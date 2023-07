Un menú perfecto para deportistas veraniegos

Seguimos, como cada semana en este verano, lanzando ideas de recetas para que puedas hacerlas en casa el día que más te apetezca.

Si ya ofrecimos un menú divertido, y otro misterioso, hoy toca uno digno del musculoso Sansón, lo que comería Alexia Putellas tras un partido, una comilona para nutrir el cuerpo de hidratos, vitaminas, minerales, y mucha energía, si se piensa hacer deporte en el verano.

Será un menú algo más calórico que lo habitual, pero no demasiado pesado y siempre nutritivo, con opciones vegetarianas.

La idea es que ayude al cuerpo a reconstituirse una vez se haya hecho el ejercicio y quemado grasas y reservas. Por suerte, la gastronomía, hija natural de labriegos, personas de campo y mar que se deslomaban trabajando, está llena de recetas maravillosas.

Receta de barritas energéticas

Aunque las venden distintas marcas en las tiendas, ya preparadas, lo bueno de hacerlas en casa es que serán más saludables y además puedes personalizarlas. La idea de las barritas es unir alimentos muy energéticos que te puedan ayudar mientras haces deporte. Frutos secos, chocolate, dátiles... todo unido en una pasta firme que podrás llevar a cualquier lado. Un chute de energía.

La receta: Barritas energéticas

Receta de macarrones con atún al tonno in bianco

La pasta y el deportista se llevan muy bien. Es una forma rápida de recuperar la energía perdida gracias a los hidratos de carbono. Con el tonno in bianco, al atún blanco, tienes una receta sencilla, sabrosa y efectiva, para los días en que has hecho deporte y no te apetece estar horas cocinando.

La receta: Macarrones al tonno in bianco

Receta de alcachofas con patatas a la sarda

Se trata de un recetón que contiene verduras e hidratos de carbono. Totalmente vegetariano, aunque le puedes agregar carne (costilla de cerdo, por ejemplo). Sirven igualmente las alcachofas en conserva. Un guiso sencillo que pondrá tu cuerpo a punto.

La receta: Alcachofas a la sarda

Revuelto de ajos tiernos y setas

Los huevos son perfectos para el deportista, ya que contienen los aminoácidos esenciales y proteínas de alto valor. Si los haces en un revuelto, no solo multiplicarás el sabor, si no que te permitirá unirlos a todo tipo de ingredientes, siendo el plato más completo. Con ajos tiernos y setas, está delicioso. Y se prepara en un periquete.

La receta: Revuelto de ajos tiernos y setas

Ensalada de atún fresco a la plancha

Esta es una ensalada con proteínas, vitaminas y mucho umami (sabrosura). Un monumento que hará que tu cuerpo se reconstituya a gusto. El atún le da un punto espectacular, y es saciante. Minerales, ácidos grasos saludables, y pura delicia. ¿Quién quiere más?

La receta: Ensalada de atún fresco

Vacío de ternera al horno

Carne roja. Un combustible por su proteína para los músculos desgastados. El vacío es un tipo de corte argentino que sale exquisito, pues es tierno y muy gustoso. Si lo maceras con especias antes, y lo asas al punto en el horno, está para derretirse.

La receta: Vacío al horno.

Buddha bowl

Es el cuenco más completo jamás inventado, desayuno de atletas, típico de la comida asiática o vegetariana. Se trata de un bol donde se ponen todo tipo de ingredientes vegetales. Son especialmente importantes aquí las legumbres y el arroz, los que nos interesan en este menú deportista. Puedes diseñarlo a tu gusto, agregando todo tipo de hortalizas o frutos.

La receta: Buddha bowl

Espaguetis a la carbonara auténtica

Volvemos a la pasta por la misma razón de antes. Pero esta vez con una receta muy famosa: los carbonara. Ojo, haciéndolos al modo auténtico, ligando la salsa con la grasa del guanciale o panceta y el caldo de los espaguetis (lleno de espesante almidón). Aunque necesitan práctica, así están maravillosos.