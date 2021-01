"INFORME ESPECIAL", una sopa de bulos fraudulenta con muchos protagonistas

La lista de personajes populares que han sido utilizados como señuelos en bulos varios de Internet que además son timos es cada vez más amplia, y entre ellos destaca Amancio Ortega, cuyo nombre ha sido usado sobre todo para promocionar inversiones fraudulentas en bitcoins de toda índole. Hablamos de ello hace dos años. El fundador de Inditex es mundialmente conocido y le suplantan mucho, pero nunca como en este bulo, el "INFORME ESPECIAL: la última inversión de Amancio Ortega asombra a los expertos y aterroriza a los grandes bancos".

Estamos ya escarmentados de estos reclamos sobre inversiones presuntamente súper rentables casi inmediatas que son siempre falsos y fraudulentos. Abundan demasiado desde hace años y algunas webs hasta los ofrecen como parte de su publicidad aleatoria. Pero este "INFORME ESPECIAL" lo es por todo lo que contiene y merece un poco de análisis, aunque acumula tantas falacias que se solapan y es imposible hacer inventario. Es una sopa de bulos. Además el texto es larguísimo, seguro que alguno se escapa.

Ya de inicio, la 'noticia' no tiene fecha, lo que la convierte en atemporal, para perdurar sin perder efectividad, un clásico. La página parece que habla en nombre de "El Mundo" porque su cabecera está arriba a la izquierda, pero luego figuran como "otras fuentes" los logos de "El Comercio", "Levante", "dm", "ABC" y El País". Y es precisamente este último medio informativo el que se lee antes de comenzar el texto:

"(El País) Amancio Ortega Gaona es un importante empresario español muy conocido por ser el fundador del grupo empresarial Inditex y de la exitosa cadena de tiendas de ropa Zara...".

Y claro, entre este berenjenal de medios populares no aparece la verdadera web de donde parte el bulo, cuyo nombre queda retratado en la URL. Se llama Wealthmaster y acumula patrañas por doquier. La 'penúltima', que "2 estudiantes del reino Unido demuestran su loco sistema de generación de dinero con Bitcoin, que vale millones en VIVO".

Más de lo mismo, aunque esta otra nueva fake sí tiene fecha. Y es un poco rara: "jue, 14/00/2021". Estos están en el mes cero. Para una vez que ponen fecha...

Que la página es fraudulenta se ve también cuando intentas entrar a alguna de sus presuntas secciones -"Negocio, Tecnología, Economía, Invertir y Mercados"-. Son inaccesibles y lo advierte el antivirus: "Esta web contiene elementos potencialmente peligrosos que podrían dañar su equipo".

Presume la web de que está "patrocinada por eToro", otro sitio más currado que vende la misma y otras fábulas sobre inversiones con criptomonedas y que, como igualmente sustenta el bulo con su patrocinio, tampoco entraña muchas garantías de antemano.

Amancio Ortega tiene "80 millones"

Volviendo al texto y al caldo de falsedades que acumula, llama la atención que en el primer párrafo se mencione que "Amancio Ortega Gaona es uno de los hombres más ricos del mundo según Forbes con un patrimonio del orden de los 80 millones de euros".

Llama la atención porque se han quedado muy cortos. Habría que multiplicar la cifra por 712. La prestigiosa revista de negocios Forbes, a la que se alude, ha vuelto a situar en 2020 a Amancio Ortega como el hombre más rico de España. Pero de 80 millones, nada. Forbes publicaba en noviembre que el patrimonio de Ortega asciende a 57.000 millones de euros, después de haber perdido 6.000 millones con respecto a 2019 a causa de la pandemia de la Covid.

Más tarde el bulo menciona que Ortega "la semana pasada fue entrevistado en Espejo Público y anunció una nueva "laguna dorada", que, según él, puede convertir en millonario a cualquiera en 3 o 4 meses", una "asombrosa oportunidad antes de que los grandes bancos lo silenciaran definitivamente". Lo habitual, refrendado también por "Bill Gates y Richard Branson", que aparecen en la web en una imagen en la que presuntamente "debaten sobre Immediate Edge en el CES 2020".

El fundador de Inditex no ha sido entrevistado en Espejo Público, ni siquiera "la semana pasada", y ya todo lo demás es morralla a modo de intensa introducción en un intento de timo extremadamente largo que se hace pesado. Pero tiene cosas impagables, como el siguiente párrafo:

"Y, efectivamente, minutos después de que terminara la entrevista, Banco Santander llamó para evitar que la entrevista de Amancio fuera emitida, pero ya era demasiado tarde".

No matizan si fue la propia Ana Botín quien lo evitó desde su móvil. Amancio presuntamente le dijo a Susanna Griso en su espacio televisivo de Antena 3 que uno de sus "generadores de ganancias es un programa de operación automática de criptomoneda llamado Immediate Edge". Pero como, por culpa del Santander, "la entrevista terminó antes de que pudiera dar más detalles, concertamos una entrevista en exclusiva con el propio Amancio Ortega Gaona para aprender más sobre esta oportunidad tan controvertida".

"Que les den"

Esta otra inexistente "entrevista en exclusiva" 'concertada' por la página patrañosa también se la firman a "El País". En ella hay mucho más bla, bla, bla sobre el dichoso Immediate Edge y las criptomonedas, que esa sería la "preocupación de los bancos" ya que "sus beneficios corporativos se reducirán cuando sus clientes sepan cómo generar grandes sumas de dinero por sí mismos".

También parece preocupante que Amancio Ortega corra peligro por hacer pública esta información privilegiada, aunque a él no le inquieta. "Ya he recibido llamadas y amenazas de grandes corporaciones financieras por estar divulgando esta tecnología. Pero que les den", se supone que dice Ortega a "El País" en algún momento de su vida. No es cierto y El País ya salió al paso de un asunto similar en noviembre de 2018.

El daltonismo de "los Baker"

El relato se completa con diferentes testimonios, como el de los "hermanos Baker" con sus caprichosos anhelos. Presuntamente después de invertir en este asunto uno le regaló al otro "el coche de sus sueños": "Desde que mi hermano menor era un niño quiso un Ferrari 488 Pista por su clásico y hermoso color rojo y su poderoso motor".

No se desvela si lo que se trata de resaltar con este ejemplo es que no siendo muy listo también te puedes hacer rico. Porque el coche te lo puedes comprar en otros colores. De hecho, el de su foto es azul.

"Jaime, padre de dos hijas"

Pero entre los testimonios para tratar de corroborar lo fantástico de esta 'inversión' supuestamente avalada por Amancio Ortega y tantos otros sobresale la historia de "Jaime", que "tiene 53 años, es padre de dos hijas y su esposa se quedó sin trabajo hace un año debido a una enfermedad".

Entonces "admitió que estaba teniendo dificultades financieras y esta oportunidad de inversión podía ser la solución a sus males". Luego le entrevistan y "Jaime" detalla su exitosa andadura. Dice que con una inversión inicial de 222 euros, a las dos semanas ya recibió "un cheque por valor de 4500 €" del Sabadell, además, a nombre de "Jaime Prosigue".

Pero, ¿quién lo dice? Porque todo esto se ilustra con la foto de la presunta familia de "Jaime" y la cosa no cuadra: padre, madre, niña y dos niños, todos muy guapos. ¿Dónde están sus "dos hijas"?

Lo que sí es cierto segurísimo es que la imagen de la 'familia de Jaime' podemos encontrarla en Internet, del derecho y del revés, a la venta en distintas agencias.

Es una de esas fotos de recurso, se llama "Familia hispana feliz en el parque" y reproducirla cuesta 4,90 dólares.

"No se la pierda"

Para terminar, el bulo de bulos te mete prisa con que te registres y hagas tu primer depósito de 222 euros ya. Explican cómo hacerlo y no se despiden sin más. Lo hace también un rostro popular que irrumpe de repente en la trama sin presentación ni nada, Risto Mejide:

"Todo el mundo quiere ser rico, pero nadie sabe cómo hacerlo. Bueno, es la oportunidad de su vida para ganar una fortuna que le permitirá vivir la vida que realmente desea. NO estará ahí para siempre, así que no se lo pierda".

Este "INFORME ESPECIAL" es un bulo muy completo que contiene muchos bulos y muchos protagonistas, populares y no: "Amancio Ortega", "Bill Gates" y "Richard Branson", el "Santander" y el "Sabadell", "Susanna Griso", los "hermanos Baker", "Jaime" y "Risto Mejide", además de numerosos medios informativos. Solo falta una banda de música.

"INFORME ESPECIAL" 2

Pero por si toda esta película llena de bulos y personajes suplantados no fuera suficiente, el asunto tiene al menos una segunda parte, un nuevo "INFORME ESPECIAL", con otra URL bien diferente, de Malta esta vez; otros protagonistas y el mismo argumento: " INFORME ESPECIAL: la última inversión de Jordi Cruz asombra a los expertos y aterroriza a los grandes bancos".

Esta secuela es 'más floja' que la epopeya que protagoniza Amancio Ortega, pero también salen "El Mundo", las "otras fuentes" informativas de antes, "El Comercio", "Levante", "dm", "ABC" y El País"; el citado cocinero Jordi Cruz, que le vende la idea a Pablo Motos en su programa; "Bill Gates y Richard Branson" y nuevamente los "hermanos Baker", ¡pero ahora por fin con el coche rojo!

Hay un Baker que ya tiene dos coches que le ha regalado su hermano, uno azul y otro rojo.

Aporta también su testimonio "Pablo". No Motos, otro anónimo. Y su familia, no "Jaime" y la suya. A "Pablo" se supone que le cayeron "1349,13 €" en el primer pago de esta mala trampa y recibió la cantidad a través de un cheque, en esta ocasión de "The Royal Bank of Scotland plc".

Son versiones diferentes de la misma patraña. Cambian los protagonistas para 'actualizarse', pero todo sigue siendo igual de falso, fraudulento y cómico. Y si siguen ahí es porque pagan.

'Invertir' en esta 'iniciativa' y con esta clase de gente se torna como una actividad de alto riesgo, la inversión si acaso parece buena para ellos. Yo no lo haría, son muy mentirosos.