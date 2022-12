Corrupción global en el Parlamento Europeo: el precio de la influencia

Probablemente, hace diez días nadie conocía el nombre de Eva Kaili ni a qué se dedicaba, tampoco sobre su filiación política. Nadie, salvo la burbuja europea en Bruselas y los miles de lobbystas globales que saben, ellos sí, desde hace tiempo, que el Parlamento Europeo se ha convertido en un actor político relevante.

Se ha mirado poco al origen de esta corruptela, Catar, cuyo gobierno se ha apresurado a negar cualquier vinculación con el escándalo. Pero nos preguntamos, con toda la inocencia de la que podemos ser capaces: ¿quién, si no el gobierno de Catar, podría estar interesado en blanquear la imagen de Qatar en las instituciones europeas?

De este lado de la corrupción, del que tiene que ver con Catar y con el Mundial de fútbol, hemos conocido, hasta ahora, los más de 6.500 casos documentados de muerte en accidente de trabajo en las obras destinadas a albergar este evento deportivo, y el régimen laboral semiesclavista que gobierna las relaciones laborales en ese país. Sin mencionar la vulneración regular de derechos humanos, derechos de las mujeres, prácticas no heteronormativas etc. En el lavado de imagen que Catar ha venido intentando desde que se conoció su sorprendente candidatura a albergar un mundial de fútbol, ha contado con la ayuda inestimable del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuya vergonzosa rueda de prensa del pasado 19 de noviembre quedará para los anales de la moral pública. En ella, con razones muy parecidas a las esgrimidas por Eva Kaili, defendía los progresos realizados por Qatar en derechos humanos y laborales y arremetía contra la doble moral del mundo occidental. No creo que a nadie extrañe si se descubre que el máximo órgano del fútbol internacional ha recibido generosas dádivas por su impagable trabajo al servicio del blanqueo del mundial de Catar.

Del lado de Bruselas, además de la implicación de Eva Kaili y familia aparece también la figura de Luca Visentini, que ha sido durante cuatro años secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) y que lo era ahora de la Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC, por sus siglas en inglés). La Confederación Europea de Sindicatos juega un importante papel en el entramado de consultas de las instituciones europeas, especialmente por parte de la Comisión Europea. Y aunque su voz y su papel no son definitorios, la práctica consensual de las instituciones comunitarias le ha otorgado un prominente papel en lo que hace a la interpretación de los derechos laborales y de la política social en Europa. La Confederación Sindical Internacional, La Confederación Europea de Sindicatos y el propio Luca Visentini se han apresurado a desmentir cualquier influencia indebida en sus diagnósticos sobre la evolución laboral en Qatar y afirman en un comunicado que: "El trabajo de la CSI sobre Qatar se ha basado por entero desde el principio en un análisis y una evaluación objetiva de los hechos, y cualquier insinuación que apunte a que alguna otra entidad, de Qatar o de otro lugar, haya influido en la posición de la CSI es absolutamente falsa".

La investigación judicial abierta en Bélgica dirá si hay implicaciones delictivas o no pero la situación produce perplejidad y preocupación, sin duda. ITUC afirma en su comunicado llevar más de once años trabajando en la reforma del sistema laboral en Qatar y dada la siniestralidad mortal ocurrida durante las obras para el mundial de fútbol no podemos dejar de preguntarnos por los cambios reales y por la implicación de ITUC en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras en Qatar.

En lo que hace al Parlamento Europeo hay varios aspectos que considerar de manera diferenciada. El primero hace referencia al papel cada vez más relevante de esta institución en la construcción de la política a nivel europeo y esto quiere decir no sólo en Bruselas sino también en todos y cada uno de los países que forman parte de la UE. En la configuración de los hechos políticos las cuestiones comunicacionales, el impacto en la opinión pública, juegan un papel destacado. En segundo lugar, ha pasado más desapercibida en esta trama la implicación de algunos Asesores políticos, figura clave en la dinámica institucional del Parlamento Europeo. Lo que advierte de la importancia de las prácticas de reclutamiento y selección de un personal que, dada la lógica de funcionamiento del Parlamento, juega un papel que no es solamente técnico.

Un tercer aspecto, es la respuesta de la institución. Si comparamos con lo que conocemos en nuestro país, podríamos decir que el Parlamento ha obrado ejemplarmente suspendiendo primero y destituyendo después a la vicepresidenta Kaili. Al tiempo, las otras partes implicadas: Partido Socialista Griego y el Grupo Socialista en la cámara han expulsado a la mencionada eurodiputada de sus filas.

Convendría abordar con urgencia una investigación sobre lo ocurrido a lo que, de momento, se niegan Renew y el Partido Popular Europeo alegando la necesidad de esperar a los resultados de la investigación judicial en marcha. No se entiende muy bien la necesidad de la espera cuando de lo que se trata es de abordar lo ocurrido en el propio Parlamento. Conviene recordar que esta institución tiene normas muy estrictas respecto a la publicidad de reuniones, formales o informales, con lobbystas relacionados con el trabajo parlamentario de los eurodiputados/as. Así es que si los controles internos no han resultado suficientes vale la pena facilitar una reflexión sobre posibles cambios para hacerlos más exigentes.

Un cuarto aspecto hace referencia a que, en general, la lucha contra la corrupción desde las instituciones europeas choca con un problema regular en el funcionamiento de esta institución supranacional: la variedad de legislaciones nacionales. Esta diversidad se refiere a todos los aspectos: conceptualización, límites, consideración penal, castigos políticos y judiciales, resarcimiento etc... En el último estado de la Unión, la Presidenta de la Comisión, Ursula von Layer, propuso unificar la legislación para hacer más eficaz la lucha contra esta lacra. Una buena idea que habría que impulsar con celeridad y no solo por este acontecimiento puntual de corrupción.

Un quinto aspecto se refiere a que la dinámica institucional de la UE genera zonas oscuras donde el control público se hace difícil cuando no imposible. Esas zonas son, siempre, las más propensas para fenómenos de corrupción de todo tipo y no sólo necesariamente dinerario. Los lobbys son una importante pieza en el proceso legislativo comunitario, no porque debieran tener ningún papel en particular, sino porque las zonas sombrías de la dinámica institucional, les han ofrecido un espacio para condicionar la actividad del europarlamento. A través, por ejemplo, de preparar enmiendas, propuestas, intervenciones a la legislación que el Parlamento discute y que facilitan la vida de los europarlamentarios, especialmente de los grupos más pequeños, que no llegan a todo.

Por último, y terminando por el principio, el Parlamento Europeo ha ganado en presencia y poder de decisión. Una parte de esa relevancia no estaba prevista en los tratados y tiene más que ver con el proceso de politización de los asuntos europeos. Cualquier propuesta de democratización de la UE pasa por "normalizar" el papel del Parlamento como impulsor de legislación, prerrogativa que ahora tiene la Comisión Europea. Es decir, el Parlamento Europeo, con toda seguridad, incrementará su papel como actor político en el entramado institucional de la UE. Eso significa que será objetivo codiciado de empresas, grupos, países...interesados en condicionar la labor legislativa de esta institución. Por eso, reforzar los mecanismos de vigilancia y control son una necesidad ineludible.