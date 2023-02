Comentarios 'místicos' en Facebook

En una de las últimas publicaciones en el Facebook del diario Público de una entrada de Bulocracia nos regalaron un comentario, una chapa, que a simple vista no aporta mucha credibilidad. Lo hizo una tal "Muhammadu Maguwa", que decía lo siguiente en nombre de "Dr. Okoji", y ya es darle mucha bola a ambos:

"Fue como un sueño que mi pareja regresara después de 4 horas del hechizo mágico que usó el Dr. Okoji para ayudarme a restaurar mi relación rota. El Dr. Okoji puede ayudarlo con cualquier tipo de trabajo espiritual. hechizo puede recuperar a su ex y resolver problemas matrimoniales. Puede comunicarse con él a través de esta página oficial haciendo clic en el enlace a continuación".

El enlace completo que va a continuación lo omitimos por su interés, pero lleva a esto, a este sitio tan 'místico' de Facebook, y también a universos paralelos:

Ahí quiere venderte el "Dr. Okoji" su "medicina herbal 100% garantizada sin efectos secundarios", y no lo oferta en un anuncio en alguna gran plataforma, sino a través de un comentario en una publicación ajena de Facebook. Es como marketing de barrio o algo así.

El 'doctor' Okoji, que suena a japonés, te ofrece sus servicios incluso por teléfono desde Sudáfrica, y lo hace a través de un comentario en una publicación del Facebook del diario Público, que no es cualquier cosa con más de 1.342.ooo seguidores.

Luego, si vas a su cuenta de Facebook, te encuentras sus fotos con velas, calaveras, diablos y demás parafernalia del mismo palo, y el asunto ya da un poco de mal rollo. La "medicina herbal 100%" de repente tiene aquí un aspecto poco saludable.

En Facebook hay una mujer, en el área de la capital de Estados Unidos, Washington, la "Dr. Olanma Okoji", que es experta en gastroenterología, en enfermedades digestivas, pero no pone comentarios de estos.

En todo caso, al margen de las formas y de lo que quieran vendernos, esto que nos venden a través de un comentario de Facebook es completamente absurdo y no merece la pena gastar en ello energías y mucho menos dinero, ni aunque fuera efectivo. No hace falta buscar mucho para encontrar arengas similares, tan absurdas o más, y hasta con "fruto de útero" de por medio:

"¡La mejor manera de recuperar a mi ex rápido, incluso si tu situación parece desesperada! Acabo de recuperar a mi ex con el verdadero mago del amor llamado Dr Okoji. si estás aquí con algún tipo de problema de relación o estás buscando fruto del útero, contacta con el Dr. Okoji ahora para obtener ayuda. Aquí está su número de contacto".

Esto ya lo dice en su Facebook "Muhammadu Maguwa", que presuntamente es de Londres y habla en inglés y español por boca del "Dr. Okoji", aunque poco: su cuenta tiene menos de dos meses y dos únicas publicaciones, una en cada idioma, el 21 y el 25 de diciembre de 2022.

"Dr. Okoji sanador, lector espiritual y lanzador de hechizos profesional con 32 años de experiencia. No te preocupes más Dr. Okoji da solución a todo tipo de situaciones espiritualawekning y todo tipo de enfermedad. Limpieza. Lectura. Hechizo de amor. Lanzador de hechizos. Eliminación de maldición. Magia negra/Hechizos de venganza. Remedios herbales para enfermedades. Ex hechizo de espalda y mucho más visita su página de Facebook para obtener ayuda".

Esto recuerda un poco a los presuntos videntes y/o aventajados africanos que tan pronto te curan la impotencia como que te arreglan el PC, aunque aquí son especialmente desconcertantes las "situaciones espiritualawekning", la "Magia negra/Hechizos de venganza" y el "Ex hechizo de espalda".

Aunque algo de esto fuera cierto y efectivo, lo único evidente es que el asunto consiste en 'ayudarte' a que te empeñes en retener a toda costa a una pareja que no te quiere, como si no hubiera más gente en el mundo y, sobre todo, como si no merecieras nada más.

Si tu pareja ya no te quiere, o tú a ella, se abre un inusitado y amplio panorama que jamás deberá incluir los 'consejos' interesados que han pegado en cualquier Facebook en nombre de un presunto aventajado en arrejuntamientos. Quiérete.