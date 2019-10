Periodista Digital busca un colaborador que trabaje gratis: «No ponemos a nadie una pistola en la cabeza para que lo haga»

Cada vez es más común que, en determinados sectores, se ofrezca trabajar a cambio de visibilidad. En Mierda Jobs ya hemos publicado ofertas de este tipo. Los trabajadores del mundo del arte y del periodismo, así como expertos en determinados temas, son los que más sufren este tipo de ‘ofertas’.

Laura Marcilla, psicóloga y sexóloga que actualmente se está doctorando, recibió este miércoles una de estas ofertas. «No es ningún secreto que me encanta colaborar con prensa y hablar en radio, así que una compañera me ha hecho llegar una oferta para hacer una sección diaria sobre sexualidad en un programa. Ingenua de mí, pensaba que buscaban un sexólogo para trabajar, no para explotar», explica.

En su cuenta de Twitter, ha publicado la conversación con una periodista de la web Periodista Digital en la que le ofrecen una colaboración diaria como experta en sexología y temas de parejas a cambio de visibilidad y sin remuneración.

«Es una experiencia muy buena, sobre todo porque te va a dar mucha visibilidad y además, es algo divertido», le explica una periodista del medio.

No es ningún secreto que me encanta colaborar con prensa y hablar en radio, así que una compañera me ha hecho llegar una oferta para hacer una sección diaria sobre sexualidad en un programa. Ingenua de mí, pensaba que buscaban un sexólogo para trabajar, no para explotar. pic.twitter.com/g9Nxb8hCrh — Laura Marcilla (@LauMarcilla) October 30, 2019

Cuando Marcilla le pregunta si habría algún tipo de contrato la periodista responde con sinceridad. «Es una colaboración sin remunerar (…) es simplemente para crecer».

Al ver que no va a ganar nada de dinero, Laura interpreta que es una colaboración puntual, pero no es así ya que le explican que «es todos los días«.

Quiero aclarar que mi indignación no se dirige en ningún momento hacia la trabajadora con la que he hablado, porque imagino que ella no tiene capacidad de decisión sobre temas económicos, pero no he podido evitar dejar claro que esto me parece un abuso. EL TRABAJO NO SE REGALA. pic.twitter.com/AvqgbQiQ1v — Laura Marcilla (@LauMarcilla) October 30, 2019

Al darse cuenta de que Periodista Digital busca una «súper experta» a la que no pagar un euro, Laura rechaza la ‘oferta’ para colaborar en dicha web. «Es una oferta como cualquier otra y hay otras personas a las que sí que les interesará, así que de verdad Laura, un placer», le responden.

Y me hierve la sangre con argumentos del estilo de «en todas partes está así de mal» (eso no es excusa para aprovecharse de la gente) o que ya encontrarán a alguien porque «es una oferta como cualquier otra». ¿Cómo va a ser una oferta si no ofrecen nada? Esto tiene otro nombre. pic.twitter.com/r4fHblRk0Y — Laura Marcilla (@LauMarcilla) October 30, 2019

La oferta que se ha estado moviendo es la siguiente: «En un par de semanas comenzaremos con un programa diario en directo (online) en un periódico digital. El contenido se centrará en lifestyle, gastro, viajes y probablemente una sección cortita de sexo y consejos para el público general. Estamos buscando un@ psicólog@ especializad@ en sexo o sexólog@ para que intervenga diariamente, o bien por teléfono, o bien presencialmente, según disponibilidad. No hay retribución económica pero es una muy buena oportunidad para darse a conocer y crearse un nombre. Vamos a hacer cosas muy chulas! Mil gracias».

Esta noticia viene justo después de que se conozca que dicha web utiliza periodistas fake con identidad falsa, foto sacada de Internet y currículum inventado para firmar noticias.

Desde Periodista Digital explican que no es «exactamente» un programa de radio: «Estábamos buscando un colaborador por si a alguien le apetecía participar en un programa para dar su punto de vista sobre el tema. Es simplemente una colaboración. Aquí no obligamos a nadie a nada. Por supuesto es sin remunerar, pero yo no le estoy poniendo a nadie una pistola en la cabeza para que lo haga. Si hay alguien que se queja fenomenal, pero yo tampoco estoy obligando a nadie a que haga nada, es simplemente una oferta como cualquier otra», han comentado a Público.