El bulo de Podemos contra los Reyes Magos por ser una "tradición podrida y cristofascista"

"Podemos prohibirá los Reyes Magos porque son 'una tradición podrida y cristofascista'".

Que este bulo vuelva a asomar por los foros de la derecha y más allá, con lo ampliamente comentado que fue hace seis años y hace dos, lo único que prueba a estas alturas son dos cosas: que es muy fácil engañar y autoengañarse en Internet y que determinados sectores no tienen mucha memoria o no quieren tenerla.

Lo cierto es que este viejo asunto esta de nuevo en las redes sociales para amenizar la fiesta de Reyes Magos de 2021. El enlace que se comparte ahora es el mismo difundido el 5 de enero de 2019 por parte de una página llamada Mediterráneo Digital, de la que hemos hablado otras veces porque miente más que Pinocho.

La web difundió esta noticia falsa hace dos años y volvió a ser muy bien recibida por los que se empeñan en defenestrar continuamente a Podemos por el hecho de existir. "Volvió" a serlo, porque lo más lamentable de este asunto es que en enero de 2019 no fue la primera vez que Mediterráneo Digital publicaba esta patraña. La página solo republicó entonces su propio bulo, copiando coma por coma una 'noticia' que ya había ofrecido al mundo en enero de 2015, y cuyo enlace ha sido eliminado. No así el de 2019, aunque contaban lo mismo.

Esto ya es para nota, porque que un bulo tenga solera y se siga compartiendo como novedoso, es tan triste como habitual; pero que una web publique dos veces el mismo bulo con un intervalo de cuatro años, para eso ya hay que ser muy mentiroso.

En Facebook podemos encontrar la reseña de la noticia falsa lanzada en enero de 2015 compartida en masa, incluso meses después, como hizo José María Íñigo, por ejemplo, con un escueto comentario: "El personal está con recalentamiento global".

El periodista se hizo eco del enlace falso en su FB el 5 de noviembre de 2015 y ahí sigue. Aunque Íñigo falleció el 5 de mayo de 2018, su cuenta se mantiene.

¿De dónde se saca Mediterráneo Digital los 'argumentos' que utiliza para tratar de justificar su doble fake news? De una cuenta de Twitter presuntamente administrada por alguien de Podemos, concretamente del municipio madrileño de Anchuelo, de algo más de mil habitantes.

Pero esa cuenta, llamada "PodemosAnchuelo", no existe en Twitter desde hace casi seis años. Fue "suspendida" por la red social porque era falsa y su singular cometido era trolear. Se trataba de un sitio que habían pintado de morado pero que realmente nada tenía que ver con el partido que lidera Pablo Iglesias y mucho con sus detractores. De allí partió hace más de un lustro la falacia de la "tradición podrida y cristofascista" de la que acostumbra a hablar Mediterráneo Digital.

Seis años atrás, Podemos ya se desmarcó de este bulo. Íñigo Errejón, por entonces secretario de Política del partido, desmintió en sus redes que la formación republicana estuviera en contra de la fiesta de los Reyes Magos y advirtió de que el Twitter "PodemosAnchuelo" no era de Podemos, sino una cuenta "fake" de alguien que suplantaba al partido con el único objetivo de perjudicarlo.

Por eso lo que se comparte ahora es una captura de Twitter, no un enlace, puesto que la cuenta ya no está activa. Quienes lanzan de nuevo esta falacia se escudan en que la cuenta "PodemosAnchuelo" existió, "sí era de Podemos y la eliminaron sus propios creadores" por la gravedad de sus palabras. Eso dicen los que han "oído rumores", aunque la mayoría de los que lo difunden lo hacen sin aparente preocupación. En cualquier caso, es todo falso.

Como curiosidad, mencionar que Podemos no tiene mucho tirón en Anchuelo. Lo más parecido en las elecciones municipales de 2015 era IUCM-LV-Ganemos la Comunidad de Madrid y obtuvo 31 votos, así que se quedo fuera del Ayuntamiento, como el PSOE: 5 concejales de Vecinos por Anchuelo (VxA) -alcaldía y mayoría absoluta- y 4 del Partido Popular.

Quizás por eso en 2019 ni Podemos ni Ganemos se presentaron a las elecciones en Anchuelo. Lo hicieron solo PP, Vecinos por Anchuelo y PSOE y el resultado fue de 5 concejales para los populares -alcaldía y mayoría absoluta- y 4 para VxA.

El caso es que Podemos no se ha manifestado en contra de los Reyes Magos de Oriente y no pretende "prohibir los Reyes Magos porque son una tradición podrida y cristofascista". Es un bulo de seis años de edad, que hace dos volvió a reproducir sin complejo alguno el mismo medio que lo inventó y que ahora vuelve, quizás porque Reyes solo se celebra una vez al año y no abundan las viejas patrañas de las que tirar para esta fecha.