Zelenski "el maligno"

Hay gente que cuando no le gusta una persona trata de desacreditarla a cualquier precio, aunque tenga que inventarse cuestiones disparatadas que, ya aparentemente, no hay quien se las crea.

Es lo que sucede ahora con el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski y una supuesta traducción de su apellido y nombre, en ese orden. En las redes sociales podemos encontrar una captura de una presunta conversión del ucraniano al español que daría como resultado "el maligno es dueño del mundo".

Se asegura que la frase surge si se parte el apellido y luego el nombre y se coloca en un traductor de Internet de esta manera: "zele", "nsky", "volody", "myr".

De ser cierto, que no lo es, puesto que se trata de un bulo, Volódimir Zelenski sería "el maligno" desde la cuna y en general también su familia paterna, al menos. Además, sus padres estarían plenamente en el ajo de demonizarle, puesto que se habrían molestado en completar sus satánicas circunstancias con el nombre adecuado.

Es todo falso, además de una chorrada. Volodímir Zelenski no se traduce al español como "el maligno es dueño del mundo" bajo ninguna circunstancia lógica. Podéis probar a poner el nombre en el traductor de Google o en el que sea y partirlo de la manera que os dé la gana, que no aparecerá una traducción de tal manera. Es más, no tiene una traducción literal al castellano, aunque se le pueden buscar en base a partes del nombre.

Este asunto se ve en la redes sociales, especialmente en Twitter, desde este mes de octubre, a veces aderezado con frase como "Alguien ha visto esto??? Hay que separar el nombre del dichoso presidente del país de moda y luego traducirlo!!! Se traduce literalmente "El maligno es dueño del mundo"".

Como vemos, el "dichoso" Zelenski no les cae bien a los que están difundiendo este bulo, pero manipular una captura es muy fácil, y aportarle argumentos falsos, también. Tratar de convencer al mundo de esto, parece que lo mismo, porque efectivamente hay docenas de personas que se lo han creído y lo han hecho suyo.

Desde que Rusia inició la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, han sido multitud los bulos que se han servido de Volódimir Zelenski, como hemos podido comprobar en Bulocracia.

Se ha exaltado su falso pasado gay en Nueva York, se le ha llamado asesino por disparar en el Parlamento ucraniano, cuando se trataba de una imagen de una película en la que participó en 2016, le han vestido con el uniforme nazi de las SS y con una camiseta de fútbol con la esvástica en la espalda, o se ha dicho que participó junto con su esposa en un musical llamado Endless Love.

Esto de ahora satanizándole directamente es una nueva vuelta de tuerca y pone en listón muy alto para futuros bulos sobre Zelenski, porque encontrar algo para atribuirle peor que ser "el maligno" se antoja difícil.