Una portada falsa de Time es última hora desde hace más de un año gracias a Putin

Apenas unos días después de que el 24 de febrero de 2022 Rusia iniciara su sangrienta invasión de Ucrania, el Kremlim censuró a todos los medios de comunicación nacionales que no comulgaran plenamente con el Gobierno de Vladimir Putin, y con los que se habían manifestado en contra de la "Operación Militar Especial" en el país vecino a la cabeza.

Así, unos días después, el 4 de marzo en la mayoría de los casos, Rusia comenzó a fundir para siempre a los medios críticos. Lo que no nos cuenta el Gobierno de Putin es que hay muchas voces críticas con la guerra en su país. Como mucho nos relatan los castigos que les caen a los opositores por discrepar.

Lo cierto es que ya no quedan medios críticos en Rusia. Algunos intentaron reiniciar la actividad desde fuera del país y corrieron la misma suerte que en casa, viendo sus webs inutilizadas. Pero los medios rusos que fueron fulminados a primeros de marzo del año pasado no han desaparecido. Se han quedado anclados el día 4 de ese mes y es lo último que podemos ver de ellos.

Uno de esos medios paralizados entonces es glavnoe.net, que lleva el nombre del servicio de inteligencia y la policía secreta de la URSS desde 1934 a 1941, entre otras cosas, y que en su última publicación decía cosas como estas:

"Mientras miles de manifestantes salen a las calles en toda Rusia para denunciar la guerra, el Kremlin sigue decidido a sofocar las críticas al gobierno coaccionando a los medios de comunicación nacionales para que apoyen sus políticas. Al usar la fuerza para dispersar concentraciones contra la guerra y censurar a la prensa, las autoridades rusas se hunden cada vez más en la represión mientras crece el sentimiento público contra la guerra".

Claro que hay rusos discrepantes, pero se les anula. Rusia encarcela a los disidentes por el mero hecho de decir que están en contra de la invasión, ya no digamos de Putin. Eso sin entrar en la sospechosa circunstancia de que una docena de discrepantes han muerto envenenados desde el comienzo de la guerra.

Las últimas noticias que recogía esta página se han quedado ahí como testimonio de lo que no quería Putin que los rusos dijeran al mundo. Abría ese día el diario web con "El funeral del rublo, estanterías vacías en las tiendas y paro total: lo que le espera a Rusia en los próximos años", continuaba con "Terribles profecías de Messing para Rusia" y con, ojo, "Peor que el desastre de Chernóbil: Las fuerzas armadas rusas están bombardeando la central nuclear de Zaporozhye" y redondeaba la portada con "Moscú mostrará El lago de los cisnes" y "Vladimir Vladimirovich Hitler: fascista del siglo XXI".

Más abajo figuran otras informaciones, como "Diputado de la Duma estatal se pronunció en contra de la guerra con Ucrania" o la reflexión "¿Es Putin un marginado del mundo civilizado?".

Glavnoe.net se paró el tiempo el 4 de marzo de 2022 y ahí se quedaron las noticias que llevaba ese día, entre ellas un bulo desmentido poco después pero que sigue apareciendo de vez en cuando. Se lo creyeron o quisieron creérselo, pero no hubo tiempo para aclararlo.

En esta página rusa fulminada aún podemos encontrar, en portada, esa noticia titulada "Vladimir Vladimirovich Hitler: fascista del siglo XXI", que se ilustra con una presunta portada de la icónica revista Time en la que Vladimir Putin se torna en Adolf Hitler.

"The Return of History: How Putin Shattered Europe's Dreams", "El retorno de la Historia: cómo Putin destrozó los sueños de Europa", se titula el asunto en la falsa portada, que es falsa porque no es una portada legítima de Time, sino una creación de Patrick Mulder, que en Twitter, donde tiene 2.656 seguidores, se acompaña de una bandera de Gales y se presenta como "Diseñador gráfico premiado. Ratón de biblioteca y consecuente ávido coleccionista de polvo".

Ha relatado en sus redes sociales hizo est portada de Time y ha aclarado que se trata de un diseño personal al margen por completo del popular semanario. Pero presume orgulloso. En sus redes muestra alguna otra portada similar de Time distorsionada y también cómo se han exhibido en protestas contra la guerra en diferentes lugares del mundo, como "Kazajistán, Chipre y Polonia": "My TIME cover at protests in Kazakhstan, Cyprus and Poland".

Algunos medios rusos, a falta de sitio web, han tratado de mantener informada a su parroquia a través de grupos de Telegram, que también son saboteados. El caso es que esta portada falsa de Time, al medio ruso glavnoe.net no le dio tiempo a desmentirla y ahí se quedó lo que decían sobre ella a primeros de marzo del año pasado, unos días después del inicio de la invasión.

"El semanario estadounidense TIME con casi un siglo de historia ha publicado una portada que muestra un collage con la cara del presidente ruso Vladimir Putin y el bigote de Adolf Hitler. Los periodistas estadounidenses decidieron trazar un paralelo histórico entre la operación militar en Ucrania y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial".

Luego defendían que "Vladislav Inozemtsev, un economista ruso y director del Centro de Estudios de la Sociedad Post-Industrial, ha demostrado recientemente con autoridad que, de hecho, el régimen del Kremlin refleja plenamente la ideología fascista, no la nazi".

No solo se creían la portada falsa, sino que la recreaban y la disfrutaban al mencionar que el Gobierno de Vladimir Putin es como un "estado corporativo fascista a la Mussolini a finales de los años veinte y treinta". "El actual régimen del Kremlin cae bajo casi todas las definiciones de fascismo", decía el medio ruso censurado, y ya sabemos por qué lo fue.