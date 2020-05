Mejor escalar que trepar

Trabajar con sensatez para avanzar es una vocación inédita para algunos grupos sociales

Seguimos sufriendo el drama del COVID-19, sus consecuencias sobre la salud y la vida y su impacto socioeconómico mundial. También vislumbramos un futuro en el que se supone que no todo va a seguir igual.

En este contexto hay quien ya se ha cansado de las medidas de prevención y quiere disfrutar de su estatus de privilegio basado en el viejo precepto de "ande yo caliente, y ríase la gente ". Aunque no se confiese con esta crudeza, piensan que ya está bien de medidas de protección igualitarias, que cada palo aguante su vela y que, a la postre, "siempre ha habido clases".

Charanga y pandereta

Patriotas de pacotilla, se encastillan en el corralito de sus privilegios y se lanzan a la calle de sus barrios tan finos ofreciendo un espectáculo grotesco e insolidario, envueltos en la bandera, a veces con pajarraco franquista, y hasta con rosario en mano. Pero también es verdad que más que enviar policías, quien tendría que actuar más por esos pagos es la inspección de hacienda. Porque son los primeros en sacar apresuradamente su capital del país cuando las cosas se tuercen, y mantienen sus herencias en fondos buitre y paraísos fiscales.

Hay que tener en cuenta que los de la Trepa ya están preparándose, no han sufrido desgaste. Afilan sus armas mientras calculan la rentabilidad de sus inversiones, como ocurrió en la pasada crisis económica. Se llenan la boca de esa presunta "colaboración público privada", que por cierto no se ha visto por ningún parte a no ser para hacer negocios. Invierten en publicidad, encubierta o no, compran páginas de periódicos y espacios en las redes sociales, pasean a sus opinadores de cabecera, montan plataformas fantasma de apoyo para continuar recibiendo su parte del pastel y ampliar las concesiones administrativas sanitarias, aprovechando en estos momentos la debilidad y el cansancio de lo público y la labilidad ideológica de algunos gobernantes.

"Es un escándalo que esté cerrado hasta El Corte Inglés"

En esos barrios acomodados hay quien se lamenta de que es un escándalo," que está cerrado hasta el Corte Inglés". Y lo peor es que desde la política se azuce el disparate reconociendo algún dirigente que en su "estrategia" para normalizar la vida de las personas tras el confinamiento se ha asesorado con agentes económicos, mientras que con los técnicos de salud hace tiempo que no habla.

Son representantes políticos de ideología cavernaria, ajenos a toda evolución social y científica. El único eximente que se les podría conceder es que se hubieran dejado la medicación. Si no, no se explica cómo pueden desbarrar con ese desparpajo y encadenar tantas barbaridades, repartir culpas a diestro y siniestro, negarse a todo y no proponer nada coherente…

Senderos de gloria

El líder de la oposición se permite el lujo de pontificar: "Ante un rebrote no podemos volver a parar la economía, España debe convivir con el virus". Supongo que piensa que es posible el aislamiento universal en apartamentos de lujo, para no infectar a nuestras familias. También imagino que habrá analizado si el sistema sanitario puede soportar otro stress pandémico como el anterior, y habrá concluido que los y las sanitarios españoles son robots inmunes a la fatiga y la depresión.

En la película de Stanley Kubrick Senderos de gloria, la bélica más antibelicista, los generales dan órdenes de tomar una posición imposible desde sus cómodos despachos o desde trincheras protegidas . El fracaso anunciado de esa misión y el retroceso de esas tropas es considerado cobardía, y los soldados son juzgados por ello.

Aquí y ahora, el hecho es que solo el 5% de la población española presenta anticuerpos frente al COVID-19, lo que nos aparta de sueño de la inmunidad poblacional que se lograría cuando aproximadamente un 60% hubiera sufrido la enfermedad. La estrategia de exponerse al virus de forma cotidiana fue la que utilizó inicialmente el gobierno del Reino Unido, pero tuvo que dar marcha atrás al quedar demostrado el alto grado de letalidad de la infección. Por tanto, está claro que se debe continuar con las medidas normalizadoras, sin prisas pero sin pausas.

Escalada versus Trepa

Decíamos en el titular que preferimos la Escalada frente a la Trepa. La Real Academia de la Lengua define escalar como "subir por una pendiente o a una gran altura" y la trepa "Elevarse en la escala social ambiciosamente y sin escrúpulo".

Escalar ya en el refuerzo de las medidas de prevención sin esperar a que se resuelva la oleada actual. Conseguir un renovado servicio de salud pública, universal, gratuita y de calidad. Hay que ponerse manos a la obra desde ahora: perfilar estrategias, cuantificar costes con análisis de eficiencia, modificar procesos, priorizar acciones y mejorar mucho las políticas de recursos humanos.

La crisis ha puesto al límite un sistema cuyos trabajadores y trabajadoras han dado lo mejor profesional y humanamente. La situación ha derivado en un agotamiento técnico y moral, que por desgracia no se solucionará con palmadas y aplausos. Aunque sigamos aplaudiendo. Que seguiremos.

