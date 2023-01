"Maria", la presunta funcionaria de la "Confederación Hidrográfica del Ebro" que regala 3,5 millones

Hay una sorpresa hoy en mi correo electrónico, en el spam. Es un email sin asunto en el que la señora "Maria", que presuntamente trabaja en la "Confederación Hidrográfica del Ebro", dice que quiere darme dinero a raudales y en dólares. A mí y a mi familia:

"Mrs Maria has donation of $3.5M for you and your Family.

Reply for more explanation.".

La señora "Maria" quiere donarme a mí y a mi familia tres millones y medio de dólares, no de euros, y nos lo dice en inglés, para que la entendamos mejor los García. De ahí quizás los dólares y que "Maria" no lleve tilde. Solo pide que responda a su email para que me dé más explicaciones sobre su aportación.

Es algo formidable que una presunta funcionaria de la "Confederación Hidrográfica del Ebro", un organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, quiera regalarme "$3.5M" por email, pero la dirección remitente es: "María Elena Elorri Aznar <eelorri@chebro.es".

Nombres y apellidos y un correo con la rúbrica verídica de "chebro", de la genuina Confederación Hidrográfica del Ebro, que sin duda ha sido suplantada.

Es más, en el email no hay asunto y figura en inglés la frase que avisa de la donación, pero hay una más en español: