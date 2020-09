En plena Pandemía escribí unas notas sobre lo que estaba acaeciendo con nuestros mayores. Hoy, después de saber que algunos de ellos, demasiados...golpeaban las puertas de las residencias donde vivían, cerradas con llave, clamando salir, me animo a aceptar la oportunidad que me brindan las personas que conforman este blog para hacerlas públicas. Gracias.

Nuestros mayores se están muriendo y se están muriendo solos, alejados de esos seres que un día ocuparon casi todo su tiempo, cuidando que nada les faltara y crecieran lo más sanos y felices posible.

Ellos y ellas, en su gran mayoría venían de vivir una guerra y una dura posguerra. Habían pasado miedo y mucha hambruna. No nuestro miedo actual, no, sino miedo de aquél que no sabes si mientras duermes te va a caer una bomba encima y ya no vas a despertar, pero lo que sí sabes es quién es tu enemigo, un igual...eso es muy duro y las personas tienen que ser fuertes para poder seguir viviendo con eso.

Pero lo que ha pasado y está pasando ahora con nuestros mayores es mucho peor, es para reflexionar muy profundamente y pensar en qué tipo de humanidad nos hemos convertido.

Parece ser que cuando envejecemos dejamos de "gustar", nos hacemos pesados en nuestras conversaciones ya que nos repetimos más que los ajos, comemos con la boca abierta pues la dentadura muchas veces se nos suelta al masticar o no nos encaja bien porque nuestras encías se han retraído con el paso del tiempo, cuando vamos al baño es difícil acertar y que todo caiga donde tiene que caer....en fin, un verdadero desastre. Desastre fácil de llevar cuando existe mucho amor y ganas de hacer sentir bien a la otra persona, esa persona que limpió tu caca con sus manos cuando no es que no acertaras, no, te la hacías en un pañal. Pasó muchas noches sin dormir esperando que conciliaras el sueño, que velo todas y cada una de tus enfermedades, que te ayudó en tus diferentes etapas evolutivas, enseñándote a comer, a caminar, a hablar, a leer, a relacionarte y sobretodo a amar.

¿Cómo puede molestar alguien que te dio tanto?

¿Qué parte de su enseñanza y dedicación no valoras?

El mejor lugar para nuestros mayores es y será siempre el hogar, rodeados de su gente, de su familia, esa es la mejor medicina y deberíamos hacerlo siempre que nos sea posible.

No debemos utilizar la excusa tan manida de "es que trabajamos los dos", cuando tenemos hijos pequeños también suele darse la misma circunstancia y nos las ingeniamos para organizarnos, así pues no hay excusas, salvo cuidados de gran dependencia.

Quedémonos con la necesidad de reflexión ante nuestro comportamiento e intentemos mejorar para no hacerles lo que ellos JAMÁS nos harían.

Firma del Post:

Mª José Colomina Villalba, Psicologa Clinica. Maestra de Educación Especial

Forman el Foro Ágora Salud:

Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad. Ricardo Campos . Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.

. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad. Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana. Begoña Frades García . Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental. José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad. Isabel González . Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira) Enrique Ortega . Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.

. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia. Antonia García Valls . Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.

. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados. Pere Herrera de Pablo . Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana. Roser Falip Barangué . Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy. Juan Domene. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.

Ilustra el blog: