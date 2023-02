Que Froilán está "listo para militar en el PSOE" solo puede creérselo Hermann Tertsch

Ahora podemos encontrarnos en Internet con una presunta noticia sobre Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón que, aunque ha sido difundida originalmente en Twitter, mora también en otras redes sociales como una captura.

"Polémicas palabras de Froilán después de un escándalo en un after en el que hubo prostitutas y cocaína: 'Creo que estoy listo para militar en el PSOE'", se afirma en un tuit atribuido a la Cadena Ser que, sin embargo, no es de ese medio radiofónico, como podemos comprobar fácilmente si miramos debajo de donde figura "Cadena Ser".

Ahí no encontramos "@La_SER", que es su genuina dirección en Twitter, sino "@santodebot", que es la "Cuenta parodia" de un tal "Blancodeb0t", que dice ser "Un tío majete y de centro moderado". La de La Ser no es la primera cuenta de un medio a la que suplanta y seguramente no será la última.

Esta cuenta con algo más de ocho mil seguidores lanza habitualmente este tipo de falacias, que muchos se creen porque se le atribuyen a medios de comunicación de todos conocidos, y eso que se advierte claramente de que se trata de un sitio "parodia". Pero la inmensa mayoría de los crédulos ni se fijará en eso y mucho menos entrará en la cuenta para comprobarlo, simplemente asimilarán el contenido, lo harán suyo y lo relanzarán al mundo.

Además, cuando al autor "parodia" de este bulo le dicen en su Twitter que esto que está difundiendo es falso, también sale al paso y lo hace con ironía: "Cómo no va a ser cierto, si yo le oí decir eso".

Eso hicieron en su día miles de personas con la leyenda urbana de Ricky Martin, la niña, el perro y la mermelada, decir que ellos lo habían visto y, como no había Internet, parecía que colaba aunque era todo una farsa.

Con Froilán, dada su vida y sus andanzas, a estas alturas de su película la mayoría de los españoles no es que no le vean en el PSOE, es que no se imaginan a Froilán en formación política alguna, como tampoco vislumbran trabajando en algo, en lo que sea, al que es la cuarta persona en la línea sucesoria al trono de España. Para casi todos ver a Froilán trabajando es más improbable que pegarse un tiro en el pie sin tener un arma de fuego. Bueno, igual no es buen ejemplo, pero se entiende.

Entre los personajes que sí podrían creerse, y lo han hecho, que Froilán está "preparado para militar en el PSOE" figura un militante de Vox que suele tener fe en lo que le apetece, pero que sobre todo difunde bulos a tutiplén y continuará haciéndolo a pesar de que siempre le recuerdan en los Juzgados que está haciendo el ridículo y le obligan a pagar por ello.

Ese personaje es, una vez más, ese presunto periodista metido a palmero de Vox en el Parlamento Europeo desde junio de 2019 que responde por Hermann Tertsch. Aunque podríamos hacerle un apartado específico en Bulocracia porque se lo ha ganado a pulso, Tertsch no tiene complejos. Lo suyo es creerse los bulos, difundirlos y ser castigado judicialmente por ello, como le ha pasado, sin ir muy lejos, todas las veces que se ha empeñado en decir que el padre de Pablo Iglesias es un asesino.

Lo que sí es cierto es que el padre de Hermann Tertsch, el austriaco Ekkehard Tertsch, era abiertamente nazi, y que su hijo Hermann tiene un sueldo por representar a Vox como eurodiputado de 107.944,68 euros anuales, pero ya sabemos que el dinero no da necesariamente la felicidad y, sobre todo, tampoco aporta sesera.

Tertsch no escarmienta aunque le cueste dinero no hacerlo. La última de las suyas ha sido ver la coña sobre Froilán de una cuenta parodia que suplanta a un medio y lanzarse a compartirla, no sin aportar una 'reflexión' al respecto: "¿Y por qué van a ser polémicas las palabras de ese joven. Polémica será la trayectoria y la fama del PSOE?".

Que Tertsch hable de "la trayectoria y la fama del PSOE", teniendo en cuenta su trayectoria y de qué tiene fama, sí que es pegarse un tiro en un pie en toda regla, aunque en esta ocasión ha reculado borrando el contenido, como ha hecho otras veces, algo que le delata aún más puesto que algunos ya lo habían capturado y eso no puede borrarlo el militante de Vox. Ya se lo decimos desde aquí porque seguramente lo ignora.

Hermann Tertsch sigue difundiendo bulos habitualmente a sus 64 años y le importan un pito las consecuencias de hacerlo. Los protagonistas de sus patrañas son siempre sus enemigos políticos, frente a los cuales se ve que no tiene más armas o argumentos que confiar en bulos para intentar desacreditarlos. La lista de sus patrañas es amplia y lamentable, pero ya veréis cómo sigue aumentado.

En cuanto a Froilán, no parece que vaya a ingresar en el PSOE por muy "preparado" que pueda estar. Posiblemente Tertsch no lo veía raro porque más extraño resulta que él en su juventud militara en el Partido Comunista de Euskadi. Pero igual le ocurre como a algunos que dejan de fumar, que luego son radicales antitabaco. Cualquiera sabe.