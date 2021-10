Receta de 'buddha bowl': el cuenco vegetariano más completo

El 'buddha bowl' es un orondo cuenco de verduras y legumbres, abundante, aliñado, muy saludable. Se trata de uno de los platos estrella de la comida vegetariana y vegana, ya que es completísimo: en un mismo sitio obtienes vitaminas, hidratos de carbono y proteínas de calidad.

Dicen que se llama así en honor a la barriga del Buda (la felicidad se representa con este arquetipo en Asia). En uno de estos bol iluminados cabe de todo. Así que puedes experimentar, darle color, imaginar combinaciones y colores, y decantarte por las salsas más acordes a tu gusto.

Algunas de las hortalizas pueden ser horneadas, salteadas y especiadas. Al mezclar elementos frescos con asados se consigue un mayor contraste. Después se trata de practicar un estricto orden estético japonés: en el bol vas añadiendo las verduras y legumbres por secciones. Luego lo aliñas bien y el comensal será el encargado de mezclarlo si quiere en el plato.

Piensa siempre en el arcoíris​​, y en la escalera de color de los nutrientes, para que tu 'buddha bowl' sea más satisfactorio y sensual. Hidratos: arroz cocido, cuscús, quinoa, etc. Verduras frescas: ensalada, kale, espinacas, etc. Frutos: pepino, aguacate, granadas. Proteínas: garbanzos, lentejas, alubias, nueces, etc.

Receta de 'buddha bowl'

Ingredientes por cuenco:

1 pepino.

Varias rebanadas de remolacha cocida.

Medio calabacín (salteado en una sartén).

Garbanzos cocidos (un buen puñado).

Tomates cherry (cortados por la mitad).

Semillas de sésamo.

Nueces tostadas.

Salsa tzatziki.

Arroz marrón o mezcla con arroz salvaje.

Unas rodajas finas de col lombarda.

Vinagre balsámico.

Jugo de un limón o lima.

Salsa tahini.

Lechuga fresca, rúcula, etc.

Brotes de semillas comestibles.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal.

1. Cuece el arroz y prepara los ingredientes:

Pon el arroz a cocer en una olla con abundante agua. Cuécelo durante veinte minutos o hasta que esté al dente. Escúrrelo bien. Si no usas garbanzos ya preparados, tendrás que cocerlos en agua durante unos 45 minutos o un hora en olla normal, o hasta que estén tiernos (alrededor de 15 minutos en la olla exprés). Escúrrelos también. Espera a que se enfríen. Aderézalos con aceite de oliva, sal y especias (al gusto, pueden llevar un poco de pimentón picante, comino, etc.). Corta el calabacín en rodajas finas y saltéalo en una sartén, unos minutos, con un poco de sal y que salga al dente.

2. Monta el cuenco de buda:

Repártelo por ingredientes. Pon en un lado los garbanzos. Lava el pepino y córtalo en rodajas finas. Añádelo al lado de los garbanzos y lo bañas con salsa tzatziki. Corta rodajas finas de la col lombarda, lávalas y escúrrelas bien. Agrégalas al lado del pepino. Continúa así con el resto de ingredientes hasta cerrar el bol. Pon, en el centro del mismo, el arroz cocido y unos brotes de semilla y nueces. Haz una vinagreta con el aceite de oliva y el aceite balsámico (tres cucharadas de aceite y una de vinagre y jugo de limón, remueve hasta que emulsione). Aliña con la vinagreta el plato, y echa un poco de sal. Dale por encima unas pinceladas de salsa tahini y las semillas de sésamo. Sírvelo frío.

