De la misma forma que cada vez hay mayor comprensión sobre el hecho de que hay una brecha entre géneros creada, legitimada y sostenida por el patriarcado, algunas mujeres empiezan a entender que también hay una brecha causada por la racialización, creada, legitimada y sostenida por el racismo, así que aquí vengo con seis cosas a tener en cuenta.

6 cosas que las feministas blancas pueden hacer por las feministas negras

1. Reconocernos

Reconoced que tenemos agencia política y discursos propios. Dejad que nos expresemos cuando se trata de la interseccionalidad entre género y raza. No necesitamos que nadie hable por nosotras. Solo necesitamos los espacios para hacerlo.

2. Alejarse del whitesplaining

Me atrevería a decir que esto va de la mano de lo que he explicado en el punto anterior sobre el reconocimiento, en realidad.

El feminismo blanco no sabe más que las propias feministas negras sobre nuestra propia experiencia, así que no es necesario que nos expliquéis cómo deberíamos sentirnos. Es imperativo que aprendáis a respetar los discursos de los feminismos negros sin tomar el protagonismo, sin explicarnos el racismo haciendo referencia a toda la bibliografía que sois capaces y minimizar mi experiencia.

3. Revisar las propias conductas racistas

Hay muchísimas conductas y expresiones racistas. ¿Por qué? Porque vivimos en países que han sido colonizadores y el racismo es estructural. Después de siglos y siglos de colonización, hay que ser consciente de que todas esas conductas colonialistas no se han eliminado.

Yo también tengo que revisarme constantemente. Porque soy afrodescendiente, sí; pero también me he criado en la misma sociedad occidental y he aprendido la misma versión de la historia.

Por lo tanto, si llega una persona no blanca y os señala una conducta racista, un comentario racista o un lo-que-sea racista, abrid los oídos y, antes de negar sistemáticamente que esa conducta sea racista, tomaos un momento para revisarla.

4. Reconocer vuestra situación de privilegio

Y aquí un símil para que se entienda la mar de bien: en cuestiones de afrofeminismo, vosotras, como mujeres blancas sois quienes detentáis la situación de privilegio y quienes, por tanto, podéis oprimir. Igual que los hombres. Así que, en este caso, las mujeres negras somos doblemente oprimidas: por los hombres (blancos y negros) y por las mujeres blancas.

5. Usar el privilegio de forma positiva

Lamentablemente, las personas blancas siempre son más escuchadas cuando se habla sobre racismo, por esto pasa eso tan curioso de que en muchas asociaciones que luchan contra el racismo, el número de personas negras parece que sea para cubrir el cupo y decir que, ¡eh!, tenemos a un negrito o a una negrita… pero el negrito o la negrita está de florero y muchas veces no tiene ni voz.

Usa tu privilegio de forma positiva, compañera. Y para que lo hagas, te propongo un par de ideas: colabora en la difusión de los mensajes del activismo antirracista (siempre citando tus fuentes, por favor y gracias), sobre todo cuando se trate de espacios en los que solo haya personas blancas. Otra forma en la que puedes usar tu privilegio es asegurándote de que en los eventos feministas a los que asistas hay diversidad étnica y racial.

6. No cuestionar los espacios no mixtos

No hay necesidad de que estar en todos nuestros espacios. En ocasiones, las personas negras necesitamos espacios para debatir de forma segura. Esos espacios deben ser libres de personas blancas. Voy a ir más allá: las mujeres negras necesitamos a veces también espacios libres de hombres negros cuando se trata de cuestiones afrofeministas.

Yo creo (a veces ingenuamente), que desde el feminismo blanco esta necesidad se comprender porque es lo mismo que el feminismo reclama a los hombres: el respeto a los espacios no mixtos sin la presencia de hombres. Pues ahora toca que aplicarse el cuento y, por eso del sisterhood, arribar el hombro y plantearse algunas de estas cuestiones.

Con calma, que es un proceso largo.