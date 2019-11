La huelga de la EMT, una lucha en favor de los servicios públicos

Cuando se recortan las inversiones en cualquier servicio público, quienes más lo sufren son las personas que están en una situación de mayor precariedad. La afectación negativa de dichos recortes es mucho más amplia, llegando a afectar de una forma u otra a millones de personas, pero son a aquellas que están en peor situación, a quienes más castiga esta forma de gobernar, llevándolas en algunos casos hasta la muerte. No, no exagero. Los recortes en la Sanidad pública causan muertes cada día. Las largas listas de espera, no solo para operarse, sino también para diagnosis, hacen que en muchos casos se llegue tarde para atajar la enfermedad. O el caso de las personas enfermas por hepatitis C, donde miles de ellas murieron por no recibir el medicamento que podía haberles salvado la vida, el Sovaldi.

Las políticas neoliberales llevadas a cabo por el Partido Popular en la ciudad de Madrid, inciden en mayor medida en uno de los pilares en los que se basa el neoliberalismo, que no es otro que el de aplicar una drástica reducción del gasto público, de manera que todos los servicios públicos que forman nuestro estado del bienestar, se vean menoscabados. Este es el primer paso de sus políticas capitalistas, que les permite continuar con el siguiente de sus dogmas, que es el de gobernar en favor del sector privado.

El alcalde Almeida, apoyado en sus socios de gobierno en el Ayuntamiento, con tan solo seis meses en el cargo, está intentando aplicar esta estrategia en la EMT de Madrid. Desde que llegaron para dirigir la empresa pública, dejaron de contratar personal. Un personal necesario para cubrir el servicio encomendado desde el propio Consocio Regional de Transportes. Esta falta de inversión en contrataciones, enseguida comenzó a tener consecuencias negativas para el servicio y por ende para los usuarios/as, quedándose desde el mes de octubre entre 50 y 100 coches diarios parados en las cocheras por falta de conductores/as consiguiendo con ello un deterioro del servicio, que como he dicho, es el primer paso de las políticas neoliberales.

Ni desde la Gerencia de EMT, ni desde el Ayuntamiento quieren recibir al Comité de Huelga para negociar. Nuestra única reivindicación es que se contraten las personas suficientes para que una empresa pública como EMT, pueda dar el servicio de calidad que estábamos dando en los últimos años. Con esta huelga intentamos parar el segundo de los pasos que darán, el de beneficiar al sector privado, externalizando algunos servicios por esta provocada falta de personal. No se lo vamos a permitir, desde la Plataforma Sindical de la EMT, junto al resto de organizaciones sindicales del Comité y con la fuerza y la unidad que está demostrando una vez más toda la plantilla, vamos a conseguir que se hagan más contrataciones. Llevamos tres días de huelga y ya hemos conseguido que se contraten a 90 conductores/as, pero no son suficientes para asegurarnos de que el servicio sustitutorio por el cierre de la línea 4 de Metro, que se producirá el 11 de enero, no caiga en manos privadas alegando falta de personal. No se lo vamos a permitir y estamos totalmente seguros, que esta lucha, como todas, dará sus frutos.

Los usuarios de la EMT no son los únicos dañados en estos momentos por este tipo de políticas que se están llevando a cabo en Madrid, las personas que necesitan ser atendidas por las trabajadoras y trabajadores del Samur Social, que tan ingente labor realizan, también están en estos día de huelga reclamando personal para poder atender la demanda de ayuda que reciben. En este caso, este servicio público está en manos de un fondo de inversión, cuyo único interés es ganar dinero, dejando totalmente de lado el fundamental servicio que las compañeros y compañeros de Samur Social tienen encomendado.

Metro de Madrid lleva sufriendo la falta de inversión muchos años y a esta empresa imprescindible para la movilidad en Madrid, le han aplicado toda su política capitalista, hasta llevarles a tener una importante falta de plantilla, que ha hecho que las frecuencias de paso de los trenes cada vez sea más amplias. Les han privatizado casi todos los servicios, el último en mantenimiento de las vías y la compañía tiene un endeudamiento insostenible. Ellos, también han convocado huelga para defender su empresa pública.

Ese es el camino, no hay otro, o luchamos por todos los servicios públicos en unidad con toda la ciudadanía o terminaremos sufriendo las nefastas consecuencias de su desaparición.

Elías Calderón

Secretario de Organización de la Plataforma Sindical de la EMT

