comido un bulo de hace dos años y lo han exprimido al máximo para retratarse a ellos mismos. El entusiasmo por lo que afirma el bulo machacó al instante la opción de contrastar la información, que es uno de los principios más básicos del periodismo.