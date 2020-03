¿Cómo te sientes?

Estos últimos días que estamos viviendo son muy difíciles de explicar, asumir o afrontar y complicados para poder contar los sentimientos y emociones que experimentamos las personas ante esta situación. Sentimientos y emociones que experimentamos tras muchos días de ver, correr, decir, alarmar, de responsabilidad, de esto no va conmigo, de todo se arreglará, de ufff, de tragar saliva y dar apoyo.

Esta mañana, mientras paseaba a mi perro Lolo, he observado la soledad de la calle, los carteles de "se vende", los negocios cerrados, las ventanas cerradas y casi nadie en la calle, tan sólo he visto a una persona del servicio de limpieza municipal, y he pensado que ella también nos cuida. Quizás ha sido mi primer sentimiento de gratitud y de no estar solo.

Tras unos pocos minutos, después del breve paseo, mientras intentaba ver la salida del sol desde la ventana de mi casa, me he preguntado ¿cómo me siento?

Imágenes de mi familia, mis amigos, los aplausos de reconocimiento, las personas que tengo tan cerca, pero tan lejos físicamente, tanto conocidas como anónimas. Sensaciones de incertidumbre y a la vez de solidaridad colectiva, de soledad y de estar más cerca de los demás que nunca.

¿Y cómo identificamos las emociones o sentimientos?

Nuestras emociones son respuestas psicofisiológicas a estímulos internos o externos que nos generan una disposición al acercamiento o a la huida. Estas respuestas se asocian a un estado transitorio, cuya función principal es permitir nuestra adaptación a la experiencia que estamos viviendo, que hemos vivido o que vamos a vivir y también servir de elementos motivadores para alcanzar las metas.

No sabemos a ciencia cierta el tiempo que vamos a estar sometidos a estas situaciones de reducción de interacción, aislamiento y en algunos casos, el agravamiento de la soledad.

Las emociones negativas pueden conducir al pesimismo y a la tristeza, pudiendo llevar a estados de ansiedad y si se prolongan, incluso a la depresión.

Pero, las emociones positivas a través de sentimientos como el optimismo, el altruismo, el reconocimiento, la gratitud y el apoyo, ayudan a mantener un estado de bienestar que influye en la motivación y la consecución de los objetivos individuales y colectivos.

Potenciar las emociones positivas es una de las herramientas que nos pueden ayudar a afrontar estas situaciones y a combatir los efectos sobrevenidos, como el aislamiento y sufrimiento que está generando la pandemia del COVID-19.

La Confianza en nuestra comunidad, estructurada y con un sistema de recursos públicos lo suficientemente estables como para dar respuesta a las necesidades.

El optimismo, que nos une en un sentimiento colectivo: "vamos a ganar esta batalla contra el COVID-19 entre todos".

La actitud de ayuda, como la que se está dando de forma espontánea en muchas personas que se están ofreciendo a acompañar a las personas más vulnerables, especialmente a las personas mayores que ahora se sentirán solas con la distancia de sus nietos y nietas. Estas personas necesitan un apoyo especial que facilite la comunicación como el teléfono y apoyo domiciliario. Recordad que las personas mayores son y seguirán siendo pilares fundamentales de nuestra comunidad en muchas situaciones difíciles. Ayudando a otros, nos ayudamos a nosotros mismos.

El positivismo, que saca lo mejor de las personas, como individuos y como comunidad, incluso algunas actitudes que no imaginábamos que podíamos tener: LA AYUDA MUTUA, la cooperación, el reconocimiento, el comportamiento ordenado.

Expresar como te sientes es muchas veces el primer paso afrontar la adversidad. Poder compartir tus emociones y sentimientos, ser escuchado sin ser juzgado, mejora tu autoestima y tu capacidad de afrontamiento.

No debemos dudar en manifestar como nos sentimos, en compartir nuestras emociones. Pocas cosas unen más a los seres humanos que el reconocerse en el otro.

Las redes podrían ser un buen lugar de expresión de ¿cómo te sientes? Dándonos la opción de apoyarnos mutuamente a través de mensajes de apoyo, comprensión y cooperación.

FIRMANTES DEL BLOG