El soldado anticovid de la ONU en Time que imaginó un artista malasio

Quien no quiera creer aún, que no crea, la portada refleja de que se ha tratado siempre: CONTROL MUNDIAL.

La verdad nos hará libres". "¿POR QUÉ TANTO ARMAMENTO PARA CONTROLAR UN VIRUS?", dicen. Hay quienes se creen estas cosas. Hay quienes se creen cualquier cosa. En esta ocasión, la imagen existe. Esa portada de Time ha sido creada tal cual, aunque no por los responsables de la revista. No tiene nada que ver con ellos. Es un trabajo del artista malasio Johnson Ting. Lo publicó en su Instagram el 22 de abril de 2020.

Además, en el comentario de la imagen, Ting anuncia un "nuevo vídeo" en su canal de YouTube, en el que muestra durante 16 minutos y medio cómo compuso la imagen y en qué se inspiró para crearla hace un par de años, cuando la Covid arremetía con más fuerza:

"A la luz de los acontecimientos recientes, pensé que los trabajadores de la salud podrían usar una actualización. Gracias a todos los que están en primera línea arriesgando sus vidas y luchando en la batalla, ¡ustedes son verdaderos héroes!".

Quería homenajear así el artista a quienes estaban y están más cerca de los enfermos y de la enfermedad, imaginando soldados anticovid de la ONU. Más allá de la imaginación y el buen trabajo creativo de Johnson Ting, no es que no haya una nueva indumentaria para los tiempos del covid entre las tropas a disposición de la ONU, que no la hay, es que el organismo no dispone de un cuerpo de respuesta contra la pandemia.

Una vez más, el trabajo de un artista se utiliza para tratar de sustentar otras cosas. Lo usan vilmente para que nos creamos patrañas paranoicas y se valen de la creatividad y el trabajo de alguien al que, por supuesto, no mencionan porque se desmontaría su farsa. De nada sirve que la imagen de Ting que utilizan vaya acompañada de un link a un vídeo en el que muestra todo el proceso de composición, lo omiten e inventan.

Por qué no creerse que Time habla de un nuevo cuerpo anticovid de la ONU donde el personal viste como en La guerra de las galaxias. Le quedó bien la portada al artista malasio -malayo es el idioma-, eso está claro, tanto que convence a miles de personas que desconocen que es uno de sus trabajos.