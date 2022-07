24 notas sobre el "Nuevo Concepto Estratégico" de la OTAN

Los líderes de la Alianza Atlántica aterrizaron en Madrid para debatir asuntos como salvar la vida de 6.570.000 niños menores de 5 años, que cada año mueren de hambre y de enfermedades curables o de acabar con la pobreza que afecta a 50,7% de la población mundial, y de paso pedir disculpas a decenas de millones de yemenís, iraquíes, afganos, libios, entre otras de sus víctimas, por arrebatarles la vida y llamarles "daños colaterales", haber destruido sus hogares y convertir a 100 millones de ellos en desplazados, o haber ahogado a miles de seres humanos, familias enteras, en el agua de los mares. Estaban decididos a buscar una cura para su adicción al negocio de la guerra, puesto que habían vuelto a encargar nuevas bombas (incluidas la nucleares-mochila) robando la mísera paga de los trabajadores. ¡Es broma! Si hubieran hablado de la necesidad de paz, y de los problemas de la humanidad habrían sido expulsados de la cumbre esposados, acusados de "antisistema".

1. Estas personas reunidas este año en Madrid debatieron, en clave, a qué países hay que agredir, cuántas millones de vidas humanas hay que arrancar, cuánto costarían sus nuevas masacres, y cuánto recibirían cada uno del botín.

2. Con un demócrata en la Casa Blanca, la OTAN regresa a la "normalidad" (o sea, podrá declarar la guerra a cualquier nación), después de cuatro años del aislacionismo de Donald Trump, amenazado por los representantes de la industria militar, que públicamente debatían cómo derrocarlo del poder.

3. La OTAN es la herramienta militar de EEUU para asegurar los intereses de la élite gobernante de esta potencia; es quien manda.

4. La organización, por ello, rechazó la propuesta del general De Gaulle de crear una dirección tripartida y a pie de igualdad entre EEUU, Reino Unido y Francia. También por ello, Washington denegó la solicitud tanto de la URSS (1954) como de Rusia de Yeltsin a unirse a la OTAN, para juntos mantener la paz en Europa.

5. El cometido de los socios europeos no es más que proporcionar la carne de cañón, pagar las hazañas del Padrino, y sobre todo pintar de rosa la fachad de sus agresiones militares, encubriéndole. De allí el invento del término "comunidad internacional", grupo formado por EEUU y algún país europeo, que nunca incluye a China, India, Brasil o Rusia.

6. Si bien pocos esperaban una "operación militar especial" por parte de Rusia en Ucrania, como reacción a las continuas provocaciones de la OTAN contra su derecho a existir, muchos en la Unión Europea se sorprendieron por la respuesta exagerada de EEUU a la "guerra preventiva" de Rusia. No estaban preparados, ni conformes con las sanciones y acciones militares contra un país imprescindible como Rusia, y aun así, se sometieron a las órdenes de Washington. Esta subordinación de Europa no es ninguna novedad, lo es que sacrifique sus intereses económicos ante los intereses políticos del sector militarista, dejado de comprar el gas barato y seguro ruso y hundir al continente y al mundo en una crisis energética y política integral.

7. Por primera vez, la OTAN, que según el informe del Conflict Management and Peace Science Journal (2020) cuenta con 254 bases e instalaciones militares y 173.000 tropas en unos 80 países del mundo, incluye la "Contención de China" entre sus prioridades estratégicas: no por el avance militar del país asiático (con una sola base, en Yibuti), sino por el imparable progreso económico que consigue esta nación. EEUU propaga la cinofobia por la simple razón de que no puede rivalizar con la capacidad del gobierno chino en organizar su economía en los peores momentos de la crisis sin mandar a decenas de millones de trabajadores al paro y a la desesperación, por lo que ha decidido destruirla. La OTAN, desde su fundación nació no cómo una alianza defensiva, sino todo lo contrario. Aquí la prueba:

8. Las tres etapas de la vida de la OTAN han sido:

A) Desde su nacimiento en 1949 hasta 1991, la Alianza combatió los movimientos socialistas tanto dentro de su espacio (con organizaciones como Galdio), como fuera de sus territorios, con el fin de mantener el orden capitalista, además de impedir la consolidación de la ONU como el árbitro de los conflictos internacionales. Las palabras atribuidas a Churchill al lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki por EEUU, de que «hemos matado al cerdo equivocado», o sea, deberían haber bombardeado a la URSS, manifiesta la naturaleza de un sistema capaz de cometer los más terribles crímenes de guerra, solo por exhibir su poderío y hacer la "pedagogía del terror". Un mes, Harry Truman planeó lanzar 466 bombas nucleares sobre la Unión Soviética, país que fue su aliado en la lucha contra el fascismo y sin que el país socialista representara alguna amenaza. Luego, con el plan Dropshot iba a descargar 300 unidades de estas bombas y otras 20.000 toneladas de las convencionales sobre un centenar de ciudades soviéticas, borrando el país más grande y el más rico del mundo de la faz de la tierra. EEUU sigue siendo el único estado en usar esta arma de destrucción masiva. Es en este clima que se firma el Tratado de Washington para fundar la OTAN, implicando en sus planes a los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, que 77 años después siguen siendo ocupados por miles de soldados de EEUU. El Pacto de Varsovia se creará seis años después y justamente por estas amenazas.

b) Entre 1991 y 2001, la "década dorada" del imperialismo estadounidense, que le permitió ser una 'hiperpotencia', (y no por haber construido la mayor democracia del mundo donde reinase la igualdad y el bienestar, sino) por contar con la mayor arsenal de armas más avanzadas de la historia, y no tener escrúpulos para estrangular a naciones enteras impidiéndoles acceder a pan y agua (entre 1991 y 2003 y solo en Irak, mató a cerca de 2 millones de personas, casi la mitad, niños). Que la OTAN no se disolviera tras el fin del Pacto de Varsovia demuestra sus verdaderos objetivos: la conquista de los recursos del mundo, arrasando a rivales y enemigos ahora que no había quien le parase los pies. Tras reformular sus metas, EEUU llegó a hacer incluso de "bombero pirómano": creó el terrorismo "yihadista" para justificar la "Guerra eterna contra el terror" salvando a las empresas armamentísticas que tras la Guerra Fría se habían quedado sin enemigos a quien disparar.

Engulló los países exsocialistas de la órbita rusa, y desoyó la advertencia de Moscú de que al menos dejara en paz a Georgia y Ucrania, países que en la cumbre de la OTAN del 2008 fueron invitados a ingresar en la organización bélica, con el fin de desintegrar la Federación de Rusia. Esta nueva expansión de la OTAN fue duramente criticada por destacados expertos en Relaciones Internacionales, como George F. Kennan (1904 -2005), uno de "Los hombres sabios" de EEUU: "Creo que es un error trágico. No había ninguna razón para esto en absoluto. Nadie estaba amenazando a nadie más. Esta expansión haría que los padres fundadores de este país se revolvieran en sus tumbas", además de intensificar las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en la opinión rusa. Rusia también tiene su Doctrina Monroe.

Durante las llamadas "guerras yugoslavas" (1992-1999), la intervención de la OTAN causó la desaparición del mismismo estado. En lo que fue un ensayo de la "Guerra humanitaria" descargó sobre su gente unos 30.000 proyectiles de uranio empobrecido (10 toneladas de residuos).

Luego, invadió Afganistán, a pesar de que la CIA apuntaba a Arabia Saudí como el responsable de los atentados del 11S. Entre octubre de 2002 y abril de 2003, la OTAN lanzó unos 10.000 toneladas d bombas sobre los afganos, enterrando vivos a miles d civiles bajo el techo de sus casas d adobe, y como guinda utilizó armas como Penetradores d metal pesado ("dense metal penetrators"), revestidos con el prohibido uranio empobrecido, contaminando el aire, la tierra y el agua: Cientos de niños siguen naciendo con espantosas malformaciones. Después, de forma individual, los socios de la Alianza atacaron a Irak, utilizando 7 mentiras para conseguir 10 objetivos. Levantaron centros de secuestro y de tortura (Abu Gariab fue la punta de iceberg), violaron a niños, mujeres y hombres y militarizaron la prostitución. Aquellos estados europeos que al inicio rechazaron esta guerra, luego se apuntaron al festín de la masacre para no perderse parte del pastel de la tercera reserva mundial del petróleo. Una vez terminado, se dirigieron a Libia, Siria y Yemen (aquí, además provocaron la crisis humanitaria más graves del mundo), para ampliar el mercado de sus armas, y hacerse con el control del Mediterráneo, el Golfo de Adán y el Cuerno de Africa.

c) Desde el julio de 2001, fecha de la formación de la Organización de Cooperación de Shanghái, que anunció la poderosa alianza entre China y Rusia y la llegada de un mundo multipolar, hasta hoy, la tarea de la OTAN ha sido la contención de dichas potencias por cualquier medio. Meses después ocupará Afganistán, el país más estratégico del mundo, ubicado entre China, Irán, y los espacios de influencia de Rusia e India. La OTAN está decidida expulsar a ambos países de las regiones de interés. De allí, la reciente propaganda bélica sobre la "preocupación" de la Alianza por la presencia de los soldados rusos en Mali, donde los soldados franceses fueron expulsados por el gobierno del país.

9. En esta fase, la cumbre de Madrid representa:

a) una nueva etapa en la que EEUU intenta someter a aquellos aliados que se niegan acompañarle y ser sacrificados en la peligrosa y sin sentido guerra contra Rusia y China, potencias con los que los europeos comparten grandes intereses.

b) La necesidad de los países capitalistas más desarrollados en organizarse para un reparto pacífico de los mercados, recursos y rutas comerciales del planeta, y consolidar su unión para ira como un puño a por los "enemigos". La Cuarta Revolución Industrial les ha empujado a:

- Eliminar las fuerzas laborales propias sobrantes, (tarea realizada en gran parte gracias al Covid19, y el cierre de millones de unidades productivas pequeñas y medianas en favor de las gigantes), generando una crisis social de gran magnitud, y

- Exportar sus productos y sus inversiones a lugares seguros y rentables, con el fin de maximizar los beneficios.

Medidas diseñadas

10. Una división de trabajo entre los socios: EEUU se encargaría de azuzar a China, y Europa a Rusia. Luego países como Francia, España, Alemania se encargarían de cuidar los intereses de la familia en regiones determinadas.

11. Recuperar las viejas mini-OTANes o crearlas para construir una OTAN Global:

- En Oriente Próximo y el norte de Africa, la sucursal de la Alianza Atlántica hasta tiene propuesta de nombre: OTAN-ME (de Middle East). El rey de Jordania Abdullah II es un férreo defensor del proyecto, que ya tenía precedente: CENTO, Organización del Tratado Central, que fue impulsada por el Reino Unido y fortalecida por EEUU, y albergaba a Irán, Irak, Pakistán, Turquía hasta su disolución en 1979 por la caída del Sha. Su objetivo era frenar la influencia soviética en la región y aplastar los movimientos progresistas, como hicieron las tropas iraníes en 1973 acabando con el Movimiento de Dhofar (Oman), respaldado por China y la URSS. En esta importantísima parte del planeta, Israel y España (que acaba de enfrentarse a su proveedor de gas Argelia, en favor de Marrueco, por órdenes de EEUU) tendrán un papel espacial. Por lo que Washington: 1) incluyó a Israel en CENTCOM, el Comando de EEUU para Oriente Próximo, y 2) promovió los Acuerdos Abraham, que permite a Israel en alianza con estados árabes coordinar los ataques a los movimientos anticolonialistas y a estados molestos, hoy Irán. Tel Aviv ha pedido a Washington dirigir una fuerza regional para frenar a Teherán. Según el Wall Street Journal, los oficiales de Israel, Arabia Saudí, Qatar, Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, se reunieron el marzo apsado bajo la supervisión del general Frank McKenzie, jefe del CENTCOM en Sharm el-Sheikh, Egipto, coordinando sus políticas contra Irán. Neutralizar la influencia de China y Rusia en este espacio, incluido en Sahara Occidental, es otro de las tareas (imposible de alcanzar) de la Alianza.

12. Fortalecer lazos con India para reducir a China. Barak Obama en este intento se convirtió en el primer presidente de EEUU en visitar dos veces al país de Nehru y Gandhi, sin embargo, la Nueva Delhi quiere al Comando del Pacífico de EEUU (USPACOM) bien lejos. Una cosa es que su principal preocupación sea China, -y por ello se ha unido al "Diálogo Cuadrilátero de Seguridad" (Quad), formado por EEUU, Australia y Japón-, y otra bien distinta es provocar a nadie menos que a China.

13. Instalar las Fuerzas de Acción Rápida, con decenas de miles de militares, en diferentes regiones: AFRICOM, el Comando de EEUU para Africa, que ya cuenta con una base en Etiopia, establecerá a dichas fuerzas.

14. Ampliar la influencia del occidente en el continente negro, a través de la Unión Africana, o el G5 Sahel.

15. Extender y fortalecer las relaciones con los estados ubicados fuera de la Alianza: de allí la invitación a los líderes de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur (o sea, la región Indo-Pacífico) a la cumbre en Madrid.

16. "Construir el mundo de nuevo" es el nombre de una de las propuestas del Grupo de los Siete, como alternativa al megaproyecto de China de Una Franja y Una Ruta, en marcha desde 2003. Por lo que destinarían 600.000 millones de dólares a construir infraestructuras en los países del Sur, como un cable de telecomunicaciones submarino para conectar Singapur con Francia a través de Egipto y el Cuerno de África, una fábrica de vacunas Covid-19 en Senegal, un reactor nuclear modular en Rumania, entre otras. Mientras, China invirtió solo en 2021 unos 59.5 mil millones de dólares en esta nueva Ruta de la Seda, y lanzó en 2016 la "Ruta de Seda Digital (DSR) con la Conexión de Europa y África Oriental (PEACE). ¿Por qué una alianza militar planea lanzar una guerra económica y militar contra china, una potencia comercial? ¡Es la economía, estúpido!

La ocurrencia de "Construir el mundo", si es como lo que han hecho en Irak, Afganistan y Libia, por favor que se lo ahorren. Digan, primero, qué han hecho con los 13.000 millones de dólares recaudados durante la Conferencia de Madrid (2003) para reconstruir el país que destruyeron: los vecinos de Bagdad aún carecen de electricidad y agua durante horas de día, a 50 grados de temperatura en los veranos.

16. Colocar a Eurasia en su mapa, con Rusia de diana, aumentando la presencia de la OTAN en el frente oriental, bajo el pretexto de la guerra de Ucrania, militarizando aún más las fronteras de Rusia.

Medidas condenadas al fracaso, por

18. Discrepancias entre los aliados en identificar al "enemigo Número uno" ¿China o Rusia? ¿Hay que ir a Eurasia o a Indo-pacífico?

19. La falta de consenso en Europa para declarar a China como enemigo. Italia, no solo quiere formar parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta sino que le ha propuesto a Beijing una "asociación estratégica".

20. Potencias regionales como Israel, Irán, Arabia Saudí, Egipto y Turquía no están dispuestos a enfrentarse ni a China ni a Rusia: sus votos en las Naciones Unidas sobre la invasión de Rusia a Ucrania lo dicen todo. Tampoco los principales países del sudeste asiático han querido participar en las sanciones contra Rusia, que por su parte es socio de China. ASEAN se ha negado a ser un instrumento de EEUU. Hasta Israel ha sido presionado por Biden para que rompa la concesión que permite a la potencia asiática construir el nuevo puerto en Hifa. Esto ya es una paranoia.

21."Quien mucho abarca poco aprieta": Todas estas medidas son demasiado grandes para unas economías en recesión y unos países que en el sur se les recuerda no precisamente con una sonrisa, comparando con China y Rusia (que no han tenido colonias), que durante la pandemia fueron generosos con dichas naciones.

22. El Choque entre los intereses de los socios de la Alianza: Turquía y Grecia por el gas del Mediterráneo, Turquía y EEUU por la cuestión kurda en Siria, o Francia e Israel que por el Líbano e Irán.

23. Debido al desarrollo desigual del capitalismo en los países de la OTAN, la competencia y la guerra entre ellos serán inevitables

24. Gran parte de Europa también tiene profundos lazos comerciales con China, el segundo mayor socio comercial de la UE, después de EEUU. Grecia, España o Bélgica han vendido participaciones de una docena de sus puertos a China, justo por los beneficios que les aporta.

La tendencia de la evolución de los acontecimientos es una tripolaridad mundial, con EEUU, China y Rusia a la cabeza que acogerán a otros estados bajo sus paraguas. India ha conseguido que la guerra de Ucrania no cause la dependencia de Moscú a Pekín: el eje Rusia- India (país presente tanto en Eurasia como en el Indo- Pacífico) pretende impedir el dominio de EEUU o China en ambos espacios. La reciente reactivación de la asociación BRIC (Brasil, Rusia, India y China a la que Irán se va a unir) fortalecerá esta tendencia, y ante la ausencia de un movimiento antimilitarista global, hará inevitable nuevos choques entre los bloques que se están formando.