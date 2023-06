La foto falsa de Yolanda Díaz y Ángela Rodríguez 'Pam' con el logo de Burger King

En las redes sociales podemos encontrar, y sin problema alguno, multitud de versiones de una foto en la que presuntamente figuran Yolanda Díaz y Ángela Rodríguez 'Pam' sentadas en una sala con el logo de Burger King de fondo en la pared.

Esta foto se ha compartido docenas de veces, especialmente en Facebook. Luce el comentario "Yolanda y Pam en 2011", al que se añade "(Imagenes cedidas por TvKija)", aunque no en todas las versiones, y nadie advierte en la red social de Mark Zuckerberg de que se trata de un burdo montaje.

Este asunto ya es un bulo más de los que moran en FB, a pesar de que Zuckerberg se empeña en pregonar que esta red social se afana en combatir las fakes news y los bulos. Ya vemos que no. Es más, Facebook sigue haciendo caja por difundir falacias.

Lo que sí encontramos son comentarios en la foto como "ni en un Burger las quisieron" y similares, como si fuera una ofensa trabajar allí y como si supieran algo de la foto quienes la comentan. A ver, que es falsa.

No importa. Se ve que ya 'saben' quienes hacen estos comentarios que, además de postularse para trabajar en Burger King, no fueron admitidas en la empresa ni la actual vicepresidenta segunda del Gobierno ni la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

"Yolanda Díaz y Pam en el 2011, ni allí las contrataron; este es el curriculum del Gobierno que hemos sufrido". Quien hace este comentario en la foto falseada se anima después a hacerla suya y la comparte con ese mismo texto.

No se iba a quedar eso solo en un comentario de una publicación ajena, cuando puedes ir más lejos y que parezca que eres el verdadero artífice de la foto patrañosa para presumir de ello. Basta con capturar la imagen y difundirla, como ha ocurrido en masa con esta fotografía manipulada.

No deja se ser sorprendente la credulidad de la que hacen gala muchos en redes sociales, que combinan, además, con una imaginación muy particular que les permite creerse lo que ellos querrían que fuera la foto. Pero la imagen no tiene nada que ver con el popular establecimiento de hamburguesas.

Existe la foto de Yolanda Díaz y Ángela Rodríguez 'Pam' sentadas en esa misma sala, pero la pared la han alterado a demanda. La foto original corresponde a la sede de Pontevedra de la extinta coalición política En Marea, que existió de 2015 a 2021, y fue tomada en 2016, concretamente el 30 de abril.

La instantánea verídica tiene casi siete años y fue publicada en Twitter por En Marea y, aunque quien parece que difundió la falsa por primera vez admite que es un montaje, la mayoría de los que la han hecho suya quieren seguir convencidos de que es real y parece que les hace mucha gracia.

La imagen es la misma salvo por el logo de Burger King en la pared, ya que en la original hay varios logos de En Marea de distintos colores y en todos pone "Marea Pontevedra".

En cuanto al comentario de la foto falsa que alude entre paréntesis a "Imagenes cedidas por TvKija", han puesto eso como podían haber puesto cualquier otra cosa, ya que la imagen es un invento y no tiene sustento alguno.

Hay un canal de YouTube de origen indonesio, aparentemente gestionado por un niño, que lleva por nombre "Tvkija Selo" y guarda únicamente tres vídeos cortos, de unos pocos segundos, publicados hace siete años, que es de cuando data la foto original. Pero en la cuenta no hay rastro de Yolanda y de 'Pam', lógicamente.

En todo caso, la imagen de Yolanda Díaz y Ángela Rodríguez 'Pam' sentadas con el logo de Burger King detrás es un montaje y los comentarios dejan claro que para la mayoría de los que se pronuncian es toda una ofensa trabajar en un Burger King, y aparentemente no es porque sean más de McDonald's, sino porque ellos lo valen.