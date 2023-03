"Stefano" no va a donarte sus millones, quiere tu dinero

Hoy me ha escrito "Stefano". Se ha puesto en contacto conmigo por email y lo que tenía que decirme se ve que era tan importante que su correo ha ido directamente a parar al spam, pero ahí está, con el asunto "GANÓ UNA DONACIÓN".

¿Quién es "Stefano"? Pues así de primeras, ni idea. Lo que está claro es que quien me manda el correo sabe lo mismo de mí -o de ti- que yo de él: nada. "Stefano" me escribe desde esta dirección: info@tc-ht.com. Luego aporta un escueto texto que contempla un asunto de muchos ceros:

"Walgreens Boots Alliance está donando $4,200,000.00 {cuatro millones doscientos mil dólares} para apoyar el trabajo humanitario, su cuenta de correo electrónico fue seleccionada. Para obtener más información, comuníquese con el siguiente correo electrónico: stefano_pessinafoundation@outlook.com".

Esto, traductor mediante, lo rubrica "Respecto cálido", "Alianza de botas Walgreens" y "stefano pessina". "Stefano" ya tiene apellido, aunque no lo pone en mayúsculas y su nombre tampoco. Lo que sí resulta mayúsculo es que quieran 'donarme' nada menos que "{cuatro millones doscientos mil dólares}" así, con corchetes y todo, que ya no los pone casi nadie, pero "Stefano" sí.

O sea, para que yo apoye el "trabajo humanitario", me dan más de cuatro millones de dólares porque mi "cuenta de correo electrónico" ha sido "seleccionada", aunque para enterarme de más debo contestar a "Stefano" a un email que aporta diferente al que ha usado para contactar conmigo.

¿Y si yo fuese un deshumanizado, que no lo saben, querrían darme los millones igual? Da igual, no importa. "Stefano" solo quiere timarme. Quiere que le dé mis datos personales, porque no sabe ni cómo me llamo, y a partir de ahí ingeniárselas para despellejar mi cuenta bancaria.

El texto que me envía no tiene faltas de ortografía y luce tildes y todo. Pero, ¿qué es Walgreens Boots Alliance? y ¿por qué quieren donarme a mí tanta pasta?

Walgreens Boots Alliance, Inc. es una sociedad de cartera estadounidense-británica-suiza con sede en Deerfield, Illinois, Estados Unidos. Es propietaria de las cadenas de farmacias minoristas Walgreens y Boots y de distintas empresas de fabricación y distribución de productos farmacéuticos. La empresa tomó forma el 31 de diciembre de 2014, después de que Walgreens comprara la participación del 55% en Alliance Boots que aún no poseía, por 4.900 millones de dólares y 144,3 millones más en acciones.

Como dicen en su web, "Walgreens Boots Alliance es líder integrado de atención médica, farmacia y comercio minorista que atiende a millones de clientes y pacientes todos los días, con un legado de 170 años de atención a las comunidades". Y el presidente ejecutivo y mayor accionista de esta sociedad de cartera es ¡Stefano Pessina!, un empresario multimillonario italiano-monegasco nacido en Pescara, Italia, el 4 de junio de 1941.

Ahí está "Stefano", que resulta que según Bloomberg tenía en agosto de 2021 un patrimonio estimado en 10.300 millones de dólares.

Obviamente este "Stefano" que me escribe sin saberlo no me va a dar ni un duro, sino a tratar de sacármelos. En este timo suplantan a un multimillonario porque dinero tiene, qué mejor aval, aunque eso en realidad lo sabes si de primeras ya le conoces o te molestas en saber quién es el hombre del que se valen para intentar consumar su fraude.

Es más, si vamos a la Wikipedia a ver quién es el genuino Stefano Pessina, lo primero que encontramos en su descripción es una advertencia bastante esclarecedora:

"Usado por estafadores. ¡Tenga en cuenta que este nombre se usa para sus estafas! Están vinculando este sitio en sus correos electrónicos fraudulentos!".

Por si no lo teníamos claro, hasta la Wikipedia advierte del timo. Lo único cierto de todo este asunto es que Stefano Pessina es un empresario con muchísimo dinero y no quiere repartirlo aleatoriamente por email. Esto es un fraude puro y duro, uno más, en el que se buscan datos personales de las víctimas hasta llegar a los bancarios, para lo cual esta vez debes contactar tú -yo en este caso- y facilitar así el despellejamiento.

En otros timos similares, donde tampoco conocen a sus posibles víctimas, directamente se aporta un cuestionario básico de inicio para que lo rellenes, donde piden nombre y apellidos, edad, dirección, profesión e incluso una cuenta de email, a pesar de que ya han contactado a través de la tuya, pero como no lo saben hasta que contestes porque sus envíos son aleatorios, o les dices tú que 'oído cocina' o no podrán timarte. Mira si es fácil deshacerte del engaño, basta con no hacer ni caso.

Pasan los años, las décadas, y el viejo correo electrónico sigue albergando multitud de timos, pero es evidente que nadie va a donar "$4,200,000.00" porque sí, y todo lo demás, también el nombre de Stefano Pessina, son meros adornos para tratar de fortalecer el fraude y conseguir que alguien pique.