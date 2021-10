Para quienes las historietas de Teo nos pillaron un poco mayores resulta difícil captar la sutileza con que Teodoro García Egea, secretario general del PP, está actualizando en carne y hueso las entrañables aventuras de aquel personaje infantil que tantas cosas enseñaba a los niños. Desde sus primeras excursiones (Teo va en tren, Teo va en barco, Teo va en avión), publicadas allá por 1977, Teo cuenta ya con más de 150 volúmenes y ha crecido lo suficiente como para ponerse traje, corbata y dedicarse a la política. De manera que, ni corto ni perezoso, García Egea acude puntualmente cada miércoles a su cita con el público infantil y protagoniza Teo va al Congreso, Teo aprende un dato y Teo vuelve a por otra.

En efecto, un miércoles detrás de otro, Teodoro García Egea va al Congreso y recibe una pequeña lección sobre economía, sobre vivienda, sobre energía o sobre las cifras del paro. Resulta encomiable la tenacidad con que Teo insiste para que Yolanda Díaz lo vapulee a gusto y el estoicismo con que aguanta el chaparrón de garrotazos estadísticos. Es muy importante que los niños aprendan estas virtudes ya prácticamente olvidadas, el estoicismo y la tenacidad, más aun en estos tiempos en que la gente se rinde o se echa a llorar a la primera hostia. Sentado en el hemiciclo, Teo está ilustrando semanalmente aquella sabia sentencia con la que Camilo José Cela aleccionó al entonces príncipe Felipe en su discurso de recepción del premio Príncipe de Asturias y con la que labró su carrera literaria: "En España el que resiste, gana". En el caso de Teo, la verdad, no está muy claro lo que va a ganar, aparte de hematomas, dolores de cabeza y recetas de analgésicos, pero lo que se dice resistir, Teo resiste lo que sea.

Cuesta comprender por qué en el PP han decidido que Teo sea Teo -aparte de la coincidencia silábica-, sobre todo teniendo en cuenta que Teodoro García Egea es ingeniero y ha realizado investigaciones en el procesado de señales cerebrales, el control, la automática y las redes inalámbricas. Teo tiene estudios, como saben muy bien los lectores de las 150 aventuras anteriores de Teo, mientras que Pablo Casado se compró un máster en los chinos y acabó la carrera mediante imposición de manos. Probablemente Teo está haciendo el trabajo sucio de aguantar una paliza todos los miércoles, interpretando el papel de saco de boxeo, primero para que Yolanda Díaz se canse de pegarle puñetazos y segundo para que su jefe no se manche el traje.

No es mala estrategia, aunque tal vez sea más importante incluso demostrar ante el gran público que lo del doctorado en Ingeniería no va en serio y que lo que realmente le pone es ganar campeonatos de lanzamiento de huesos de aceituna. He ahí el perfil del auténtico triunfador político, un botarate chillón, como lo demuestran Donald Trump, Díaz Ayuso, Pablo Casado o Boris Johnson, no el de una listilla sabelotodo que anda por ahí repartiendo mamporros dialécticos y regalando datos. Con la cultura, la inteligencia y la verdad no se llega a ninguna parte, ni en tren, ni en barco, ni en avión. Teo, con escupir huesos de aceituna, tiene bastante.