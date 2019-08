Una agencia contratada por Kaiku Caffè Latte busca ilustradores para trabajar a cambio de visibilidad

El pasado viernes, la ilustradora Carla Berrocal publicaba que le habían ofrecido trabajar a cambio de visibilidad. La oferta le llegaba de la mano de la agencia Fly Me To The Moon, una empresa que se dedica a idear y desarrollar proyectos para empresas.

Al recibir el mail Carla se interesó por el trabajo y comenzó a leer el “larguísimo” texto en el que hablaban de la gran “oportunidad” de “visibilidad” que es trabajar para un evento de la empresa Kaiku Caffé Latte, pero al final del mensaje, la empresa dejaba claro que no había presupuesto para los profesionales.

“La “oferta” era para trabajar pintando unos espacios en Malasaña con motivo de la vuelta al coles”, explica Carla. “Querían coger a varios ilustradores para hacer un mural. En todo momento te hablan de “promocionar tu marca” y de “un intercambio de intereses”. En ningún caso hablan de ti como ilustrador, sino como marca”.

Tras leer la “oferta”, Carla responde con un mail que posteriormente ha publicado en sus redes sociales. “Me parece realmente ofensivo que pidáis que haga un escaparate de 2×1,50m gratis. Y no solo eso, sino que lo pidáis con total impunidad, sin reconocer el esfuerzo y trabajo de un ilustrador, suponiendo que la visibilidad pagará mi día a día o alquiler de mi piso”. Durante el texto Carla muestra su indignación a la empresa y pide su rectificación: “Sinceramente todo esto me parece indignante”.

Hoy recibo un mail de una agencia (https://t.co/L1B4TYj87g) ofreciéndome realizar un mural de 2mx1,50m para @kaikucaffelatte @KaikuSinLactosa, que suele tener bastante presencia entre Ilustradores en Instagram. Hasta ahí todo suena bien. pic.twitter.com/C9DQiBldO2 — Carla Berrocal (@pintamonas) August 22, 2019

Contesto un mail larguísimo, explicando cómo y por qué no acepto encargos de este tipo. Perdonadme las erratas pero estaba enfadadísima, como podéis imaginar. pic.twitter.com/Q9RJBMjYdU — Carla Berrocal (@pintamonas) August 22, 2019

A los pocos minutos la empresa contesta a la ilustradora con un mensaje corto, demostrando que pueden ofrecer este tipo de “trabajos” con total impunidad. “Entendemos tu postura y sentimos que no te encaje esta colaboración. Esperamos que en algún momento podamos colaborar”. Ese ha sido el momento en el que Carla ha decidido hacer pública la situación, viralizándose a las pocas horas.

“Le ha llegado a tanta gente que una extrabajadora de la agencia me ha escrito para contarme que esta práctica es habitual en la empresa. Hay empresas más grandes que contratan los servicios y la agencia se queda con el dinero contratando a gente voluntaria para quedarse con el máximo margen de beneficio posible”.

El revuelo no ha cesado durante todo el día y la empresa se ha vuelto a poner en contacto: “Básicamente lo que vienen a decir es que Kaiku apoya el talento, que “no es trabajo gratis” si no que existe una “fuerte contrapartida” en forma de intercambio de especies. Asumen que los ilustradores somos “marcas”. Pero lo que piden no es trabajo gratis”.

Y por cierto, al hilo de todo esto. Reflexiono. Perded el miedo a denunciar públicamente a empresas que nos maltraten profesionalmente. Ya esta bien de esconderse, de agachar la cabeza, de mirar a otro lado. No tengamos miedo. — Carla Berrocal (@pintamonas) August 22, 2019

Además de demostrar las condiciones que se tienen que encontrar los ilustradores en España, Carla ha querido denunciar que las empresas no pueden pagar a una agencia y desentenderse. “Si Kaiku contrata una agencia tiene que vigilar que las cosas se hagan bien”.

En Mierda Jobs no es la primera vez que denunciamos ofertas a ilustradores a cambio de visibilidad. El mismísimo Sevilla CF publicó una oferta en su página web para diseñar la mascota de su equipo sin retribución y quedándose el equipo con los derechos de explotación y autoría.

El conocido ilustrador Nacho Padilla, también ha denunciado este tipo de prácticas. “El diseño gráfico es un oficio, una profesión”, explicaba.