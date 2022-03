El bulo sobre comprar un coche eléctrico que ponen en boca de María Jesús Montero

Desde el pasado fin de semana, concretamente desde primera hora del sábado 5 de marzo, podemos encontrar en las redes sociales -al menos en Twitter y Facebook- otra noticia falsa protagonizada por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. El bulo pone en boca de la política sevillana una frase que habría recogido el diario ABC en relación con el precio desorbitado de la gasolina: "Al que le parezca que está cara, quizá se debería plantear comprarse un coche eléctrico". Pero ni una cosa ni la otra. Ni el periódico citado ni ningún otro han recogido esas palabras de Montero, sobre todo porque la ministra nunca las ha pronunciado.

El bulo parte de una cuenta de Twitter que se llama ABC, pero que no tiene nada que ver con el medio de información. De hecho, se ve rápido si uno se fija en la dirección, que es @blancodebot, mientras que la genuina del periódico es @abc_es. Además, la cuenta verdadera de ABC "está verificada", en su caso "debido a que tiene notoriedad en el ámbito gubernamental, de noticias, entretenimiento u otra categoría designada". Lo apreciamos en el "visto" blanco con fondo azul que figura al lado del nombre de la cuenta, mientras que en el sitio falso, lógicamente, no aparece porque de verificación, nada. Pero, ojo, porque para crear bulos lo que se le ocurre en ocasiones a @blancodebot es hacer una captura, esta vez de la cuenta real de ABC, en la que sí sale el icono de "cuenta verificada", que usa como 'molde' para hacer creer que la noticia falsa parte de verdad de un medio.

Otra diferencia evidente es que la cuenta del diario ABC tiene más de dos millones de seguidores y la que le imita suma únicamente 2.897, y ya parecen muchos para la falacias que vende y trata de justificar. Y es que el Twitter del que parte el bulo no merece tanta publicidad, pero qué menos que desmentir su engaño, ya que se lo han querido creer en masa en las redes sociales desde el pasado fin de semana.

El 'artista' que gestiona ese Twitter engañoso en la red del pajarito se presenta como "un tío majete", anuncia la cuenta como "parodia" y manda "un saludo a Maldito Bulo" sin duda porque se ve que es buen cliente. A su cuenta la puede llamar "parodia", "patraña" o como quiera, lo único cierto es que tiene poco que contar y eso es peligroso ante determinado público ocioso. La poca monta de este propagador de bulos la apreciamos en sus escasos seguidores y, especialmente, en el hecho de que se conforma con crear polémicas falsas para alcanzar su momentillo de gloria. También, como buen bulero, justifica lo que hace porque hay otros peores que él, o eso asegura. "Esta gente miente deliberadamente en todos y cada uno de los artículos que escribe, pero el malo seré yo por inventarme algún bulo de vez en cuando".

Con que te inventes un solo bulo y se comparta, ya serás un propagador de bulos y no podrás controlar en qué medida se difunde. Además, si para inventar suplantas a alguien, como es el caso, eso ya es un delito. Los que pierden el tiempo creando noticias falsas es porque lo tienen y 'necesitan' hacerse notar como sea. La notoriedad que uno no tiene en la vida hay quienes tratan de encontrarla en las redes sociales, donde siempre habrá alguien aún más desubicado que le ría las gracias o al menos se las crea. Pero el que crea un bulo está más que predispuesto a ello y, a poco que la patraña triunfe, inventará otro y así sucesivamente hasta convertirse en un Alvise Pérez o similar.

La única realidad de este asunto es que esas declaraciones de María Jesús Montero no existen, nunca las ha hecho, y por eso no las ha publicado nadie. Son una creación de una absurda cuenta de Twitter que no es que propague bulos "de vez en cuando", como afirma, sino que lo hace a la mínima que la imaginación se lo permite y valiéndose, además, de diferentes medios de comunicación, no solo de ABC, a los que no duda en suplantar con la coletilla de "cuenta parodia" para curarse en salud. Así, siempre podrá excusarse con que su intención era hacer la gracia y no difundir un bulo.

Las fake news que divulga ese Twitter, que sigue activo aunque no es la primera cuenta que le cierran a su titular por mentiroso, siempre van en contra del Gobierno y de quienes lo integran. Le ha tocado ahora a María Jesús Montero porque sí, como ya ha ocurrido otra veces. Por supuesto, la difusión de este bulo ha servido sobre todo para que los detractores del Gobierno y de quienes lo integran despotriquen a gusto sobre Montero, puesto que, además de engañar en masa al personal, ese era otro de sus objetivos.