No, los militares no nos ‘convertiremos’ en policías locales

El día 24 de Abril de 2019, ‘Diario 16’ publica un artículo con este titular:

Los militares podrán ejercer de Policía Local y trabajar en los Ayuntamientos

El mismo día, ‘El Independiente’ publica un artículo con el siguiente titular:

Gobierno y ayuntamientos pactan convertir militares en policías locales y funcionarios

También ‘La Vanguardia’ publica un artículo con este titular:

La FEMP colabora con Defensa para reservar un 20% de plazas de policía local para militares que dejan las FFAA.

Y la nota de prensa emitida por el Ministerio de Defensa es ésta:

Margarita Robles inaugura las I Jornadas de Enseñanza Militar y Orientación

Nosotros consideramos que para que la firma de convenios se haga efectiva tiene que venir en forma de Orden Ministerial, como mínimo. Además, la Federación Española de Municipio y Provincias no tiene competencia alguna sobre los Ayuntamientos.

Por si fuera poco, la Ley 7/1985, reguladora de las bases del Régimen Local, en su artículo 2.1, dice:

Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Y la Ley 7/1985, reguladora de las bases del Régimen Local, en su artículo 25 punto 2 apartado f, dice:

Competencias propias: El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

Quizá convenga señalar que varios ayuntamientos se han negado con anterioridad a los convenios que promueve el Ministerio de Defensa llegando incluso algunas convocatorias a ser anuladas por orden Judicial:

Barbero veta a los militares en la Policía Municipal

Un juez suspende a 2 días las oposiciones de bomberos de la provincia de Huesca

Nosotros creemos que el Ministerio de Defensa no ha cumplido lo que dice la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería, ya que los “convenios” que ahora intenta promover dicho Ministerio llegan tarde para más de 1.500 Reservistas de Especial Disponibilidad (RED) ya que en las convocatorias que se publiquen a partir de ahora no se les incluirá (al no ser REDs en activo).

Consideramos que la limpieza de imagen que intenta dar el Ministerio de Defensa en la actualidad, ante el fracaso de no cumplir una ley en 13 años, no debería estar respaldada por los medios de comunicación; éstos deberían ser más rigurosos a la hora de informar a la ciudadanía sin “blanquear” la mala gestión del del ministerio a la hora de cumplir lo que dice una ley que afecta a más de 67.000 soldados en la actualidad.

La asociación militar profesional Plataforma #45SinDespidos se ha mostrado desde sus inicios dispuesta a colaborar en todo momento con la prensa, independientemente de la inclinación política de cada medio y ofreciendo en todo momento datos oficiales en todos y cada uno de los temas que ha tocado.

Por tanto, Plataforma #45SinDespidos quiere desmentir todo lo publicado ayer por distintos medios de prensa y solicita a estos que sean más rigurosos a la hora de emitir artículos que, en este caso, flaco favor hacen a un colectivo ya de por si ninguneado y maltratado por Defensa.

Jenner López Escudero, Presidente de 45 Sin Despidos, un cabo temporal.