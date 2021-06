Receta de cachopo de ternera casero

Parece un exceso, comida vikinga, pero la combinación que se da en el cachopo de Asturias es espectacular. El queso, el jamón, el bistec empanado, forman un artefacto sabrosísimo. No es necesario crear el cachopo gigante que se sirve en los restaurantes más próximos al Valhalla celta (lugar al que rápidamente ascienden los espíritus de quienes se atreven a zamparse los tres kilos de carne solitos).

En casa mejor jugar con tamaños pequeños o medios al principio. Basta con dos bistecs de una buena ternera lo suficientemente amplios y finos como para formar el suculento sobre, que llevará dentro el consabido jamón o cecina y el queso. Después debe rebozarse bien y freírse a fuego medio-fuerte y con abundante aceite, que no coja demasiada grasa el invento, como ocurriría si lo fríes a fuego bajo.

El cachopo de ternera es un doble filete empanado. Es necesario utilizar una buena ternera, un queso no demasiado fuerte tipo azul, y con un relleno no muy sobrecargado. Conseguir el rebozado ideal puede ser al principio complicado, pero incluso con errores está delicioso. Cuesta cerrarlo, que quede bien cubierto de pan rallado y que no se desmonte. Si los filetes no se ajustan entre sí, corta los bordes con un cuchillo, una vez montado el cachopo, para que tenga una forma perfecta rectangular.

Se tiene que rebozar el cachopo por pasos, en abundante harina, en varios huevos batidos y mucho pan rallado (casi que se bañe en estos ingredientes). Mejor si usas ternera asturiana, claro está, y un queso que pueda fundirse bien. Para que el queso no se desparrame y desaparezca, algunos cocineros lo sellan también en el interior del doble filete, o con el mismo jamón (doble capa) o con una capa de pimientos del piquillo y otra de jamón que lo envuelvan. Los filetes deben aplanarse un poco, mortero u otro instrumento mediante, para que el conjunto sea el idóneo.

Receta de cachopo de Asturias

Ingredientes por cachopo:

2 filetes de ternera.

Jamón serrano en loncha finas.

Queso para fundir (puede suave, tipo gruyer o havarti, o azul o incluso cabrales, dependiendo del paladar).

Huevos.

Harina.

Pimientos del piquillo (opcional).

Pan rallado.

Aceite de oliva virgen.

Pimienta negra.

Sal.

1. Aplana los filetes:

En una tabla de madera pon los filetes. Cúbrelos con papel film y pasa por encima un mortero o golpéalos con una espátula para ir alisándolos y quebrando sus fibras. Salpiméntalos.

2. Prepara el relleno:

Pon un filete sobre papel film. Monta una cama de jamón, con varias lonchas, en el centro del filete, que vaya de punta a punta. Después, echa el queso cortado en lascas pequeñas encima del jamón. Si quieres que se conserve mejor el queso, monta otra capa de jamón o de pimientos del piquillo encima de él. Cierra el conjunto con el filete restante a modo de bocadillo. Apriétalo. Si dejas enfriar el cachopo en la nevera tendrá más consistencia a la hora de rebozarlo. Luego lo pasas -vigilando que no se desmonte- por abundante harina, varios huevos batidos y mucho pan rallado (apriétalo para que el pan se agarre a la carne). Coge el cachopo siempre por las puntas para que no se desmonte durante estas operaciones.

3. Fríe los cachopos en abundante aceite:

Ten una sartén con suficiente espacio y con abundante aceite de oliva caliente. Fríe a fuego medio el cachopo hasta que se dore. Dale la vuelta, que se haga bien por ambos lados (son unos tres minutos por cada cara). Añade un poco de sal y pásalo luego por papel de cocina para que este absorba el aceite. Sírvelo caliente (puedes acompañarlo de patatas fritas y de pimientos del piquillo o del padrón).

