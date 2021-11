Una niña de 6 años falleció el pasado jueves en Madrid y otras dos, de 10 y 12, resultaron heridas de gravedad tras ser atropelladas en las inmediaciones del colegio Fomento Montealto, en el barrio de Mirasierra. Una madre que conducía un monovolumen automático estaba tratando de aparcar y en lugar de ir marcha atrás, como era su intención, el coche se desplazó bruscamente hacia adelante arrollando a las niñas, según confirmaron a Efe fuentes de la investigación.

El suceso se produjo sobre las cinco y media de la tarde, en plena hora de salida de los escolares, cuando suelen concentrarse grupos de estudiantes y familiares a las puertas del colegio. La mujer que provocó el atropello de las niñas dio negativo en los controles de alcoholemia y drogas. Permaneció en el lugar de los hechos y prestó declaración a la Policía. El atropello ha causado una gran conmoción entre los vecinos del barrio y especialmente entre los chavales del centro y sus familias.

Así fue este terrible suceso y así se supo desde el primer momento. La investigación pudo recabar el testimonio de numerosos testigos y el de la conductora y confirmar in situ que el atropello se debió a "un despiste" mortal protagonizado por esa madre. Así lo reflejaron la mayoría de los medios, casi todos citando a Efe.

El título de Público para esta noticia del día 4 fue "Una niña de seis años muere atropellada a las puertas de un colegio en Madrid". Pero entre todos los que recogieron la triste noticia sobresale el titular por el que apostó el día del atropello esa página lamentable llamada Mediterráneo Digital: "¿Accidente o atentado? Un coche embiste a los niños a la salida de un colegio en Madrid".

¿Atentado? Para mencionar esa posibilidad tendrían que ampararse en algo. Y qué va. Una vez más, no. Ni lo citan. Esta web de medio pelo, habitual en Bulocracia porque engaña que da gusto, dice en el texto que una de las niñas ha muerto, cita a "una portavoz de Emergencias Madrid", menciona que "la Policía Municipal investiga ahora las causas" y que "el conductor -no la conductora- no se ha dado a la fuga".

Es decir, no tienen ni idea de cómo se produjo el suceso y tampoco quieren tenerla, ni el día 4 cuando ocurrió ni a fecha de hoy. No lo mencionan y se ve que eso ya 'les da licencia' para especular en el título con las opciones de un "accidente" o un "atentado". Luego, en el texto, no está la palabra "atentado". Tampoco dice el título que fueron tres niñas las atropelladas, sino que "un coche embiste a los niños a la salida de un colegio". Todo en el titular es un despropósito premeditado.

Con esto lo que quizás consigan es confundir más a sus ya de por sí confundidos adeptos, que además comparten en sus redes sociales estos titulares engañosos y tendenciosos. Como suelen quedarse en los títulos, puedan especular como ellos y plantearse la opción de un "atentado", del tipo que sea.

La noticia la mantienen tal cual seis días después de la muerte accidental de una niña de 6 años por la que no muestran ningún respeto. Ni por ella ni por sus familiares ni por su audiencia. Engañar poniendo en ese título, que no refleja la noticia real, "¿Accidente o atentado?" es de muy mal gusto y demuestra hasta dónde llega la ética de esta gente, que intercala esta 'noticia' con otras cuestiones 'de interés' como "Pedro Sánchez cesó a Ábalos por celebrar fiestas 'con putas' durante el Estado de alarma", "Cientos de ancianos de la Imserso empiezan a contagiarse de Covid en Benidorm" o "'El emérito violó a una de las niñas de Alcàsser'".