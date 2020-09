'Trabajos' de los que salir huyendo porque es posible que sean una estafa

Hay trabajos que son buenos, trabajos que son malos y trabajos en los que se puede poner mucho empeño para no ganar ni un euro. Incluso hay trabajos en los que te ofrecen el cielo y las estrellas para luego pedirte dinero y así empezar a montar "tu propio negocio".

Hamin sufrió uno de estos últimos trabajos. Contactó a través de milanuncios con un chico que ofrecía un "dinero extra" para aquellas personas que estuviesen sufriendo por culpa de la crisis económica derivada del coronavirus.

"Tenía una situación muy difícil, me puse a buscar trabajo y me encontré con un anuncio en el que prometían un trabajo que se podía hacer desde casa y en el que se ganaban 500 euros al mes. Les contacté y me dijeron que tenía que hacer contactos de marketing", explica Mierda Jobs Hamin.

"Me pidieron una inversión de 300 euros, yo les dije que no tenía tanto dinero y al final llegamos a un acuerdo de 180 euros. Cuando lo pagué me dijeron que tenía que vender productos por internet a través de redes sociales y foros de internet. En principio, el dinero era para invertir en materiales de stock, pero no conseguí vender nada, solo una crema a una vecina", lamenta.

En la red existen multitud de anuncios en los que se ofrecen este tipo de trabajos (con o sin inversión previa). Existen una serie de tips para diferenciarlos y, por lo menos, no fiarnos de primeras.

Te damos una oportunidad con un bajo coste de inversión

Huye. Te van a pedir dinero nada más empezar. Seguramente sea algo muy parecido a lo que le ocurrió a Hamin y no puedas recuperar esa mal llamada "inversión".

Trabaja desde casa sin jefes ni horarios

Otra de las frases típicas de este tipo de anuncios. Te hablan de libertad, cuando en el fondo acabarás trabajando de una forma muy frustrada porque no consigues vender ni una crema, ni un jabón, ni nada de lo que te habían dicho que era facilísimo colocar.

Gana ingresos semanales con un proyecto de marketing

Lo de los ingresos semanales ya huele a que no hay contrato y que te vas a tener que marcar un Juan Palomo, pero a las malas.

Si eres de las personas que ven una oportunidad donde los demás ven una dificultad este es tu sitio

Aviso a navegantes. Si nadie ve oportunidades ahí es porque lo más seguro es que no las haya. Juegan con esa expresión porque te retan, pero, de verdad, no es un reto que merezca la pena.

Tú manejas tu tiempo

Es muy parecido a la frase de "ni jefes ni horarios" y básicamente viene a significar lo mismo.

Genera grandes ingresos de manera sencilla

Hay un dicho popular que hay que aplicarlo a todo en la vida: "Nadie da duros a cuatro pesetas". Si se pudiese ganar mucho dinero de forma sencilla lo harían ellos mismos, no usarían a una persona que lo está pasando mal.

Sólo necesitas un móvil y acceso a internet

Es otra de las frases más típicas de este tipo de anuncios. No hay mucha gente que pueda trabajar con un móvil y ganar mucho dinero, en todo caso las y los influencers, pero no es el caso de las personas que acceden a este tipo de "trabajos".