En muchas ocasiones utilizamos la palabra confianza como una palabra bonita, que suena bien, que empatiza, que puede darnos credibilidad…

Hoy esta palabra alcanza su máxima dimensión.

Todo lo que nos trasmite la palabra confianza está bien, pero quizás hoy hay que atender claramente a lo que significa. Confianza como "esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada o en que otra persona actúe como ella desea". O confianza como "seguridad al emprender una acción difícil o comprometida".

De esto estamos hablando, de esperanza y de seguridad: la esperanza de parar al coronavirus, reflejada en los dibujos de las niñas y niños colgados en nuestras ventanas y balcones; la seguridad de que estamos emprendiendo una acción difícil y muy comprometida para este objetivo.

Esa acción difícil en la que estamos todas y todos comprometidos, tiene mucho de "hacer" o "de no hacer"; pero quizás un elemento fundamental en la situación que exige de esa acción es la sensación, el sentimiento, el estado de ánimo, la confianza en que, efectivamente, vamos a parar el virus.

Acción y confianza. Que van indisolublemente unidas. No tendrían sentido una sin la otra. ¿Para qué voy a hacer si no confío que salgamos de esto? ¿Confío en que saldremos, pero no voy a hacer nada de lo que se exige como ciudadano o ciudadana?

Porque la acción y la confianza que se nos exigen a toda la ciudadanía, tienen carácter individual. Cada persona ha de hacer o no hacer, confiando en que vamos a superar una situación que nos afecta a toda la sociedad y que las demás personas también van a hacer lo mismo. Ya que estamos ante una tarea colectiva que es la suma de todo lo que cada persona a nivel individual pueda hacer.

Estamos ante una doble interdependencia: acciones y confianza que dependen de lo individual para superar la situación colectivamente.

El hacer o no hacer de cada persona repercute necesariamente en el todo, en la comunidad, por ello es tan importante la unidad de acción, estar unidos (aunque manteniendo la distancia necesaria) en el cumplimiento de lo que nos proponen aquellos "que saben", que tienen la experiencia y el conocimiento. No es momento de especular, de ser creativos e imaginativos en una cuestión de tanta relevancia para nuestra salud y bienestar.

No es el momento de "saltarse la norma" o ejercer la "picaresca" del "a mí no me pillan". Como lo que hemos visto este fin de semana a la salida de algunas grandes ciudades.

Por supuesto que no falte la confianza necesaria para añadir ese plus de motivación, de que vamos a salir, para el cumplimiento de las medidas necesarias para parar el virus unidas y unidos.

Y además considerar, en la motivación, nuestro compromiso con las personas más vulnerables de la sociedad, aquellas personas que corren los mayores riesgos en esta pandemia.

Lo que se nos requiere no es tan difícil, o no debería serlo. Hay que aparcar el egoísmo y el interés individual. Lo que tenemos enfrente es demasiado importante y determinante en el futuro de muchas personas, y también en el presente.

Son medidas desde el conocimiento y la ciencia. Desde el rigor.

No es tan difícil ayudar y hacer caso a nuestros y nuestras profesionales. Tampoco resulta complicado dejar de compartir información falsa y bulos sobre esta cuestión buscando la información en fuentes oficiales y fiables. O hacer las reuniones por videoconferencia. No pasa nada si no viajamos a no ser que sea imprescindible.

Y lo más fácil (aunque sé que resulta difícil y desconcertante) es quedarse en casa y confiar en que vamos a superar esto.

Confiar en que, con la acción y la confianza que se nos pide, desde la actitud individual y la unidad en el objetivo común, vamos a ganar la batalla al virus, vamos a superar esto.

