Ana Rosa Quintana ya ha reflexionado su voto, ¿y tú?

Cada legislatura que termina sin una ley crucial aprobada puede entenderse como una legislatura desaprovechada. Sin duda, en estos últimos cuatro años ha habido avances en materia social, se ha subido el salario mínimo, se ha aprobado una tibia ley de vivienda, la ley trans... Puede ser innegable para muchas ha sido un tiempo fructífero, pero siento que la regulación de los medios de comunicación ha salido del debate público y cada día se hace más difícil entender esta pasividad. Sí, se ha aprobado la Ley General de Comunicación Audiovisual, pero sigue quedándose fuera la necesidad de acabar con los oligopolios y apostar por una mayor pluralidad. Y en momentos como el actual, donde vivimos en una eterna campaña política y empresarial, se hace más vital que nunca.

El pasado miércoles, Dani Domínguez, de La Marea, nos informaba que la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana gestiona 44 apartamentos entre Madrid y Sevilla. Tal vez, de entrada, no debería generar controversia que la conductora de un magacín matinal hiciera lo que quisiera con su dinero, el problema viene cuando esa misma persona lleva sus intereses personales al plató de televisión y genera una alarma social que no existe. Desde hace varios años la ocupación de vivienda ha generado horas y horas de debate en el programa de Ana Rosa. Han sido la puerta de entrada de los fascistas de Desokupa a la televisión. Ella les puso la alfombra roja y les dio voz y voto como un actor político válido.

Ana Rosa y sus colaboradores llevan tiempo intentando convencer a la población de que el principal problema de la vivienda son los okupas y no la especulación, los fondos buitre, los precios desorbitados o la gentrificación. Sinceramente, es más probable que tu piso acabe en un Airbnb gestionado por la empresa de Ana Rosa Quintana que ocupado cuando bajes a comprar el pan.

Es obvio que detrás de esta información sesgada no está solo Ana Rosa, sino los dueños de las cadenas televisivas que forman parte de grandes grupos empresariales que también hacen dinero en el mercado inmobiliario. Además, gran parte de la recaudación de estos medios privados proviene de empresas como Securitas Direct u otras de alarmas y seguridad del hogar. Entonces, ¿qué pluralidad existe cuando el debate lo generan estas personas y empresas? ¿Crees que van a hablarte de que es necesario regular el mercado del alquiler y los pisos turísticos cuando se lucran de ello?

Si se sigue permitiendo que los grandes medios, cada vez en menos manos, sean un servicio propagandístico de empresas y personalidades con grandes intereses económicos detrás, la pluralidad informativa no llegará nunca y eso afectará (y está afectando ya) a la democracia. Lo milagroso es que todavía quede gente que vote a partidos a la izquierda del PSOE con todo el fango mediático que reciben, en mayor o menor medida, las formaciones de ese espectro político.

Es un ejemplo pero podría poner más. En el tema de la semana, el racismo y Vinicius, más allá de todo lo que se ha hablado en este y otros medios, ¿por qué García Ferreras se puso tan beligerante con el portavoz del PSOE en València? Más allá del absurdo tuit de este último, Ferreras no deja de ser un portavoz de Florentino por amistad y por motivos económicos. Es obvio que este tema se está aprovechando en campaña, que la ciudad de València y la Generalitat valenciana son clave de cara a las próximas generalas y saben que en un tema tan delicado como el fútbol (donde ningún político quiere no condenar el racismo, pero tampoco enfadar a algo tan potente como una afición futbolística) tiene todas las de meter la pata. Por eso ahora es tendencia algo que lleva años sucediendo con el beneplácito de medios y equipos de fútbol. Porque hay una campaña y todo lo que enfangue es bueno para la derecha que no tiene escrúpulos de cambiar de opinión cada hora ni de ser hipócrita si eso le da votos.

Podría escribir un artículo de 20 páginas sobre más ejemplos. Seguramente hoy, en eso que llaman jornada de reflexión, los periódicos de la caverna estén sacando editoriales pidiendo claramente el voto con artimañas como usar a ETA o quitándole legitimidad al Gobierno actual, pero estos dos ejemplos anteriores sirven para ilustrar por qué es necesaria una revisión de la ley audiovisual que fomente una pluralidad mediática, que impida los oligopolios y la concentración de medios, que impida a los programas de actualidad política que mercantilicen con nuestros miedos y que generen alarma social con mentiras e inflando datos.

Hablarán de censura, de dictadura y de persecución, pero ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Qué mayor censura que obviar los principales problemas de la vivienda para hablar del que menos afecta? ¿Qué mayor censura que seguir la agenda mediática marcada por Florentino Pérez o Juan Roig? ¿Qué mayor dictadura que tener los grandes medios en pocas manos que deciden sobre qué hablamos y a qué debemos temer?

Hoy se supone que debemos reflexionar qué queremos votar por si a alguien le quedan dudas. Los grandes medios no tienen ninguna duda ni quieren que tú la tengas. Ana Rosa tiene claro su voto desde hace tiempo. Ahora es el momento de elegir entre fondos buitre o una vivienda posible para todos. Ojalá este artículo quede obsoleto pronto. Ojalá eso también dependa de nuestro voto.