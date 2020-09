Receta de panzanella: ensalada toscana que aprovecha el pan duro

Como un gazpacho deconstruido, o perezoso, que nadie quiso molestarse en batir. Esta ensalada lleva los mismos ingredientes (pan, tomate, pepino...) y es una de las grandes recetas de la cocina de aprovechamiento. Se trata de la panzanella o panmolle, fórmula florentina (Italia), comida campesina donde los elementos cuadran. Se suele utilizar el pan del día anterior (mejor si es rústico o de hogaza). Se aliña todo con una buena vinagreta y listos. Nada se tira. Es un plato típico de la Toscana que ha seguido el rumbo internacional de otras recetas italianas. Según la versión, se incorporan distintos ingredientes, pero la base sigue siendo ese pan que te daba pena tirar a la basura.

Receta de ensalada panzanella o panmolle

Ingredientes para 2 personas:

4 rebanadas de pan duro.

2-3 tomates maduros.

1 pepino.

1 cebolla morada.

1 diente de ajo.

Vinagre de vino.

Aceite de oliva virgen extra.

Orégano.

Tomillo (opcional).

Pimienta negra molida.

1 limón.

Una decena de hojas de albahaca fresca.

Sal.

Elaboración:

El secreto de la panzanella está en el pan. En la receta tradicional no se tuesta (se humedece con agua en rebanadas gruesas y después se escurre bien), pero entonces corres el peligro de que salga demasiado blando (los panes antiguos tenían mayor consistencia). Es recomendable tostarlo -siempre que el pan no esté muy duro-, pues tendrá un punto más sabroso. Dóralo ligeramente en una sartén, en el grill o tostadora, vigilando que no se queme, que quede crujiente. Después lo salpicas con agua o parte del aderezo (puede servir el jugo que deja el tomate). La vinagreta puedes hacerla aparte y emulsionarla. Se trata de mezclar los ingredientes como en cualquier ensalada. Acepta también apio, lechuga, aceitunas, alcaparras, queso, y otros componentes. Ponla luego en el frigorífico hasta que se refresque. Es mejor comerla el mismo día.

1. Lava y corta los vegetales:

Echa en una ensaladera los ingredientes. Pela y lava la cebolla y córtala en dados pequeños o en juliana. Lava el tomate y córtalo en dados también. Pela el pepino y disponlo en rodajas o dados (puede ir con piel). Pica el ajo, y añádelo.

2. Tuesta el pan:

Coge las rebanadas del día anterior y córtalas en dados. Tuéstalo en una sartén con un hilo de aceite de oliva. Remueve y vigila que no se queme. Cuando los dados estén dorados, remójalos un poco y añádelos a la ensalada.

3. Haz la vinagreta y culmina la panzanella:

En un recipiente echa dos cucharadas de vinagre y cinco de aceite de oliva. Añade jugo de limón, una pizca de orégano, tomillo, pimienta y sal. Remueve bien hasta que emulsione. Echa la vinagreta sobre la panzanella. Corta las hojas de albahaca. Agrégalas a la ensalada y mézclalo. Comprueba el punto de sal y aceite. Introduce la ensalada en el frigorífico. Servir fresco.

➥ Seguimos con ensaladas: la reina waldorf.