Mamá tiene wasap. No hace mucho tiempo que lo tiene, porque siempre nos dijo que se conformaba con solo llamar y recibir llamadas con un teléfono que tuviera el teclado grande. La verdad es que era bastante reacia a "las moderneces", como ella misma decía.

Pero, como mamá tiene (bueno, tenía hasta el decreto de estado de alarma, y recuperará) una vida social bastante activa, comprobó que sus amigas llevaban un teléfono con wasap y enseñaban fotos de sus nietas y nietos y de los lugares a los que habían ido de vacaciones.

De modo que llegó un buen día a casa y dijo que quería un teléfono con wasap. Que ella quería llevar las fotos en su teléfono y que no se quería perder nada. Y que si esto eran avances, ella también quería saber moverse con las tecnologías.

Le dijimos que igual no se aclaraba, que seguramente se liaría mucho con tanta aplicación y tanta tecnología, aunque en el fondo sabíamos que sería capaz.

Mamá es de la generación en que fueron poco o nada a la escuela, por eso nos parecía que sería más doloroso para ella el tema del wasap y mandar los mensajes. Vaya, que sería contraproducente que, a cambio de poder ver fotos, ella lo pasara mal con los mensajes.

Ella insistió; dijo que aprendería, que si otras lo hacían por qué no ella. Y en el fondo, tenía razón. Así que fuimos a la tienda de móviles y compramos el nuevo teléfono con wasap para mamá.

La realidad es que no tuvimos en cuenta que mamá es la más lista de toda la familia. Y que aprende pronto, muy pronto. Que, desde muy joven, estuvo al frente, con mucha solvencia, del pequeño negocio familiar. Y que siempre fue, y sigue siendo, la que tira de toda la familia

Aprendió a manejarse con el nuevo teléfono. Enseguida se dio cuenta que, para ella, era mucho más fácil enviar mensajes de voz que escribir. Y lo hace fenomenal.

Hoy bendigo el wasap, que no solo me permite oír la voz a mi padre y a mi madre (personas mayores con mayor vulnerabilidad en este momento), sino que también me permite verlos.

Nos llamamos a través de videollamada del wasap. Hacemos esa reunión familiar semanal que no tenemos desde hace tres semanas, a través del wasap. Nos vemos las caras, las expresiones (que en muchas ocasiones dicen más que las palabras) y las sonrisas que no se pueden ver a través de una simple conversación.

Es un instrumento más para mantenernos conectados en unos momentos difíciles y complicados en que no podemos juntarnos físicamente, no podemos abrazarnos.

Verlos, a nuestros mayores, aunque sea a través de videollamada, tranquiliza, serena. Porque, si no es así, no sabríamos, en realidad cómo se encuentran; son de una generación que está acostumbrada a no quejarse, a no querer dar problemas a sus hijos e hijas.

Ya me he acostumbrado a esas videollamadas por la tarde. A verlos sin tocarlos. Pero a verlos. Desde hace ya muchos días. Así lo llevamos mejor; así no es tan duro.

Tanto por su bien, como por el nuestro, por responsabilidad social y solidaridad, ahora toca quedarse en casa. Ahora toca no abrazarse, no besarse. Es lo que se nos exige y tenemos que estar a la altura. Así nos lo dicen ellas y ellos, nuestros mayores, que tanto han pasado y a los que tanto debemos.

Tendremos tiempo para ello, para los besos y abrazos, sin duda. Esto pasará y lo pasaremos. Entretanto, seguiremos en contacto sin contacto, pero sin dejar de verlos.

Bendito wasap. Así lo pienso muchos días. Bendita decisión de mamá de pedirnos un nuevo teléfono con wasap. Una vez más demostró que sigue siendo la más lista.

FIRMANTES DEL BLOG