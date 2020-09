Dónde no invertir en bitcoins

Con esto de los bitcoins, como la mayoría no tiene ni idea de lo que son, engañan en Internet que da gusto. Ya es habitual que para timarnos usen de señuelo el programa de televisión El Hormiguero, de Pablo Motos, donde se supone que ya han ido multitud de personajes populares a exponer que les va muy bien y son más ricos gracias a los bitcoins.

Florentino Pérez, Ana Botín, Amancio Ortega, Alejandro Sanz, Cristiano Ronaldo... Son solo algunos ejemplos de una larga lista de gente exitosa a la que todo el mundo conoce y que supuestamente avalarían invertir en bitcoins, esta vez en una página fraudulenta llamada bancosyfinanzas.com, con presunto domicilio en "1457 Spinnaker Lane, Chicago IL, 60632".

En esta ocasión, "Bitcoin Evolution estaría respaldado por algunas de las mentes tecnológicas más brillantes que hayan existido. Richard Branson, Elon Musk y Bill Gates, por nombrar algunos".

El sitio vende muchas cosas, aunque la primera es que "la Última Inversión De Florentino Pérez Asombra A Los Expertos Y Aterroriza A Los Grandes Bancos" y "Ya hay españoles que se están embolsando millones de euros desde sus casas gracias esta "laguna dorada" - ¿Pero es legal?".

Se supone también que Florentino Pérez ha comentado al respecto que "nunca antes en la historia hemos tenido una oportunidad tan increíble para que la gente normal pueda ganar tanto dinero en tan poco tiempo".

Lógicamente, es todo falso. Partiendo de que Pablo Motos nunca hizo una entrevista a Florentino Pérez para hablar de bitcoins. Lo cierto es que la página, que ya tiene algo de solera, usa como reclamo la criptomoneda y a personajes populares con la finalidad de obtener datos y, en esta ocasión, dinero contante y sonante, y de inmediato.

"Al igual que con cualquier otro negocio, necesitas capital para comenzar. Así que para comenzra a ganar con Bitcoin Evolution, debes invertir la suma que desees de $250 o más".

Hay muchas páginas igual de falsas, pero ésta es referencia en Internet, con ese aspecto y ese nombre tan aparente, bancosyfinanzas.com, que torna pronto a extra-gains.com y a ipmclick.com a medida que te van conduciendo a su terreno.

En la web inicial podemos encontrar presuntos testimonios de gente que ha apostado por el sitio y se ha hecho rica, como "Roberto P.", de "Madrid, España", que dice que es "miembro desde hace 47 días" y su vida "¡ya cambió!". Ha ganado sus "primeros $10K" y ha conocido "a las mejores personas!".

Luego figura la reseña de "Olga C.", de "Ecatepec, México": "Le pido a mi esposa que me diga que es real todas las mañanas cuando me levanto y veo el balance de mi cuenta. Nunca había visto estas cifras en mi cuenta bancaria. Es lo que he esperado toda mi vida."

Intuimos que "Olga C." es lesbiana, y desconcierta luego "Giselga A A.", de "Lima, Perú", porque es mujer pero habla en masculino: "Sorprendentemente, solía ser inversor (...) Todos mis colegas pensaron que estaba loco cuando decidií renunciar a mi empleo para invertir en Bitcoin Evolution a tiempo completo. $38,459 en ganancias más tarde, todos mis colegas ahora me están COMENZANDO a dejarlos entrar."

Utilizan literatura a raudales en este sitio en el que no encontrarás nada bueno, como el testimonio de "Pablo", una persona cualquiera "de 53 años" que se hizo rica con estos bitcoins, y que figura en una foto con su presunta esposa y sus supuestas hijas y no aparenta más de 23 años.

La Última Inversión De Florentino Pérez" que " Asombra A Los Expertos Y Aterroriza A Los Grandes Bancos" es un timo disfrazado en una web bien armada pero llena de patrañas. Su único objetivo es despellejar a incautos "inversores".