El árbol del fascismo

La carta al rey

A los militares antifascistas –cualquiera que sea su grado y situación militar- no nos ha sorprendido nada la noticia de que un grupo importante de mandos militares retirados ha dirigido una carta al rey Felipe VI con pretensiones claramente sediciosas y llamamientos al golpe militar. La carta, con expresiones reverenciales que habrán dado vergüenza ajena a más de uno de ellos, hace una declaración de fidelidad sin límites, y parece una invitación clara al monarca para que dé el visto bueno a la iniciativa. Sin duda han calculado la ínfima valoración de un monarca "por la gracia de Franco" y le han propuesto un pacto entre canallas.

Varios párrafos parecen indicar que ese acuerdo: Altos Mandos retirados-Rey aparece más o menos encubierto, pero implícito, en algunos párrafos del texto. No obstante, digámoslo sin ambigüedades: la comunidad y el acuerdo es totalmente explícito en el contenido del texto. No solo en el circuito utilizado en el que todo llega, sino en el contenido de una propuesta en la que un rey acorralado recibe el oxigeno que necesitaba para subsistir.

Casus belli

Las declaraciones a favor de la república o en contra del rey, totalmente lícitas, de los grupos políticos, es utilizada como casus belli para implantar un gobierno militar.

Con los antecedentes de su padre, su posición como Capitán General de las Fuerzas Armadas que le recuerdan los firmantes, su propia actitud política, digamos que para- fascista, muy lejana a posiciones mediadoras como demostró soberana y sobradamente durante el discurso princesa de Asturias -contemporáneo de la crisis catalana-, no es posible afirmar que una carta de esta importancia no ha sido leída. Sí lo ha sido. Sin la menor duda. Lo que también es indudable es que no ha sido corregida severamente por la Jefatura del Estado como delito de sedición. La carta ha venido ampliada por varios whatsapp publicados en la misma Lista a la que pertenecen los militares de la promoción de los firmantes. No debe ser imposible comprobar si el nombrado Felipe VI de España y II de Franco estaba también en la lista, como al parecer sí lo estaba Abascal, político preferido por el Monarca. La conjunción Felipe-Lista de Firmantes-Abascal parece evidente. Supongo, solo supongo, que el Fiscal general tendrá que clarificar este conglomerado de traiciones, sediciones, complots y propuestas genocidas. Muy duro lo que estamos viviendo en este país.

El motivo impulsor

Por si todo eso fuese poco como delito expreso de sedición, y de la preparación de una rebelión y una dictadura militar, los militares golpistas advierten al Rey de su juramento a la bandera como motivo impulsor.

La bandera que juraron en ese tiempo que ellos llaman lejano fue la del Águila, el Yugo y las Flechas (El Aguilucho), con el lema "Una, Grande y Libre" que representaba, en conjunto, el poder de una dictadura genocida como gobierno colaborador y aliado militar del Eje Fascista y Nazi. Cierto que luego se trasladó a una nueva dependencia; la de los EEUU a través de la OTAN, que los convierte en un nuevo gobierno quisling. Vaya concepto de Patria que tienen los militares que han firmado la Carta. La promoción juró bandera con Franco vivito, coleando y fusilando. Allá por los años del Juicio de Burgos, de los fusilados posteriores, y de nuestros patrióticos años de plomo.

Tareas propias de militares

En la Carta al Rey, los militares asumen tareas propias de todos los poderes del estado, desde el Ejecutivo hasta el Legislativo y el Judicial; y evalúan la situación política, económica y social para auxilio del propio Rey al que rinden vasallaje y ofrecen lealtad inconmovible. Además, interpretan la Constitución y sus leyes; y la propia ruptura del Pacto Constitucional es decir: proponen al Jefe del Estado un Gobierno Militar. Asumen públicamente el discurso y las ideas de VOX y este partido corresponde con parabienes públicos. La carta propone directamente un Gobierno Militar en nombre de la Constitución. Así son los secretos y la "democracia" contenida en nuestra Constitución.

Es evidente que los autores –incluido el rey- deben ser procesados por un delito de sedición y, por un delito de traición al pueblo. O por un delito de traición o contra la soberanía nacional que declara la Constitución. La familia Borbón, desaforada, debe ser juzgada al completo. Salvo los menores, evidentemente.

Llueve sobre mojado

No nos ha sorprendido pero sí nos ha preocupado y mucho. Sobre todo porque llueve sobre mojado en un país y en una Transición que se puede caracterizar como "Transición del golpe continuo y de la coacción permanente". Llueve pues sobre barro consolidado. Ambas cosas -junto con una corrupción escandalosa- caracterizaron el nefasto reinado de Juan Carlos I, su precipitada abdicación, la conversión en Rey Emérito (una figura jurídica tan española como la tortilla de patatas), y su retirada de puntillas, llenas del lodo de la corrupción, para dar paso a su hijo Felipe VI.[i]

En esa carta, junto con expresiones de lacayismo palaciego improcedentes en las que resaltan la cualidad del Rey como Jefe de las Fuerzas Armadas proclaman el catecismo parafascista de PP-Vox o Vox-PP, "tanto monta, monta tanto".

Senadores armados

En su reproducción literal proclaman la necesidad imperiosa de impedir "la ruptura de la cohesión nacional" y el "deterioro en el que estiman ha entrado nuestra nación" (…)". Lo atribuyen a la llegada al Poder Ejecutivo de un gobierno "social-comunista" que olvida el interés general y atiende solo a intereses partidistas (con lo que) "la cohesión nacional corre grandes riesgos de deterioro, tanto en su vertiente política, como económica y social (…) ".

Los militares, cuidadosamente elegidos como veremos, continúan con su protesta señalando el ataque del gobierno al Poder Judicial, el intento de cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el nombramiento de un Fiscal General partidario. Tal acoso limitaría, dicen ellos, la separación de poderes.

Los firmantes –casualmente de mi misma promoción- tienen el "honor de expresarle al Rey nuestros desvelos y dejar muestra escrita de nuestra lealtad a la Patria, así como a su Persona tal y como juramos ante la bandera de España en un lejano año 1964". La declaración expresa de la fecha señala una fuga hacia el terreno de la impunidad como acepta la ministra Robles (si no he entendido o interpretado mal sus ambiguas palabras).

Con una confraternización indiscutible y varias reverencias a un rey y a una familia Borbón muy cuestionada por el pueblo, los "abajo firmantes" encaran su verdadera catadura golpista según el modelo represivo del dictador Francisco Franco y muestran su esencia anticonstitucional situando, a ellos mismos y a su monarca, como perpetuación histórica de una dictadura militar y genocida.

El cinismo

A los militares que muestran su exigencia de cambios políticos hacia una dictadura militar de modelo franquista no les cae la cara de vergüenza el colocar este párrafo en su carta al Rey:

"La libertad de expresión , derecho fundamental en cualquier democracia que se tenga por tal , así como el derecho a una información imparcial y veraz, han sido igualmente colonizadas mediante el nombramiento partidista de la dirección de RTVE, la aportación de dinero público a diferentes medio de comunicación, el control de las redes y la normativa pertinente para, con la excusa nunca aceptable en democracia de eliminar las noticias falsas, tener la opción de controlar cualquier medio de comunicación".

Que casi es superada por esta otra:

"Las constantes alusiones a las formas de gobierno y especialmente los ataques permanentes, por miembros del Gobierno, a la Jefatura del Estado, encarnada por V. M., son motivo de preocupación, pues la razón de aquellos no es otra que acabar con el "arco de bóveda "que sustenta todo el entramado de la Constitución del 78 y por tanto con esta misma".

La mayoría silenciosa

Sorprende, por su precisión ideológica, la utilización del concepto político de "mayoría silenciosa":

"La mayoría de los españoles, la llamada mayoría silenciosa que lo es también en votos, contempla preocupada tanto desafuero, sin adivinar cuál es su finalidad y lo que es peor, sin saber qué camino tomar para, al menos, limitar esta peligrosa deriva".

El concepto trata siempre de justificar a la minoría como mayoría política utilizando a los que no votan como un refuerzo de los perdedores:

Fue utilizado por el PP y la antigua Alianza Popular contra las manifestaciones antifranquistas. Los que no se manifestaban estaban a favor del franquismo. Los que sí acudían estaban en contra y recibían palos, balas, cárcel o eran torturados si eran de esa minoría que convocaban u organizaban las protestas.

También fue utilizado por Trump para indicar que los que callan están de su parte.

En el estado español se ha utilizado para minimizar las manifestaciones a favor de la independencia de Cataluña.

Los militares firmantes han tratado de integrar a los militares no firmantes de la Carta al Rey como mayoría silenciosa. Lo mismo ha ocurrido con las declaraciones de Vox. Ahora bien aquí hay que tener en cuenta que tanto los militares firmantes como los miembros de Vox comparten el mismo delito: Vox debe ser ilegalizado y sus dirigentes procesados.

El Grupo de WhatsApp

Los militares golpistas han quedado desconcertados cuando sus mensajes, altamente significativos, que expresan delitos gravísimos como proyectos de acción conjunta golpistas y genocidas, han sido enviados a la prensa por alguno de los mandos que no compartían sus ideas al menos hasta el extremo en el que han sido manifestadas o por algún "topo" que ha quedado entre ellos.

Su objetivo, compartido por Vox, es el de aterrorizar a toda la población, obligándola a tomar partido a favor del golpe militar o votando al partido fascista para alcanzar el gobierno por vía "electoral". Estamos ante un delito de terrorismo que se aplica a todos los españoles y españolas, fundamentalmente a los 25 millones que están dispuestos a ejecutar entre bromas macabras:

La carta ha sido acompañada de la edición de los mensajes de un grupo de whatsapp que encabezaba el general de división Francisco Beca en el que se habla de fusilar a 25 millones de hijos de puta, o se dice: "Qué pena…no estar en activo para desviar un vuelo caliente de las Bárdenas a la casa sede de estos hijos de p.".

El objetivo es el de continuar con el proceso de fascistización (crecimiento del fascismo) a través del terror que inmoviliza al adversario, fundamentalmente la clase obrera, la izquierda organizada y particularmente la izquierda militar.

En ese dialogo de grupo se pone de manifiesto la profunda identificación de los golpistas con Vox y con el nuevo Partido Popular.

La dirección política del partido franquista Vox es evidente. Entre sus diputados hay muchos militares o familiares directos de los mismos. Por supuesto, la mayoría pertenecen a grupos de falange que hasta ahora habían vegetado en la derecha del Partido Popular. El mismo origen político tienen los elementos de este último partido Sin duda, el proceso de maduración fascista se producirá a partir de una fusión política bajo la dirección de Abascal. Habrá que hacer un minucioso seguimiento del desplazamiento político y de los apoyos económicos para saberlo.

El crecimiento del fascismo

Éste es el único punto de vista que considero necesario -y no evasivo- para el tratamiento del intento de golpe de estado que se ha producido a la vista de todos. Son irrelevantes las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

También lo son –y además de eso irresponsables- las del Vicepresidente Pablo Iglesias que devalúa el golpe e incluso lo valora como un suceso que favorece el crecimiento del republicanismo en España. Nada de eso va a ocurrir si su gobierno no asume la tarea de desfascistizar y depurar las Fuerzas Armadas; y de liberar a los pueblos de España de una losa de terror y una posición sin salida como la que vivimos. Le contesta sin saberlo uno de los contertulios de los mensajes intercambiados por los golpistas – "Yo prefiero la República porque tendremos más oportunidades de repetir las maniobras del 36". Con las maniobras se refiere a la matanza generalizada posterior al golpe de Franco.

Vivimos un proceso claro de crecimiento del fascismo-franquismo en el aparato del estado. En este momento el proceso ya está muy avanzado: presencia de Vox y del PP más franquista en gobiernos locales y autonómicos, unión del franquismo y el fascismo en un amplio grupo de "oposición" en las Cortes Generales, concentración económica en grandes transnacionales y monopolios, privatizaciones intensivas en los sectores más vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, tremenda polarización pobreza-riqueza, fascistización de bloques enteros del funcionariado, movilización fascista de grandes sectores populares, incluidos obreros y trabajadores jóvenes, con frecuencia desempleados, etc. No se trata solo del lumpen proletariado y de sectores en paro, sino también de un amplio sector de las clases medias. Y, además, el Covid-19, estableciendo "territorios libres de contagio" para los ricos y zonas de contagio para los trabajadores y trabajadoras.

No hay más que oír sus discursos (los de Vox y los del PP) para comprender lo bien que se meten en las contradicciones sociales y cómo las utilizan.

En estos momentos, grupos enteros de militares utilizan Cartas Abiertas con propuestas claras de golpe con la aceptación y dirección del PP-Vox, la devaluación de los hechos por el PSOE y la hinchada de pecho sobre un globo vacío del Vicepresidente Iglesias.

Es el terrorismo del miedo

Ahora, los militares aportan el terror a todo ese cuadro de lucha político social y de crecimiento de la lucha de clases. Eso es lo que están haciendo con la apropiación colectiva del discurso de Vox-PP, y con la divulgación de ese discurso, con toda su ferocidad, utilizando técnicas de replicado, en las redes sociales.

La divulgación de la realidad en el asunto de la Carta al Rey, es muy inteligente y corrige errores anteriores que cometieron en la recogida de firmas de exaltación a Franco.

En aquella ocasión les salió mal. Buena parte de los militares comprometidos con el PSOE y con la OTAN, o, simplemente neutrales o miedosos, no se incorporaron a los firmantes. Así que no les cuadraron los números. Ahora lo han hecho por promociones y con listas completas para evaluar la posible resistencia dentro del aparato militar.

Es posible que las bajas en las listas y la presencia de "topos" que ellos tienen que haber previsto, no se deban a procesos imprevistos. El borrado en las listas puede ser el resultado de un sondeo de resultado incierto. Es decir: la evaluación de la posible negativa de los militares a meterse en esos berenjenales de barbarie desbocada.

En realidad, al enviar a todos los miembros de una promoción la misma carta –aún en promociones tan marcadas por el franquismo, una parte de ellos se convierten necesariamente en posibles "topos", precisamente los que han hecho carrera con el PSOE y con la OTAN. A ellos también es necesario aterrorizarlos.

Es muy posible que la esperada victoria de Trump en EEUU les haya hecho precipitarse pero la presidencia in extremis de Biden haya sido un momentáneo paso atrás.

El crecimiento del fascismo y evaluaciones personales preliminares

Dada la promoción elegida una parte importante de los firmantes, pero no la mayoría, recibió con entusiasmo los golpes realizados contra el proceso constitucional durante la fase posterior al 23 F. La reacción del estado democrático ante los golpes fue risible.

Los militares expulsados –u obligados a dejar las FFAA- por pertenecer a la UMD tenemos constancia de que estaba preparada una nueva carta con firmas para distribuir en la Armada y producir un efecto "cascada" insostenible. La presencia de lo que ellos denominan como "topo" en la divulgación de su lista de whats App les hace creer que hay algún mando demócrata que los ha enviado a los medios.

En realidad los golpistas están haciendo un muestreo sobre el número de mandos militares que se oponen al golpe. Los resultados deben ser desalentadores.

El contenido de los mensajes de la lista de WhatsApp implica un delito de incitación o de planeamiento de un genocidio de unas características gigantescas con todos los agravantes posibles.

Hay también un crimen de lesa patria y de atentado contra la soberanía popular.

Manifestación de desprecio ilimitado al pueblo trabajador que según advierten "no puede gobernarse" sin estos métodos, de gobierno militar y genocidio preventivo gigantesco contra el pueblo trabajador.

Los implicados en el golpe defienden la enorme desigualdad y la pobreza existente como instrumento moral del orden social existente.

Hacen una llamada clara al fascismo internacional que se manifiesta en matanzas y en manifestaciones de racismo extremo cuando citan textualmente uno de los lemas del presiente Trump: "la mayoría silenciosa". Dicho lema fue aplicado por el franquismo.

El gobierno está muy lejos de encontrar una solución al golpismo permanente que, como elemento integrado en la estructura militar, condiciona un desarrollo político de base popular.

El gobierno y buena parte de sus componentes parte de la concepción: "el fascismo no es repetible". Desconoce los elementos más generales a los que corresponde la escalada fascista que estamos viviendo. Han permitido siempre la autonomía política del las Fuerzas Armadas y han aceptado su neutralidad política como un factor dado. No obstante, las FFAA españolas no son neutrales ni han asumido el servicio al pueblo, esencialmente el de la clase trabajadora y los sectores populares, como su moral esencial, como debe ser la del estado. Su obligación profesional es la del servicio al pueblo, la defensa de la soberanía y la defensa de la paz.

Todos los vínculos que relacionan a las FFAA con la Corona deben desaparecer. No solo porque es una institución arcaica y feudal sino porque su "legitimidad" está vinculada al franquismo, verdadero régimen de terror que asoló o aterró a nuestros padres o abuelos. Los dos reyes deben ser procesados.

La situación de privilegio de la Iglesia debe cesar de manera inmediata. Sus bienes deben ser devueltos al pueblo. Los miembros de la misma que han hecho apología del golpe deben ser procesados por los tribunales penales ordinarios.

[i] https://rebelion.org/desfascistizar-las-ffaa-espanolas/