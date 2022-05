Festival de cantadas eurovisivas

A estas alturas, la ultraderecha se ha apropiado de la bandera de España hasta el punto de que se creen que es solo suya. Piensan que si alguien la luce es porque comulga con ellos, y esa idea es lo que lleva a ese sector rancio a no tener complejos para prostituir la enseña nacional a diario. La usan para cualquier cosa que se les ocurra porque a ellos la bandera les reconforta y con ella todo lo pueden. De hecho, es posible que alguna de esta gente tenga amagos de orgasmo cada vez que ve la rojigualda, y eso hay que cuidarlo.

Como el pasado el 14 de mayo, cuando Chanel, la representante española en el Festival de la Canción de Eurovisión, salió al escenario luciendo la bandera de España. Ahí a la ultraderecha se le dilataron las pupilas como a un gato cuando ve un bicho, y sus adeptos vieron campo para hacer lo de siempre, manipular.

Vox es el partido de referencia de los que creen que la bandera de España es solo de ellos. Son de ideas fijas y por eso en cuanto vieron a la representante de nuestro país bandera nacional en mano, desde el partido de Santiago Abascal, además de felicitarla, aprovecharon para tratar de llevar a su terreno el triunfo de la artista española.

Los de Vox se fijaron en Chanel con la rojigualda y se ve que pensaron que esta mujer tenía que ser una de las suyas, y le dedicaron un tuit:

"¡Enhorabuena @ChanelTerrero por hacer historia en el Festival de #Eurovision consiguiendo un tercer puesto que sabe a victoria y el récord de puntos para nuestro país! Para representar a España hay que sentirlo con orgullo y tú has puesto el pabellón muy alto".

Han sido precisamente algunos tuiteros quienes le han recordado a Vox que "ondear la bandera de España no convierte a nadie en un fascista como vosotros". Aunque no lo van a asimilar, al partido de los toros, la caza y los buenos puros le han recordado también en la red del pajarito un tuit de Chanel del 2 de junio de 2020 en el que sale una cara enfadada junto a la frase "¡NO! #VoxIsNotSpain", "¡NO! Vox no es España".

No parece haberle ido muy bien la jugada a Vox como partido y tampoco a algunos de sus miembros que, como Macarena Olona, igualmente quisieron hacer suyo el buen papel de Chanel en Eurovisión. La diputada alicantina, haciendo gala de su españolismo, le preguntaba a la artista en espanglish "¿Estas ready?", sin aclarar para qué habría de estar preparada.

Lo hacía sin tilde en 'estás' y añadía: "Poderosa #Chanel. E Histórica. ¡Ole tú!". Ya vemos que desde que en Vox están empeñados en que Olona presida Andalucía -o que al menos se presente-, ella ya no solo viste los atuendos típicos, también ha asimilado el "ole". Le falta encontrar casa propia en tierras andaluzas.

Si Chanel no hubiera lucido la bandera en Eurovisión, no habría sido lo mismo para el sector habitual. Habrían pasado de ella y/o estarían indignados. Pero eso sí que hubiera sido escandaloso, porque cómo no iba a llevar Chanel la bandera de España en el denominado "desfile de las banderas", donde cada artista muestra la enseña del país al que representa.

Como Chanel 'cumplió', hay quienes no se han conformado con intentar convencer al mundo de que esta chica debe ser de su bando y han ido más lejos. Concretamente lo ha hecho ese sitio llamado El Puntual 24H, cuyas 'noticias' han pasado montones de veces por Bulocracia porque la página es una fábrica de bulos.

Es una burda web hecha en WordPress que se disfraza de medio, un panfleto interesado que sirve de referencia en determinados foros de la derecha y más allá. Se vende como un sitio "creado por y para las personas amantes de la actualidad mundial", pero por poner algo. El caso es que El Puntual 24H decidió lanzar un tuit lamentable -y falso- al que además le otorgó la categoría de "URGENTE":

"#URGENTE Unidas Podemos pedirá explicaciones a TVE sobre la actuación de Chanel en Eurovisión por enseñar la bandera de España".

Esto, por increíble que pueda resultar, se lo han querido creer en masa en las redes sociales, en las predispuestas, esas donde las 'noticias' jamás se cuestionan cuando les gustan.

Esa página que pretende parecer un medio de comunicación quedaba retratada con su ridículo tuit, que lo resulta aún más si se visita el Twitter de Podemos, ya que el partido morado también dio su felicitación a Chanel e incluía una bandera española.

En todo caso, Vox decidió desde el principio tomarse el triunfo de Chanel como un logro del partido y una derrota de Podemos por haber apostado abiertamente por Rigoberta Bandini o Tanxugueiras para la cita eurovisiva. Se quejan de la felicitación del partido morado a Chanel, pero se habrían quejado igualmente si Podemos no la hubiera felicitado, y el discurso sería el mismo: que en Podemos querían otros temas musicales y no el que ha logrado el tercer puesto.

La verdad es que sería ridículo que alguien pidiera "explicaciones a TVE sobre la actuación de Chanel en Eurovisión por enseñar la bandera de España", precisamente en una de las citas donde más habitual es que abunden las banderas. Obviamente, tampoco Podemos lo ha pedido ni lo va a pedir, pero es un bulo que entusiasma al entorno de Vox.