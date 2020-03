¿Y tú qué vas a hacer?

Llevas; llevamos días, semanas, pegados a radios, teles y redes con el COVID-19. Hemos pasado por todos los estados: incredulidad, preocupación, risa y huida. Hemos pensado que esto no iba con nosotros o nosotras, y al minuto una tos nos ha estremecido. En los chats familiares damos consejos de prudencia. En los chats profesionales, además de preocupaciones, compartimos chistes y memes, y nadie se ha resistido a pronunciarse sobre el desabastecimiento de papel higiénico.

¡Vale! ¿Y ahora qué?

El Gobierno de España trabajó desde el primer momento para atajar esta pandemia con todos los instrumentos a su alcance, para acabar, inevitablemente, por responsabilidad, declarando el estado de alarma. Hoy parece como si una nube de aliento frío nos saliera de la boca.

Fernando Simón, el portavoz de Salud Pública, se ha convertido en uno más de la familia. El Ministerio de Sanidad lleva semanas lanzando mensajes, instrucciones y recomendaciones a las Comunidades Autónomas y a toda la ciudadanía para la contención de la epidemia. Todas las autoridades sanitarias están trabajando al 120%.

Llevamos mucho tiempo buscando información y recibiendo de todo. Quizá información lo que menos. Ahora es un buen momento para pensar y exponer nuestra postura. ¿Qué cosas puedo hacer para ayudar a salir de esta situación? Bien para que sea más corta, o para que pase con menos daños. ¡Explorémoslo!

Eso es lo que queremos desde el grupo de profesionales sanitarios que integramos este blog y que también creemos que es el momento en el que, todos y todas, tenemos que arrimar el hombro, cada uno desde su sitio.

Vamos a desmentir bulos; a recomendar fuentes oficiales para la información; a llamar la atención sobre los alarmismos; a evitar que las visiones individuales o los casos concretos distorsionen una realidad tan compleja. Vamos a compartir experiencias de lo que es útil y lo que no lo es y el por qué. Vamos a trabajar juntos para resolver esta crisis sanitaria. Porque la resolveremos. No sólo gracias a los profesionales de la sanidad, que están haciendo y harán lo imposible, si no gracias a que todos y todas nos pongamos a trabajar en positivo.

Quedarse en casa, recomendar a los demás que lo hagan a través de nuestras redes, o cuidar a distancia a quienes son vulnerables en nuestro entorno, son formas de actuar en positivo.

Previsiblemente, nos quedan semanas de una situación que no conocemos y que es, por tanto, complicada de imaginar; además de cansancio, incertidumbre y ruido. Mucho ruido. Habrá casos cercanos, y algunos puede que enfermemos. Tenemos que prepararnos para lo que pueda pasar, sin alarmarnos, pero con la máxima determinación y disponibilidad para colaborar con los demás. Seguro que se te ocurre que en tu entorno cercano existe alguien más vulnerable o que puede requerir tu ayuda. Es tiempo de pensar en nosotros, sí, y también es tiempo de la solidaridad, de pensar en los otros y de la responsabilidad. Pensar que no sólo es un problema individual, sino también colectivo, nos ayudará a entender que las soluciones también vendrán por ahí: por cuidarnos y por seguir las reglas de autocuidado y prevención, y por ayudar a que los demás también las sigan.

También puede que nos sintamos atraídos por las soluciones mágicas o las explicaciones conspiranoicas. El terreno está más que abonado para unas y para otras. Vamos a pelearnos para que la visión científica y el sentido común sean las herramientas más atractivas. No es fácil, pero la ciencia es lo que tiene: es aburridamente cierta.

Te invitamos a seguirnos en este espacio de Público y en las redes sociales. Interactuemos y compartamos experiencias para el bien. Para ganar esta batalla, para preservar la salud propia y de las demás personas, para poner en marcha nuestro ingenio en busca de soluciones creativas, para verle el lado positivo -que también se lo pensamos buscar-, y para volver cuanto antes a nuestras estresadas y agitadas vidas normales.

FIRMANTES DEL BLOG