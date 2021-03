Un año en positivo

Cuando publicamos la primera entrada hace exactamente un año a ninguno de los miembros del FORO AGORA SALUD se nos podía ocurrir cómo serían las cosas en marzo del 21. En primer lugar, porque andábamos como todos, entre la estupefacción y la compra enloquecida de papel higiénico. Y porque por mucho que lo intentáramos, era imposible imaginarlo. Quizá barruntábamos que las cosas durarían, pero no teníamos ni idea de cómo ni de cuánto.

Aun hoy ignoramos más de lo que sabemos y mucho más de lo que deseamos. Quizá lo que hemos aprendido es a ser humildes y a asumir que la incertidumbre es parte del día a día. Por eso, un año después, desde la humildad, creemos que hay razones para el optimismo. No se trata del rollo ese de que saldremos mejores, sino que estamos aprendiendo y aprender siempre resultó de utilidad para avanzar. De la misma manera que los profesionales sanitarios han aprendido a tratar cada vez mejor a los pacientes de una enfermedad nueva y desconocida, hemos aprendido.

200.000 visitas

Desde entonces más de 200.000 visitas a nuestro blog salud en positivo, más de 200 entradas firmadas por casi 50 colaboradores y miembros del Foro. Profesionales sanitarios, activistas, alcaldes, ministras, profesoras, diputadas, sexólogos, nietos, ciudadanas; personas comprometidas que comparten su visión de lo que pasa en esta realidad pandémica con una característica común: construir resiliencia.

Construir resiliencia

Miles de muertos, soledad y sufrimiento, miedo. La dureza de la realidad nos motiva a encontrar siempre una visión en la que en mañana sea mejor que ayer, aunque ninguno de los dos sea necesariamente bueno. Construir resiliencia no es vivir en los mundos de yupi, es buscar en la realidad luz y horizonte y trabajar por que nos llegue a todos y a todas.

Web del Foro Ágora Salud

Por eso estamos construyendo este Foro, este espacio que compartimos y que a partir de hoy también cuenta con una web en la que encontrarás toda la actividad del colectivo FORO AGORA SALUD .

Y lo más importante, queremos agradeceros el apoyo a quienes nos leéis, nos tuiteáis y también a todos los que participáis en este blog y en los seminarios que organizamos en PublicoTV. A todos y a todas: Gracias.

Aurelio Duque Valencia. Médico de Familia y Comunitaria y representante sindical. Ha sido presidente de la Sociedad Científica de Medicina Familiar en la Comunitat Valenciana.

María Beltrán. Psiquiatra.

Josep Pena. Especialista en psicología clínica. Hospital Universitario Peset.

Carmen Orte Socias. Catedrática en Universidad Islas Baleares IP Grupo GIFESç.

Juan Domene. Médico Inspector Comunidad Valenciana.

Fernando Lamata. Médico Psiquiatra, político sanitario y activista. Ha ejercido como Secretario General de Sanidad y como Consejero de Sanidad entre otras actividades.

Mª José Colomina Villalba. Psicóloga Clínica. Maestra de Educación Especial.

Miguel Francisco Rodríguez Piñán. Médico de familia y Sexólogo promotor de la salud sexual. Trabajando en educación sexual desde ‘Otero Piñán’.

Ángeles Heras Caballero. Catedrática de Química Física. Universidad Complutense de Madrid. Exsecretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación. ( Junio 2018Enero 2020).

Teresa Patiño Lafuente, Abogada, Postgrado Patient Avocacy (UIC) Ex Directora General de Familias e Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Ruth Carrasco: Asesora, profesora y ex-directora General del INJUVE.

LLuc Nevot-Caldentey. Investigadora Grupo Gifes en Universidad Islas Baleares.

Lydia Sánchez Prieto. Investigadora Gifes UIB.

Liberto Macías González. Profesor asociado en Universidad Illes Balears (UIB).

Marga Vives Barceló. Profesora en Universidad Illes Balears (UIB).

Ana María Ruiz-Tagle Morales y su nieto Pablo Martín Escuredo, 14 años. Ana fue Diputada Constituyente, presidenta de la Agencia de Cooperación Internacional (Conflictos de Ruanda y Haití) Presidenta del Consejo Social de la Universidad Hispalense.

Fernando de la Torre, presidente de la Federación de Diabetes de la Comunidad Valenciana (FEDICOVA).

Mª Luz Martínez Seijo. Secretaria de Educación y Universidades del PSOE. Portavoz de educación del GPS en el Congreso.

Dolors López Alarcón, Asesora del CEFIRE de EDUCACIÓN INCLUSIVA CONSELLERÍA.

Ana María Pérez Vera, Enfermera Especialista en Salud Mental y Trabajadora Social.

Chus Macías. Funcionaria de la AGE.

María Antonia de Armengol Criado Ex diputada de las Cortes Valencianas Ex diputada del Congreso de los Diputados.

Janet Camilo es ministra de la Mujer en el Gobierno de República Dominicana, presidenta de la CIM y Vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres.

Inmaculada Montalbán. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Presidenta Observatorio Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Gaspar Llamazares Trigo Médico y analista político.

Miguel Souto Bayarri Médico y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela.

Teresa López López. Presidenta de FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales).

Óscar Puente Santiago. Alcalde de Valladolid.

Francisco del Busto de Prado. Exconsejero de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias Académico Correspondiente de la Real Academia Medicina Asturias Médico Intensivista, jubilado y reincorporado por el COVID.

Vicent Bataller i Perelló. Sexólogo. Psicoterapeuta. Profesor Universitario de Sexología. Universidades de Almería, Mérida y Sevilla. Presidente de Sexólogos Sin Fronteras.

Rosario Ros Navarret. Enfermera Especialista en Pediatría. Actualmente, cursando Máster de Salud Digital.

David Eduardo Cedeño. Periodista. Discapacidad Cero.

Carlos Fluixá. Médico de atención primaria y gestor sanitario.

Pilar Cancela, presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

María Luisa Carcedo Exministra de Sanidad.

Salvador Tranche, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y presidente de SEMFIC.

Félix Lobo, Catedrático emérito de la Universidad Carlos III de Madrid y director de Economía y Políticas de salud de Funcas.

Raquel González : Responsable Relaciones Externas en Médicos Sin Fronteras (MSF).

Y sin duda, gracias a Público por ofrecernos su cabecera y su apoyo para comunicar con todos vosotros.

Foro Ágora Salud



Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad. Ricardo Campos . Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad. Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana. Begoña Frades García . Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental. José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad. Isabel González . Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira) Enrique Ortega . Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia. Antonia García Valls . Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados. Pere Herrera de Pablo . Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana. Roser Falip Barangué . Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.



