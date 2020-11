Este año de pandemia todo es distinto. También lo serán las próximas Navidades. Confinamientos perimetrales, toques de queda, limitación de encuentros más allá de los convivientes… También será una Navidad más austera en muchos hogares que ya empiezan a padecer la embestida de la crisis económica solapada a la sanitaria.

Esta situación tan dura hace que la mayoría de nosotros y nosotras seamos aún más conscientes de las prioridades. La salud es lo primero, ya lo sabíamos, pero ahora todavía más. La equidad y la justicia, protección y cohesión social también, por ello el rescate de muchas familias es tan necesario en este dramático escenario.

Sin embargo, leo con sonrojo y hasta incredulidad, que en Madrid se apuesta por el neón y lo banal, materializado en luces de navidad. Me daría igual que fueran copos de nieve o la bandera española, si el mensaje de esta despilfarradora ostentación no fuera separarnos a los españoles y españolas y dividirnos entre los patriotas y los que no lo son o no lo son tanto, a ojos de los que realizan este dispendio, los buenos y malos españoles.

Ser buen español o española no es cuestión de quien pone la bandera más larga, sino del que más se preocupa y ocupa del que lo necesita. La equidad y la empatía entre compatriotas es la clave.

Banderas de neón

Señores del Ayuntamiento de Madrid, la bandera que recorre todo el eje Prado- Recoletos, desde la plaza de Neptuno hasta la de Colon, lo único que confirma es que aumentan el gasto en la iluminación navideña con respecto al año pasado, ensalzando la bandera española, en lugar de aumentar lo que verdaderamente hace falta, fondos para contratar más personal sanitario, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, en las UCIs, y en atención primaria. No se puede tensar más la goma del esfuerzo profesional, por muy elástica que sea. Esto sigue saliendo adelante gracias a la calidad profesional y humana de los profesionales sanitarios que resisten, a pesar de medidas incomprensibles como dejar a merced del voluntariado la dotación de personal de un hospital exprés, el hospital de Pandemias de la Comunidad de Madrid, que arrancará con un sobrecoste indecente. Señores, las fuerzas empiezan a flaquear y el burnout o agotamiento profesional empieza a hacerse patente.

Priorizar el gasto social

Que hacen faltan fondos para ocuparnos de la salud mental, de las enfermedades crónicas, de la detección precoz oncológica, de la salud sexual y reproductiva, de la prevención de adicciones… hacen falta fondos para que muchos niños y niñas puedan tener un plato de comida caliente en la mesa, para extinguir las colas del hambre, para que muchas personas mayores o dependientes tengan unas condiciones de vida digna.

Entre todos los sentimientos que han aflorado en estos meses en mí, he sentido envidia, envidia patriótica al ver a otros países unidos, gobierno y oposición en la lucha por vencer esta terrible pandemia. Trabajando por el bien de su país, de sus conciudadanos, por minimizar las consecuencias a pesar de la distancia ideológica.

Esta acción, que ya ha sido criticada por muchos, denota la falta de prioridad por los problemas reales que tiene la derecha en nuestro país, que ahora se encuadran en hacer frente a una pandemia y salvar vidas. Más que nunca necesitamos sensatez, sentido común y unidad, solo con estas armas podremos vencer al virus y levantar la economía.

Susana Hernández Campa. Enfermera y Técnico de Calidad

