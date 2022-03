Z de Zelenski

En los tanques y vehículos más 'ligeros' suele aparecer la Z, mientras que es más habitual que los helicópteros lleven la V y los vehículos más pesados la O, pero no hay una norma. Hay tanques, por ejemplo, con una sola Z en cada lado y otros literalmente grafiteados con montones de zetas. También hay blindados que solo lucen la V, que podría significar "el trabajo será completado" o "fuerza en la verdad". Lo que no es habitual es que se combinen las tres letras. O está la Z, o la V, o la O, pero no a la vez.

Lo evidente es que las tres letras son para Rusia símbolos de su orgullosa cruzada, que los leales a Putin no llaman invasión, sino "operación especial militar en Ucrania"; mientras que para los ucranianos representan la ocupación y quién es el enemigo. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló en los primeros días de la invasión que sabía que Rusia deseaba su muerte, algo que el Kremlin no oculta. Llegó a mencionar que desconocía cuánto tiempo podría seguir vivo y que temía igualmente por la vida de su esposa, Olena Kiyashko de soltera y Olena Zelenska tras casarse, con la que tiene un niño y una niña. Ambos serían objetivos clave para Putin.

Lo cierto es que Rusia luce en sus vehículos bélicos la Z, la V y la O, y si queremos darle una nueva vuelta de tuerca a la cuestión, el apellido del presidente ucraniano empieza por Z, su nombre por V y el de su mujer por O, una 'casualidad' que no ha llamado la atención.

El presidente ucraniano y su esposa llevan juntos desde la escuela. Salieron durante ocho años hasta que se casaron en 2013. Ambos se han hecho muy populares desde que Rusia comenzó a arremeter contra Ucrania en su propio territorio el 24 de febrero, y el mundo ha empezado a mostrar simpatía por la pareja ucraniana, aunque alguno ha querido ir tan lejos que se ha inventado un bulo sobre ellos dos en forma de vídeo.

En él, lo primero que vemos es un rótulo que dice "El Presidente Volodimir Zelensky y su esposa Olena Zelenska cantando. Mi amor eterno (My EndlessLove)". Las imágenes corresponden a un hombre y a una mujer interpretando una canción y se supone que son ellos.

Y qué va. Volodimir Zelenski trabajó como actor desde los 17 años, sobre todo de comedía, y después fue ampliando campo hasta convertirse en productor de televisión, antes de lanzarse abiertamente a la política. La farándula no le es ajena al líder ucraniano, como tampoco lo es para su esposa Olena, una de las fundadoras de la productora de películas, series y programas Studio Kvartal 95.

Aunque se les pueda encontrar algún parecido, esos dos del vídeo no son Volodimir y Olena. Son la británica Connie Talbot y Alejandro Manzano, músico de la banda estadounidense Boyce Avenue, que Alejandro formó en 2004 en Sarasota junto con sus hermanos Daniel y Fabián.