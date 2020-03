Ya queda menos. Todavía tendremos que estar confinados unas semanas. Pero ya queda menos. Hemos superado dos semanas en casa, sin salir más que para ir a la compra, a la farmacia, poco más. No ha sido tan complicado. Podemos con ello. Sobretodo si pensamos que es para ayudar a quienes nos están ayudando, a los sanitarios que nos atienden en los hospitales y centros de salud, a los trabajadores de servicios esenciales, a quienes hacen que las cosas sigan funcionando y nos llegue comida a las tiendas y que se recoja la basura todos los días.

#QuédateEnCasa. Ya sé que resulta pesado y aburrido. Que echamos en falta las reuniones familiares, los paseos, las tardes de cine, las croquetas del bar de Manolo, tantas cosas. Pero así las valoraremos más cuando vuelvan. Y mientras tanto, tenemos que organizarnos para seguir disfrutando de las pequeñas cosas.

Mi mujer y yo, jubilados, hemos organizado una rutina diaria. Nos levantamos temprano, desayunamos y después hacemos una hora de gimnasia y meditación. Un rato en silencio, respirando despacio, sintiendo la vida. Luego la ducha, asearse y vestirse como para salir a la calle, no quedarse en pijama. Después dedicamos un rato a leer el periódico en Internet, actualizar la información sobre el coronavirus y algún artículo de opinión, y contestar a mensajes. Luego, según los días, limpieza y arreglo de la casa. A partir de ahí cada uno se organiza según sus aficiones. Ella estudia inglés. Yo leo sobre varios temas, tomo apuntes, escribo notas. A media mañana, hablamos por teléfono con nuestros hijos para ver qué tal están. También hablamos con los hermanos o con los amigos. La comida suelo prepararla yo, mientras ella se ocupa de la plancha y comentamos lo que hemos leído o con quién hemos hablado.

Antes de la comida solemos escuchar las noticias de la radio, a ver si "ya se aplana la curva". Conviene estar informados y al día, pero tampoco hay que obsesionarse. Después de comer, un rato de lectura de alguna novela. Así hemos podido recuperar el placer de leer algunos clásicos de la literatura. ¡Cómo cuentan las historias!, ¡cómo describen a los personajes!, parecen vivos. En la tarde volvemos a hablar con nuestros hijos y con los amigos. Alguno está malito con el dichoso virus y comentamos con su pareja cómo va. Han fallecido la madre de una amiga y el padre de otra, y tratamos de compartir su duelo y su pena por teléfono y con mensajes de ánimo. Es una situación que añade pena a la pena, que no hayan podido abrazar y besar a sus padres y que nosotros no podamos abrazarles un momento. A veces te sientes culpable. Pero no debes hacerlo. Has hecho lo que has podido. Cada una de nosotras y de nosotros estamos ahí para cuando nos necesiten. Y hace falta que nos sigamos apoyando.

Algún día toca ir a comprar, nos turnamos. Ayer a unos análisis. Cada varios días a tirar la basura. Las calles están desiertas. La sensación es extraña. Entonces me gusta mirar el cielo, aspirar el aire, asombrarme de la blancura de una flor. Pero no me entretengo, porque ahora nos toca estar en casa. A media tarde ponemos música y bailamos. Ella baila muy bien. De niña quería ser bailarina y da gusto ver cómo siente el ritmo en el alma. Yo soy más torpe, pero trato de moverme al ritmo de los compases. Conviene que hagamos ejercicio todos los días, por la mañana y por la tarde. A las ocho, el aplauso, desde el corazón, a todos los profesionales sanitarios y a todos los servicios esenciales. ¡Gracias, gracias, gracias! Después de cenar solemos ver una película o un capítulo de una serie, o si no leemos un poco. Y luego a la cama. Es muy importante descansar, desconectar, dormir y soñar.

Yo sueño que ya ha terminado la crisis. Entonces tocará analizar y hacer balance. Y espero que los gobiernos de las autonomías, de España y del mundo valoren la importancia del sistema sanitario público, y refuercen decididamente su capacidad, su dotación de profesionales y medios, para que sigan haciendo su excelente labor y para que estemos preparados para cualquier desafío en el futuro. ¡Ánimo, que ya queda menos!

