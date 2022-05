Sanidad no emplaza a que elijas vacuna contra la Covid para una "dosis extra"

La progresiva vuelta a la 'normalidad' tras las medidas extremas aplicadas desde que irrumpió la pandemia de la Covid-19 parece que ha frenado en buena medida la campaña de vacunación, que muchos finiquitaron en dos dosis y otros al recibir la tercera. Es la población de mayor riesgo la que más atenta permanece a las novedades, aunque a veces no llegan por los cauces adecuados, sino por otros que solo hacen gala de bulos puros y duros, que incluso pueden ser peligrosos y causar estragos.

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) vuelve a alertarnos de otra práctica fraudulenta que se sirve del "Ministerio de Sanidad", a quien suplanta por correo electrónico para recomendar "una dosis extra de la vacuna contra el COVID-19".

No hay novedades oficiales en ese sentido, lo cual no impide que puedas recibir uno de esos emails fraudulentos en nombre "de Sanidad" con la supuesta intención de informarte de que has sido seleccionado para recibir una dosis adicional contra el coronavirus, y además te dan la opción de elegir la vacuna que más te convenza.

Para formalizar la presunta cita, quieren que te descargues un documento adjunto y hacerlo no es buena idea, ya que se trata de un archivo zip que contiene un fichero malicioso. Cualquiera puede recibir uno de esos correos que lucen el sello del Gobierno de España y del Ministerio de Sanidad y nada tiene que ver con estas entidades. Incluso pueden decirte que actúes en consecuencia antes de un determinada fecha y ofrecerte una ya vencida.