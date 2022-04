Un timo de película en nombre de "Jones Michelle"

El primer comentario lo firma una supuesta usuaria de Facebook llamada "Josefa Maria Garcia" y el segundo un tal "Honorio Martinez", que en su perfil luce rostro femenino. Además de coincidir en que pregonan lo maravillosa que es una mujer llamada "Sra. Jones Michelle", que les ayudó con sus "comercios", coinciden en que se refieren a ella como "Jones Michelle" y no 'Michelle Jones', que tendría más sentido. Pero también coinciden en que ninguno de los dos saben lo que son las tildes, ni siquiera en sus nombres y apellidos y, sobre todo, en que lo que dicen son meras patrañas de contenido similar cuya única finalidad es que tú vayas al lugar adecuado para despellejarte con la percha de invertir en bitcoins.

Si pinchas donde te dicen, en el nombre "Jones Michelle", accedes a la cuenta de Facebook de "Jones Michelle (Expert Trader)", que se supone que vive en la ciudad estadounidense de San Francisco, en California, desde donde atiende unos negocios que la han llevado a venderse como "Professional Expert Trader At Binary Options/ Forex Trade Bitcoin, Expert Trader at Most Accurate Binary Options Trading and forex signals, Senior account manager at bitcoin mining company", y demás tonterías.

La cuenta de Facebook de esta mujer es como llegar al limbo. Allí sale una foto de perfil de la presunta "Jones Michelle", una mujer de corta melena rubia a la que acompaña otra imagen de la biografía con un montón de gente vestida de blanco inmaculado. En el muro solo hay agradecimientos en inglés y en español a esta presunta experta del comercio, porque se supone que ella le ha cambiado la vida a mucha gente y les ha hecho millonarios a todos o están en el camino. Para alguno, "Jones Michelle" es como una diosa, mientras que hay quien va más lejos y promete llevarle como ofrenda "más inversionistas" por lo buena que ha sido:

"Sra. Jones Michelle, usted es un Dios enviado desde el cielo, para cambiar mi situación financiera. Escuché sobre el comercio de Bitcoin, pero nunca creo que funcione hasta que me pongo en contacto con usted. Me prometiste que recibiré mis ganancias de mi inversión después de operar en esta gran plataforma. Recibí mi primer pago y quiero agradecerte por tu sinceridad y honestidad".

"Muchas gracias señora Jones Michelle, que Dios la bendiga a usted ya esta gran plataforma. Gracias Sra. Jones Michelle, de hecho eres una gran mujer. Nunca esperé esto de usted Sra. Jones Michelle y le aseguro que le traeré más inversionistas por lo que ha hecho en mi vida. Prometo que el mundo sepa lo que ha hecho hoy en mi vida, lo haré. sigue compartiendo las buenas noticias sobre ti día a día. Dios la bendiga mucho señora Jones Michelle".

Ignorábamos que se podía bendecir con mayor o menor intensidad, pero ahí está la 'prueba': "Dios la bendiga mucho". Estos dos comentarios en el Facebook de "Jones Michelle" tienen en común, además del fondo y de que parecen llegados de allende los mares, que primero la empiezan llamando de usted y acaban haciéndolo de tú.

Este asunto en el que se habla de "sinceridad y honestidad" es menos sincero y honesto que un carterista, aunque tendrían el mismo objetivo. Se trata de toda una película, mala, cuyo objetivo ni siquiera es que una experta te convenza para que inviertas con ella en sus negocios, sino que le deja esa función a otros, a presuntos colaboradores que ya se han hecho ricos y que ahora quieren convencerte a ti, de manera altruista, de que puedes ganar mucho dinero gracias a esta señora tan maja.

Y no es así por varias cuestiones, algunas hasta evidentes. La primera es que la señora "Jones Michelle" no tiene una oficina en San Francisco ni en ningún otro sitio. No existe. La señora "Jones Michelle" ni está ni se la espera. La segunda cuestión, que se antoja más importante, es que esto es un timo puro y duro por mucho que acumule literatura y presuntos avalistas. La única meta de esta película es confundir y animarte a entrar en un negocio que solo puede salirle rentable a sus promotores.

Si sigues los cauces que te marcan, al final acabas en al menos dos páginas diferentes donde quieren que inviertan en bitcoins y te ofrecen unas condiciones maravillosas que, sin embargo, no avalan más que algunos falsos beneficiarios del negocio a los que resulta difícil creer. Uno de ellos asegura que es de Madrid y que ha estudiado en una institución llamada "Marbella University Madrid Spain", y su perfil delata de antemano que todo lo que dice es falso. Es un señuelo más de esta historieta de bitcoins supuestamente garantizados por una gran mujer de negocios, que en realidad es la espita de una estafa que interpretan múltiples actores ficticios.

