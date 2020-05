Receta de ensaladilla rusa casera con pepinillos, atún y zanahorias

Cuando llega el calor, cuando asoma el verano y las tardes se alargan, la ensaladilla rusa parece que aúlle en los recuerdos. Quiere volver a reinar en las mesas. Quiere conquistarnos de nuevo con su fuerza cosaca. Exquisita tapa de bares, receta de abuelas frente a la playa, bien hecha no tiene competencia. La muy hija de Putin ha conquistado desde los Urales a las costas mediterráneas.

De tanto viaje, cada pueblo, cultura o casa, tiene su receta. Pero siempre está la patata, como el genio que invoca sus aromas, y por nuestras tierras, la mayonesa.

Receta de ensaladilla rusa casera

Ingredientes 4 personas:

4-5 patatas medianas.

2 huevos.

2 latas de atún en aceite.

1 bote pequeño de aceitunas rellenas (unos 50 gr).

50 gr. de pepinillos en vinagre.

2 zanahorias.

200 gr. de mayonesa.

Aceite de oliva.

Vinagre.

Sal.

Elaboración:

La ensaladilla rusa es muy fácil de hacer, pues su único desafío es la mayonesa casera (y siempre la puedes comprar de bote). En esta receta, sin embargo, te explicaremos cómo hacer para que no se corte la mayonesa: el truco está en la temperatura del huevo. El resto de la ensaladilla es hervir las verduras y montarla a tu gusto. En esta ocasión te sugerimos pepinillos y atún, pero también puede llevar guisantes cocidos, pimientos asados, anchoas, encurtidos, etc. En realidad, lo interesante es ir perfilando la ensaladilla a tu gusto, e intentar siempre que no quede seca.

1. Cuece las patatas, las zanahorias y los huevos:

En una olla con abundante agua, pon a cocer las patatas con su piel y las zanahorias. Añade sal. En otra, haz lo mismo con los huevos (que estén 10 minutos en agua hirviendo).

2. Monta la ensalada junto a los huevos:

Cuando las patatas estén bien hechas (puedes comprobarlo pinchándolas con un tenedor), sácalas junto a las zanahorias. Una vez templadas, pela las patatas y córtalas en dados. Haz lo mismo con las zanahorias. Ponlas en un bol. Pela los huevos y pícalos. Añádelos también a la ensaladilla rusa.

3. Súmale los pepinillos y el atún:

Corta los pepinillos en finas rodajas y júntalos al resto de verduras. Haz lo mismo con las olivas. Cuela el aceite del atún, y resérvalo. Añade la carne del pescado al bol.

4. Prepara la mayonesa casera con el aceite del atún:

El huevo debe estar siempre templado, a la misma temperatura del aceite, si no, no cuajará. Pon en el recipiente de la batidora -tiene que ser estrecho, que quepa justo el instrumento- un huevo, un puñadito de sal, aceite de oliva o de girasol (130 ml. aproximadamente), un chorrito de vinagre, y el aceite que has reservado del atún. Deja que allí repose la mezcla para asegurarte que está a la temperatura correcta. El aceite debe sobresalir varios dedos del huevo. Bátelo clavando en el fondo la batidora, y sin moverla. Si todo va bien, verás que empiezan a aparecer unos chorros espesos. Cuando esté cuajado en gran parte, empieza a levantar muy suavemente la batidora para que la mayonesa termine de absorber el aceite restante.

5. Móntate en la ensaladilla rusa:

Añade la mayonesa recién hecha a los ingredientes. Sé generoso con ella. Y mézclalo todo con cuidado. Tápala con papel film y ponla en la nevera para que coja fuerza. Servir horas después.

➥ ¿Quieres refrescarte? La ensalada de pipirrana te está esperando.