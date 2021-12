Yolanda Díaz y el "Santo Padre"

¿Entrevista de Yolanda Díaz con el Papa Francisco? Me parece muy bien. Hay cosas que van asociadas al cargo institucional.

Añadiría en este caso que el contenido de la conversación -lo que se ha filtrado a los medios- es interesante. Hablar de derechos laborales, denunciar su vulneración y defenderlos como parte de la salida de la crisis es un mensaje que apunta en la buena dirección. Porque la "recuperación y reconstrucción" de la actividad económica, utilizando los términos al uso, está suponiendo seguir pisoteando derechos laborales, sociales y ecológicos.

Aprovechar todos y cada uno de los resquicios que permite la presencia de Unidas Podemos en el gobierno y en las instituciones, que no son tantos. Con el valor añadido de que quien lo hace en esta ocasión es la Viceministra Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, que, además, tiene intención de liderar un proyecto político de renovación de las izquierdas.

Me chirría, no obstante, que Yolanda Díaz se refiera al "Santo Padre". Ya sé que son palabras y que hay que darlas el valor que realmente tienen. Pero una cosa es pregonar a los cuatro vientos la entrevista papal y, especialmente, su contenido, y otra es querer ser más papistas que el papa y utilizar esas expresiones. Por cierto, es el mismo "Santo Padre" que está manteniendo una posición tibia, por llamarla de alguna manera, al respecto de la pederastia en la iglesia y las víctimas de la misma.

¿Cuántas veces hemos criticado el lenguaje por lo que contiene de mensaje? No quiero rizar el rizo, pero me da que introducir en la conversación con los periodistas el término "Santo Padre" no es un desliz, sino que lo ha hecho con toda la intención; no creo, sinceramente, que sea fruto de la improvisación, no parece el estilo de la ministra, ni del equipo que la asesora.

¿Es posible que la intención, explícita o implícita, de Yolanda Díaz haya sido trasladar la idea de que el proyecto de "Frente Amplio" que pretende encabezar es realmente amplio? Puede que así sea, que de manera deliberada se lance un mensaje donde la gente encuentre al mismo tiempo los términos "derechos laborales" y "Santo Padre". Al servicio de una propuesta política que se quiere transversal, en la que se reconozca un amplio segmento de la población.

Pero defender este gesto como parte de la operación política de abrir el espacio de las izquierdas me parece que es ir demasiado lejos. Que hay que abrirlo, no tengo ninguna duda, dotándolo de contenido y sosteniéndolo en la movilización social. Pero esto no va de pomposas y confusas declaraciones, ni de reuniones en la cúspide, se celebren en Valencia o en Roma. Va, por el contrario, de abrir un amplio debate sobre la experiencia de la participación de Unidas Podemos en el gobierno de coalición y sobre la problemática que hay que hay que encarar.